Вставка строки в SQL таблицу только при отсутствии

#Основы SQL  #INSERT / UPDATE / DELETE  #MERGE / UPSERT  
Быстрый ответ

Чтобы избежать добавления дубликатов, предлагается использовать конструкцию INSERT INTO ... SELECT с условием WHERE NOT EXISTS. Подобный подход гарантирует вставку строки в таблицу только в том случае, если она ещё там отсутствует.

INSERT INTO имя_таблицы (столбец1, столбец2)
SELECT 'значение1', 'значение2' WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1 FROM имя_таблицы WHERE столбец1 = 'значение1' AND столбец2 = 'значение2'
);

Подставьте вместо имя_таблицы, столбец1, столбец2, значение1 и значение2 ваши значения.

Безопасное путешествие: обеспечение уникальности строк

Уникальные индексы и ограничения надежно защищают от дублирующихся записей. Создание уникального индекса аналогично найму квалифицированного охранника для ваших данных, который не допустит дублёра.

CREATE UNIQUE INDEX idx_unique_columns ON имя_таблицы (столбец1, столбец2);

При попытке вставить дублирующую строку возникнет ошибка, с которой можно изящно справиться, используя блоки TRY/CATCH:

BEGIN TRY
  INSERT INTO имя_таблицы (столбец1, столбец2)
  VALUES ('значение1', 'значение2');
END TRY
BEGIN CATCH
  IF ERROR_NUMBER() = 2627
    PRINT 'Попытка вставить дубликат!'
  ELSE
    PRINT 'Произошла другая ошибка.'
END CATCH

Все дороги ведут в Рим: обновление вместо вставки

Если требуется обновление дубликата вместо его отклонения, можно воспользоваться оператором MERGE. Он позволяет эффективно объединить операции вставки и обновления данных.

MERGE INTO имя_таблицы USING 
(VALUES ('значение1', 'значение2')) AS src (столбец1, столбец2)
ON имя_таблицы.столбец1 = src.столбец1 AND имя_таблицы.столбец2 = src.столбец2
WHEN MATCHED THEN 
  UPDATE SET столбец1 = src.столбец1, столбец2 = src.столбец2
WHEN NOT MATCHED THEN 
  INSERT (столбец1, столбец2) VALUES (src.столбец1, src.столбец2);

Оператор MERGE аккуратно осуществляет сортировку данных, учитывая уже имеющуюся информацию в таблице.

Тихий страж: обработка исключений и управление транзакциями

Блоки TRY/CATCH и TRANSACTIONS гарантируют непрерывную работу SQL-операций, защищают данные от возможных ошибок, подобно бдительным стражам.

BEGIN TRANSACTION
BEGIN TRY
  -- Ваш запрос на вставку или обновление
END TRY
BEGIN CATCH
  IF ERROR_NUMBER() = 2627 
    RAISERROR('Обнаружен дубликат!', 16, 1);
  ROLLBACK TRANSACTION;
END CATCH
COMMIT TRANSACTION

Визуализация

Представьте SQL-таблицу как список гостей клуба (📋) с браслетом на входе, который допускает только новых посетителей.

Гость пытается войти: Алиса (🙍‍♀️)

Мы проверяем список гостей:

IF NOT EXISTS (SELECT * FROM СписокГостей WHERE Имя = 'Алиса')
    INSERT INTO СписокГостей (Имя) VALUES ('Алиса');

Результат:

🚪: 🚫 Извините, Алиса, вы уже в клубе!
🚪: ✅ Добро пожаловать, Боб! Вы только что были добавлены в список!

Все к постам: управление параллелизмом и блокировками

Для управления параллельными запросами можно использовать конструкции HOLDLOCK и UPDLOCK, поддерживая баланс между обеспечением порядка и быстротой работы.

BEGIN TRANSACTION
SELECT * FROM имя_таблицы WITH (UPDLOCK, HOLDLOCK)
WHERE столбец1 = 'значение1' AND столбец2 = 'значение2';
INSERT INTO имя_таблицы (столбец1, столбец2) VALUES ('значение1', 'значение2');
COMMIT TRANSACTION

Такой подход помогает поддерживать баланс между актуальностью данных и доступом множества пользователей.

Без массовых исключений: решение крайних случаев и потенциальных проблем

Состояния гонки могут стать проблемой при работе с данными. Важно применять проверенные методы, такие как NOT EXISTS и MERGE, избегая подходов вроде использования IF (SELECT COUNT(*)...).

IF NOT EXISTS (SELECT * FROM имя_таблицы WHERE столбец1 = 'значение1')
  INSERT INTO имя_таблицы (...)
ELSE
  PRINT 'Нежданчик... дубликат!'

Поддержание порядка в "клубе данных" — непростая задача, однако, следуя чёткой стратегии, вы справитесь даже с самыми "шумными" запросами.

Полезные материалы

  1. SQL INSERT INTO SELECT Statement — обучающий материал по использованию INSERT INTO SELECT для копирования данных между таблицами в SQL.
  2. MERGE (Transact-SQL) – SQL Server — официальная документация Microsoft на оператор MERGE.
  3. UPSERT — определение операции UPSERT с использованием ключевого слова ON CONFLICT в документации SQLite.
  4. MySQL :: MySQL 8.0 Reference Manual :: 15.2.7.2 INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE Statement — подробное описание подхода MySQL к обработке дублирующих ключей при вставке.
  5. Upsert Techniques in MySQL: INSERT If Not Exists — обзор техник upsert в MySQL от компании Atlassian.
Алина Карпова

инженер по данным

Свежие материалы
Различия между HTTP и HTTPS
6 сентября 2024
Критика и ограничения HTTP
6 сентября 2024
Системные требования для установки Swift
6 сентября 2024

Загрузка...