Ввод значения NULL в ячейку через MySQL Query Browser#MySQL / MariaDB #INSERT / UPDATE / DELETE #NULL и обработка пропусков
Быстрый ответ
Для вставки значения NULL в MySQL используйте одноимённое ключевое слово при операциях ВСТАВКИ или ОБНОВЛЕНИИ данных. Например, для поля
age, которое может содержать значения NULL, в таблице
your_table вставьте значение NULL следующим образом:
INSERT INTO your_table (id, name, age) VALUES (1, 'John Doe', NULL);
Или обновите значение до NULL:
UPDATE your_table SET age = NULL WHERE id = 1;
Пожалуйста, учтите, что столбец должен поддерживать значения NULL, то есть не иметь ограничения
NOT NULL.
Установка NULL в графических инструментах
Установка значений полей в NULL в графических интерфейсах, таких как MySQL Workbench или MySQL Query Browser, является интуитивно понятной.
MySQL Workbench
Для установки значения NULL в MySQL Workbench, выполните правый клик на ячейку и выберите пункт "Установить поле(я) в NULL". Не забудьте применить запрос UPDATE для подтверждения изменений, включая присвоение значения NULL.
MySQL Query Browser
В MySQL Query Browser нельзя вставить значение NULL напрямую. Воспользуйтесь сочетанием клавиш
SHIFT + DEL или контекстным меню для очистки содержимого ячейки. Убедитесь, что вы не находитесь в режиме редактирования.
На что обратить внимание и альтернативы
NULL и пустые строки
Не путайте NULL c пустой строкой или строковым представлением 'NULL'. NULL означает отсутствие значения, тогда как пустая строка – это значение, не содержащее данных.
NULL с плейсхолдерами
При использовании плейсхолдеров в запросе INSERT, соответствующим образом отобразите NULL в вашем коде для корректной его интерпретации SQL.
Обновление NULL в нескольких строках
Требуется особое внимание при обновлении нескольких строк с присвоением им значения NULL – такие действия являются необратимыми. Важно точно сформулировать условие в части
WHERE.
UPDATE your_table SET column_name = NULL WHERE some_condition = true;
Жизнь с NULL: Визуализация
Можно представить вставку значения 'NULL', как освобождение места в квартире.
Квартира: [🛋️, 🚪, 🛏️, NULL, 🍳]
Здесь NULL символизирует пустую комнату.
С мебелью (ЗНАЧЕНИЕ): [🛋️, 🚪, 🛏️, 🖼️, 🍳] Без мебели (NULL): [🛋️, 🚪, 🛏️, 🚫, 🍳]
С помощью SQL можно явно указать, что комната должна остаться пустой:
INSERT INTO Apartments (LivingRoom, Entrance, Bedroom, Study, Kitchen)
VALUES ('Sofa', 'Door', 'Bed', NULL, 'Stove');
Работа с NULL в SQL операциях
Проверка на NULL
Для проверки на наличие NULL используйте операторы
IS NULL и
IS NOT NULL, так как стандартные сравнения не применимы к NULL.
Агрегатные функции
Агрегатные функции ведут себя специфически при работе с NULL. Например,
COUNT(column_name) не учитывает записи с NULL в указанном колонке.
Проектирование таблиц
Умело проектируйте свои таблицы, определяя, какие столбцы могут содержать NULL. Используйте ограничение
NOT NULL, чтобы задатьуть правила.
Дополнительные советы
Массовые вставки
При массовых вставках пропустите столбцы, допускающие NULL, если для них установлены значения по умолчанию или предусмотрен автоинкремент.
Экспорт и импорт данных
При экспорте данных NULL может отображаться как
\N или быть пустым полем. При импорте следите за соответствием форматов, чтобы избежать расхождений.
Денис Сурков
архитектор данных