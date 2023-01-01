Вставка строки в SQL таблицу только при отсутствии

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы избежать добавления дубликатов, предлагается использовать конструкцию INSERT INTO ... SELECT с условием WHERE NOT EXISTS . Подобный подход гарантирует вставку строки в таблицу только в том случае, если она ещё там отсутствует.

SQL Скопировать код INSERT INTO имя_таблицы (столбец1, столбец2) SELECT 'значение1', 'значение2' WHERE NOT EXISTS ( SELECT 1 FROM имя_таблицы WHERE столбец1 = 'значение1' AND столбец2 = 'значение2' );

Подставьте вместо имя_таблицы , столбец1 , столбец2 , значение1 и значение2 ваши значения.

Безопасное путешествие: обеспечение уникальности строк

Уникальные индексы и ограничения надежно защищают от дублирующихся записей. Создание уникального индекса аналогично найму квалифицированного охранника для ваших данных, который не допустит дублёра.

SQL Скопировать код CREATE UNIQUE INDEX idx_unique_columns ON имя_таблицы (столбец1, столбец2);

При попытке вставить дублирующую строку возникнет ошибка, с которой можно изящно справиться, используя блоки TRY/CATCH :

SQL Скопировать код BEGIN TRY INSERT INTO имя_таблицы (столбец1, столбец2) VALUES ('значение1', 'значение2'); END TRY BEGIN CATCH IF ERROR_NUMBER() = 2627 PRINT 'Попытка вставить дубликат!' ELSE PRINT 'Произошла другая ошибка.' END CATCH

Все дороги ведут в Рим: обновление вместо вставки

Если требуется обновление дубликата вместо его отклонения, можно воспользоваться оператором MERGE . Он позволяет эффективно объединить операции вставки и обновления данных.

SQL Скопировать код MERGE INTO имя_таблицы USING (VALUES ('значение1', 'значение2')) AS src (столбец1, столбец2) ON имя_таблицы.столбец1 = src.столбец1 AND имя_таблицы.столбец2 = src.столбец2 WHEN MATCHED THEN UPDATE SET столбец1 = src.столбец1, столбец2 = src.столбец2 WHEN NOT MATCHED THEN INSERT (столбец1, столбец2) VALUES (src.столбец1, src.столбец2);

Оператор MERGE аккуратно осуществляет сортировку данных, учитывая уже имеющуюся информацию в таблице.

Тихий страж: обработка исключений и управление транзакциями

Блоки TRY/CATCH и TRANSACTIONS гарантируют непрерывную работу SQL-операций, защищают данные от возможных ошибок, подобно бдительным стражам.

SQL Скопировать код BEGIN TRANSACTION BEGIN TRY -- Ваш запрос на вставку или обновление END TRY BEGIN CATCH IF ERROR_NUMBER() = 2627 RAISERROR('Обнаружен дубликат!', 16, 1); ROLLBACK TRANSACTION; END CATCH COMMIT TRANSACTION

Визуализация

Представьте SQL-таблицу как список гостей клуба (📋) с браслетом на входе, который допускает только новых посетителей.

Markdown Скопировать код Гость пытается войти: Алиса (🙍‍♀️)

Мы проверяем список гостей:

SQL Скопировать код IF NOT EXISTS (SELECT * FROM СписокГостей WHERE Имя = 'Алиса') INSERT INTO СписокГостей (Имя) VALUES ('Алиса');

Результат:

Markdown Скопировать код 🚪: 🚫 Извините, Алиса, вы уже в клубе! 🚪: ✅ Добро пожаловать, Боб! Вы только что были добавлены в список!

Все к постам: управление параллелизмом и блокировками

Для управления параллельными запросами можно использовать конструкции HOLDLOCK и UPDLOCK , поддерживая баланс между обеспечением порядка и быстротой работы.

SQL Скопировать код BEGIN TRANSACTION SELECT * FROM имя_таблицы WITH (UPDLOCK, HOLDLOCK) WHERE столбец1 = 'значение1' AND столбец2 = 'значение2'; INSERT INTO имя_таблицы (столбец1, столбец2) VALUES ('значение1', 'значение2'); COMMIT TRANSACTION

Такой подход помогает поддерживать баланс между актуальностью данных и доступом множества пользователей.

Без массовых исключений: решение крайних случаев и потенциальных проблем

Состояния гонки могут стать проблемой при работе с данными. Важно применять проверенные методы, такие как NOT EXISTS и MERGE , избегая подходов вроде использования IF (SELECT COUNT(*)...) .

SQL Скопировать код IF NOT EXISTS (SELECT * FROM имя_таблицы WHERE столбец1 = 'значение1') INSERT INTO имя_таблицы (...) ELSE PRINT 'Нежданчик... дубликат!'

Поддержание порядка в "клубе данных" — непростая задача, однако, следуя чёткой стратегии, вы справитесь даже с самыми "шумными" запросами.

