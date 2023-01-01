Вставка строки в SQL таблицу только при отсутствии
Быстрый ответ
Чтобы избежать добавления дубликатов, предлагается использовать конструкцию
INSERT INTO ... SELECT с условием
WHERE NOT EXISTS. Подобный подход гарантирует вставку строки в таблицу только в том случае, если она ещё там отсутствует.
INSERT INTO имя_таблицы (столбец1, столбец2)
SELECT 'значение1', 'значение2' WHERE NOT EXISTS (
SELECT 1 FROM имя_таблицы WHERE столбец1 = 'значение1' AND столбец2 = 'значение2'
);
Подставьте вместо
имя_таблицы,
столбец1,
столбец2,
значение1 и
значение2 ваши значения.
Безопасное путешествие: обеспечение уникальности строк
Уникальные индексы и ограничения надежно защищают от дублирующихся записей. Создание уникального индекса аналогично найму квалифицированного охранника для ваших данных, который не допустит дублёра.
CREATE UNIQUE INDEX idx_unique_columns ON имя_таблицы (столбец1, столбец2);
При попытке вставить дублирующую строку возникнет ошибка, с которой можно изящно справиться, используя блоки
TRY/CATCH:
BEGIN TRY
INSERT INTO имя_таблицы (столбец1, столбец2)
VALUES ('значение1', 'значение2');
END TRY
BEGIN CATCH
IF ERROR_NUMBER() = 2627
PRINT 'Попытка вставить дубликат!'
ELSE
PRINT 'Произошла другая ошибка.'
END CATCH
Все дороги ведут в Рим: обновление вместо вставки
Если требуется обновление дубликата вместо его отклонения, можно воспользоваться оператором
MERGE. Он позволяет эффективно объединить операции вставки и обновления данных.
MERGE INTO имя_таблицы USING
(VALUES ('значение1', 'значение2')) AS src (столбец1, столбец2)
ON имя_таблицы.столбец1 = src.столбец1 AND имя_таблицы.столбец2 = src.столбец2
WHEN MATCHED THEN
UPDATE SET столбец1 = src.столбец1, столбец2 = src.столбец2
WHEN NOT MATCHED THEN
INSERT (столбец1, столбец2) VALUES (src.столбец1, src.столбец2);
Оператор
MERGE аккуратно осуществляет сортировку данных, учитывая уже имеющуюся информацию в таблице.
Тихий страж: обработка исключений и управление транзакциями
Блоки
TRY/CATCH и
TRANSACTIONS гарантируют непрерывную работу SQL-операций, защищают данные от возможных ошибок, подобно бдительным стражам.
BEGIN TRANSACTION
BEGIN TRY
-- Ваш запрос на вставку или обновление
END TRY
BEGIN CATCH
IF ERROR_NUMBER() = 2627
RAISERROR('Обнаружен дубликат!', 16, 1);
ROLLBACK TRANSACTION;
END CATCH
COMMIT TRANSACTION
Визуализация
Представьте SQL-таблицу как список гостей клуба (📋) с браслетом на входе, который допускает только новых посетителей.
Гость пытается войти: Алиса (🙍♀️)
Мы проверяем список гостей:
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM СписокГостей WHERE Имя = 'Алиса')
INSERT INTO СписокГостей (Имя) VALUES ('Алиса');
Результат:
🚪: 🚫 Извините, Алиса, вы уже в клубе!
🚪: ✅ Добро пожаловать, Боб! Вы только что были добавлены в список!
Все к постам: управление параллелизмом и блокировками
Для управления параллельными запросами можно использовать конструкции
HOLDLOCK и
UPDLOCK, поддерживая баланс между обеспечением порядка и быстротой работы.
BEGIN TRANSACTION
SELECT * FROM имя_таблицы WITH (UPDLOCK, HOLDLOCK)
WHERE столбец1 = 'значение1' AND столбец2 = 'значение2';
INSERT INTO имя_таблицы (столбец1, столбец2) VALUES ('значение1', 'значение2');
COMMIT TRANSACTION
Такой подход помогает поддерживать баланс между актуальностью данных и доступом множества пользователей.
Без массовых исключений: решение крайних случаев и потенциальных проблем
Состояния гонки могут стать проблемой при работе с данными. Важно применять проверенные методы, такие как
NOT EXISTS и
MERGE, избегая подходов вроде использования
IF (SELECT COUNT(*)...).
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM имя_таблицы WHERE столбец1 = 'значение1')
INSERT INTO имя_таблицы (...)
ELSE
PRINT 'Нежданчик... дубликат!'
Поддержание порядка в "клубе данных" — непростая задача, однако, следуя чёткой стратегии, вы справитесь даже с самыми "шумными" запросами.
Полезные материалы
- SQL INSERT INTO SELECT Statement — обучающий материал по использованию
INSERT INTO SELECTдля копирования данных между таблицами в SQL.
- MERGE (Transact-SQL) – SQL Server — официальная документация Microsoft на оператор
MERGE.
- UPSERT — определение операции
UPSERTс использованием ключевого слова ON CONFLICT в документации SQLite.
- MySQL :: MySQL 8.0 Reference Manual :: 15.2.7.2 INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE Statement — подробное описание подхода MySQL к обработке дублирующих ключей при вставке.
- Upsert Techniques in MySQL: INSERT If Not Exists — обзор техник
upsertв MySQL от компании Atlassian.
Алина Карпова
инженер по данным