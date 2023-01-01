Выбор данных из запроса 'show tables' в MySQL: решение#Основы SQL #MySQL / MariaDB #Синтаксис запросов
Быстрый ответ
Для того чтобы получить данные о таблицах, используем
INFORMATION_SCHEMA:
SELECT TABLE_NAME
FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES
WHERE TABLE_SCHEMA = 'имя_вашей_базы_данных';
Данный запрос возвращает имена всех таблиц в указанной базе данных, позволяя применять стандартные SQL-операции для фильтрации и обращения к результатам.
Продолжаем исследование SQL и работаем с
INFORMATION_SCHEMA, мета-базой данных, предоставляющей информацию о структуре других баз данных. Это обеспечивает совместимость с различными версиями MySQL, начиная с MySQL 5.0.51a.
Зачем "show tables" может вводить в заблуждение
Проблемы с "SHOW TABLES"
Попытка выполнить
SELECT * FROM (SHOW TABLES) заканчивается ошибкой, поскольку
SHOW TABLES не предусматривает интеграцию в подзапросы. Это специфическая для MySQL команда, результаты которой сразу поступают к клиенту и не подходят для обработки стандартными SQL-запросами.
Преимущества использования INFORMATION_SCHEMA
INFORMATION_SCHEMA.TABLES позволяет применять более сложные операции, такие как JOIN, WHERE, а также агрегатные функции, которые
SHOW TABLES не предусматривает.
Важные советы по использованию INFORMATION_SCHEMA
Проверьте версию вашего MySQL Server
Убедитесь, что ваш сервер совместим, применяя простую логику: сначала проверка версии. Начиная с MySQL 5.0.51a и выше, вы на правильном пути. Можно проверить версию следующим образом:
SELECT VERSION(); -- сервер ответит на вопрос: "Что я?"
Изучите документацию MySQL
Ознакомьтесь с официальной документацией MySQL по
INFORMATION_SCHEMA, чтобы понять принципы работы с метаданными и манипулирования таблицами.
Визуализация
Базы данных — это нечто вроде кладовых знаний, где каждая таблица — это некий самоцвет, скрывающий в себе ценности.
💎 КОЛЛЕКЦИЯ САМОЦВЕТОВ 💎
| Самоцвет (Таблица) | Свойства (Данные) |
| ------------------------- | ----------------------------- |
| 🐚 Жемчуг | SELECT * FROM 🐚; |
| 💖 Бриллианты | SELECT * FROM 💖; |
| 🌹 Рубины | SELECT * FROM 🌹; |
Функция
SHOW TABLES; представляет собой осмотр меток, указывающих на наименование самоцветов (таблиц):
🔎 ОСМОТР МЕТОК 🔎
[🐚 Жемчуг] [💖 Бриллианты] [🌹 Рубины]
Эти метки сообщают нам название самоцвета (таблицы), чтобы в последствии можно было исследовать его свойства (данные)! ✨🔍
Профессиональный подход и возможные сложности
Разделение типов таблиц
С помощью
INFORMATION_SCHEMA вы можете различать обычные таблицы и представления, задавая тип:
SELECT TABLE_NAME
FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES
WHERE TABLE_SCHEMA = 'имя вашей базы данных' AND TABLE_TYPE = 'BASE TABLE';
Обращение к большим базам данных
Запросы к
INFORMATION_SCHEMA могут быть ресурсозатратными при большом объёме данных. Применяйте ограничения в запросах или кешируйте результаты для оптимизации работы.
Проверка прав доступа
Доступ к
INFORMATION_SCHEMA требует адекватных прав. В их отсутствие вы столкнётесь с ошибками доступа.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик