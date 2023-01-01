Вставка в Oracle с SELECT: доп. колонка со значением 0

#SQL для аналитиков  #Основы SQL  #INSERT / UPDATE / DELETE  
Быстрый ответ

Вставка с указанием столбцов:

INSERT INTO целевая_таблица (колонка1, колонка2, дополнительная_колонка)
SELECT колонка1, колонка2, 'значение_по_умолчанию' FROM исходная_таблица;

Этот подход позволяет вставить только необходимую информацию, когда в исходной таблице меньше столбцов, чем в целевой. Значение 'значениепоумолчанию' используется для заполнения столбца дополнительная_колонка, отсутствующего в исходной таблице.

Установка значений по умолчанию

При добавлении записей в целевую таблицу с дополнительными столбцами можно воспользоваться следующими приемами для установки значений по умолчанию:

  1. Присваивание фиксированного значения: В запросе SELECT можно указать конкретное статическое значение, например, '0' или 'значениепоумолчанию'.
INSERT INTO целевая_таблица (колонка1, колонка2, дополнительная_колонка)
SELECT колонка1, колонка2, '0' FROM исходная_таблица;
  1. Использование функций COALESCE или NVL: Эти функции позволят обработать NULL-значения из исходной таблицы, заменив их на значения по умолчанию.
INSERT INTO целевая_таблица (колонка1, колонка2, дополнительная_колонка)
SELECT колонка1, колонка2, COALESCE(исходная_таблица.колонка, 'значение_по_умолчанию') FROM исходная_таблица;
  1. Использование значения по умолчанию таблицы: Если для столбца целевой таблицы задано значение по умолчанию, его можно не указывать в операторе INSERT, в таком случае Oracle автоматически подставит необходимое значение.
INSERT INTO целевая_таблица (колонка1, колонка2)
SELECT колонка1, колонка2 FROM исходная_таблица;

Согласование столбцов целевой таблицы

Для обеспечения корректности вашего SQL-запроса следует:

  • При необходимости используйте ключевое слово AS для переименования столбцов исходной таблицы, чтобы их имена совпадали с наименованиями столбцов целевой таблицы.
  • Убедитесь в совместимости типов данных между столбцами обеих таблиц, чтобы избежать возникновения ошибок.

Проверка привилегий и корректности синтаксиса

Удостоверьтесь в том, что у вас есть привилегии для выполнения операции вставки (INSERT) в целевую таблицу. Кроме того, стоит обязательно проверить SQL-запрос на соответствие синтаксису Oracle, чтобы предотвратить возможные ошибки.

Визуализация

Возьмем для наглядности пример. Имеем РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ на событие. Участники (т.е. Данные) записывают информацию в соответствующие поля (то есть, в Столбцы):

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ: 📝 [👤, 👤, 👤, ❔, ❔]

При выполнении команды INSERT FROM SELECT:

INSERT INTO посетители (имя1, имя2, имя3, имя4, имя5)
SELECT клиент1, клиент2, клиент3 FROM регистрационный_лист;

В результате выполнения команды заполняются только соответствующие поля, а остальные остаются свободными.

Воспользоваться оператором INSERT...SELECT

Рассмотрим ситуацию: вам требуется вставить информацию о продажах в таблицу отчетов. В этой таблице есть дополнительный столбец для расчета 'бонусов', которого нет в исходных данных. Для этого предлагается следующий SQL-запрос:

INSERT INTO отчет_по_продажам (id_продажи, дата_продажи, сумма, бонус)
SELECT id, дата_продажи, общая_сумма, 0 FROM данные_продаж;

Указав явно '0' в поле бонус, мы обеспечиваем правильное соответствие столбцов и подготавливаем данные для дальнейшего расчета бонусов.

Предотвращение ошибок на этапе их формирования

Во избежание возникновения ORA-ошибок следует быть внимательным:

  • При объединении таблиц в операторе SELECT аккуратно работайте со столбцами, имеющими одинаковые названия.
  • При композиции запросов, включающего несколько таблиц, всегда используйте полные наименования столбцов.
  • Не забывайте проводить тестирование SQL-запросов перед их внедрением в производственную среду.

Полезные материалы

  1. Oracle INSERT INTO SELECT (Подробное руководство) – Oracle Tutorial — Описание всех нюансов работы с командой INSERT INTO SELECT.
  2. Ask TOM 'Insert into ... values vs. Insert into ... Select' — Ответы на вопросы об использовании оператора вставки в Oracle.
  3. Oracle / PLSQL: INSERT Statement – TechOnTheNet — Основные концепции использования оператора INSERT в Oracle с примерами.
  4. Операторы INSERT многострочного ввода – Oracle Help Center — Официальная документация Oracle на многострочные операции INSERT.
  5. Использование команды INSERT INTO SELECT с указанием списка столбцов в Oracle SQL — Дискуссия о стратегиях вставки определенных столбцов с использованием команды INSERT INTO SELECT.
Виктор Ермаков

SQL-разработчик

