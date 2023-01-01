Ввод значения NULL в ячейку через MySQL Query Browser

Быстрый ответ

Для вставки значения NULL в MySQL используйте одноимённое ключевое слово при операциях ВСТАВКИ или ОБНОВЛЕНИИ данных. Например, для поля age , которое может содержать значения NULL, в таблице your_table вставьте значение NULL следующим образом:

SQL Скопировать код INSERT INTO your_table (id, name, age) VALUES (1, 'John Doe', NULL);

Или обновите значение до NULL:

SQL Скопировать код UPDATE your_table SET age = NULL WHERE id = 1;

Пожалуйста, учтите, что столбец должен поддерживать значения NULL, то есть не иметь ограничения NOT NULL .

Установка NULL в графических инструментах

Установка значений полей в NULL в графических интерфейсах, таких как MySQL Workbench или MySQL Query Browser, является интуитивно понятной.

MySQL Workbench

Для установки значения NULL в MySQL Workbench, выполните правый клик на ячейку и выберите пункт "Установить поле(я) в NULL". Не забудьте применить запрос UPDATE для подтверждения изменений, включая присвоение значения NULL.

MySQL Query Browser

В MySQL Query Browser нельзя вставить значение NULL напрямую. Воспользуйтесь сочетанием клавиш SHIFT + DEL или контекстным меню для очистки содержимого ячейки. Убедитесь, что вы не находитесь в режиме редактирования.

На что обратить внимание и альтернативы

NULL и пустые строки

Не путайте NULL c пустой строкой или строковым представлением 'NULL'. NULL означает отсутствие значения, тогда как пустая строка – это значение, не содержащее данных.

NULL с плейсхолдерами

При использовании плейсхолдеров в запросе INSERT, соответствующим образом отобразите NULL в вашем коде для корректной его интерпретации SQL.

Обновление NULL в нескольких строках

Требуется особое внимание при обновлении нескольких строк с присвоением им значения NULL – такие действия являются необратимыми. Важно точно сформулировать условие в части WHERE .

SQL Скопировать код UPDATE your_table SET column_name = NULL WHERE some_condition = true;

Жизнь с NULL: Визуализация

Можно представить вставку значения 'NULL', как освобождение места в квартире.

Квартира: [🛋️, 🚪, 🛏️, NULL, 🍳]

Здесь NULL символизирует пустую комнату.

С мебелью (ЗНАЧЕНИЕ): [🛋️, 🚪, 🛏️, 🖼️, 🍳] Без мебели (NULL): [🛋️, 🚪, 🛏️, 🚫, 🍳]

С помощью SQL можно явно указать, что комната должна остаться пустой:

SQL Скопировать код INSERT INTO Apartments (LivingRoom, Entrance, Bedroom, Study, Kitchen) VALUES ('Sofa', 'Door', 'Bed', NULL, 'Stove');

Работа с NULL в SQL операциях

Проверка на NULL

Для проверки на наличие NULL используйте операторы IS NULL и IS NOT NULL , так как стандартные сравнения не применимы к NULL.

Агрегатные функции

Агрегатные функции ведут себя специфически при работе с NULL. Например, COUNT(column_name) не учитывает записи с NULL в указанном колонке.

Проектирование таблиц

Умело проектируйте свои таблицы, определяя, какие столбцы могут содержать NULL. Используйте ограничение NOT NULL , чтобы задатьуть правила.

Дополнительные советы

Массовые вставки

При массовых вставках пропустите столбцы, допускающие NULL, если для них установлены значения по умолчанию или предусмотрен автоинкремент.

Экспорт и импорт данных

При экспорте данных NULL может отображаться как \N или быть пустым полем. При импорте следите за соответствием форматов, чтобы избежать расхождений.

