logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Вставка строки с апострофом в SQL: решение ошибки
Перейти

Вставка строки с апострофом в SQL: решение ошибки

#SQL для аналитиков  #Синтаксис запросов  #INSERT / UPDATE / DELETE  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

При работе с апострофами, которые постоянно встречаются в SQL, их нужно удваивать:

SQL
Скопировать код
INSERT INTO customers (name) VALUES ('Мэрилин Монро''з Фан Клуб');

В современных подходах разработки рекомендуется использовать параметризированные запросы, обходя тем самым необходимость в ручном экранировании:

SQL
Скопировать код
execute_query("INSERT INTO customers (name) VALUES (?);", ["Мэрилин Монро'з Фан Клуб"]);
Экранирование апострофов

В SQL одинарные кавычки служат для обозначения строковых литералов. Проявление апострофов "на своей территории" не всегда приветствуется.

Дублирующая одинарная кавычка

Чтобы O'Brayer был корректно обработан в SQL, мы применяем дублирующую одинарную кавычку:

SQL
Скопировать код
UPDATE customers SET name = 'O''Brayer' WHERE id = 1;

Параметризированные запросы: Без лишних препятствий

Параметризированные запросы позволяют использовать любые символы без необходимости в дополнительном экранировании и защищают от SQL-инъекций:

Python
Скопировать код
query = "INSERT INTO customers (name) VALUES (?);"
params = ("O'Neil",)
cursor.execute(query, params)

ORM: Упрощенный доступ

Фреймворки Объектно-реляционного отображения (ORM) улучшают взаимодействие со строками и обеспечивают безопасное внедрение данных:

Python
Скопировать код
new_customer = Customers(name="O'Neil")
session.add(new_customer)
session.commit()

Работа с особыми случаями

При прямой работе с SQL важно уметь обрабатывать специальные символы.

Функция REPLACE: Подменяем символы

Чтобы корректно обработать два апострофа, используйте функцию REPLACE, которая в SQL заменяет одиночные кавычки на их дубликаты:

SQL
Скопировать код
INSERT INTO reviews (text) VALUES (REPLACE('Сегодняшнее представление было лучшим в карьере О'Нейла!', '''', ''''''));

Функция QUOTENAME в SQL Server: Профессиональное обнаружение

Функция QUOTENAME в SQL Server корректно обрабатывает идентификаторы:

SQL
Скопировать код
SELECT QUOTENAME('О''Нейл');

Переменная таблицы: Замечательный помощник

Переменные таблицы используются для временной работы с данными, которые не остаются после завершения сессии:

SQL
Скопировать код
DECLARE @customers TABLE (name NVARCHAR(100));
INSERT INTO @customers (name) VALUES (N'О''Нейл');

Компетентное программирование — ключ к успеху

Несмотря на то, что удвоение апострофов является приемлемой методикой, желательно всегда следовать лучшим практикам разработки.

Безопасность — превыше всего

Для предотвращения SQL-инъекций предлагается использовать ORM или параметризированные запросы.

Понимание символов

Код должен быть максимально ясным, поэтому важно делать верный выбор символов.

Визуализация

Представьте универсум SQL, где:

  • Слово [Привет] — обычный гражданин.
  • Слово с апострофом [It's] — это VIP-персона.

Чтобы слово [It's] стало частью SQL-мира, нужно предусмотреть для него два пропуска:

Markdown
Скопировать код
INSERT INTO guests (name)
VALUES ('It''s — это как иметь два пропуска в страну SQL!');

Таким образом, список гостей:

Markdown
Скопировать код
Список гостей: [Привет, It's, Мир]

Теперь [It's] воспринимается не как препятствие для SQL, а как его часть.

Полезные материалы

  1. xkcd: Подвиги мамы — Иллюстрация важности правильной обработки символов в SQL.
  2. PHP: Подготовленные выражения и хранимые процедуры – Руководство — Обзор безопасной работы с апострофами через PDO подготовленные выражения.
  3. STRING_ESCAPE (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn — Детальное описание функции STRING_ESCAPE в SQL Server.
  4. SQL Инъекции | Фонд OWASP — Важная статья о причинах необходимости избегать уязвимостей SQL-инъекций.
  5. PostgreSQL: Документация: 16: 4.1. Структура лексики — Обучающий материал по обработке строковых литералов и одинарных кавычек в PostgreSQL.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Как правильно вставить строку с апострофом в SQL?
1 / 5

Виктор Ермаков

SQL-разработчик

