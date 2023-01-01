Вставка строки с апострофом в SQL: решение ошибки#SQL для аналитиков #Синтаксис запросов #INSERT / UPDATE / DELETE
Быстрый ответ
При работе с апострофами, которые постоянно встречаются в SQL, их нужно удваивать:
INSERT INTO customers (name) VALUES ('Мэрилин Монро''з Фан Клуб');
В современных подходах разработки рекомендуется использовать параметризированные запросы, обходя тем самым необходимость в ручном экранировании:
execute_query("INSERT INTO customers (name) VALUES (?);", ["Мэрилин Монро'з Фан Клуб"]);
Экранирование апострофов
В SQL одинарные кавычки служат для обозначения строковых литералов. Проявление апострофов "на своей территории" не всегда приветствуется.
Дублирующая одинарная кавычка
Чтобы O'Brayer был корректно обработан в SQL, мы применяем дублирующую одинарную кавычку:
UPDATE customers SET name = 'O''Brayer' WHERE id = 1;
Параметризированные запросы: Без лишних препятствий
Параметризированные запросы позволяют использовать любые символы без необходимости в дополнительном экранировании и защищают от SQL-инъекций:
query = "INSERT INTO customers (name) VALUES (?);"
params = ("O'Neil",)
cursor.execute(query, params)
ORM: Упрощенный доступ
Фреймворки Объектно-реляционного отображения (ORM) улучшают взаимодействие со строками и обеспечивают безопасное внедрение данных:
new_customer = Customers(name="O'Neil")
session.add(new_customer)
session.commit()
Работа с особыми случаями
При прямой работе с SQL важно уметь обрабатывать специальные символы.
Функция REPLACE: Подменяем символы
Чтобы корректно обработать два апострофа, используйте функцию
REPLACE, которая в SQL заменяет одиночные кавычки на их дубликаты:
INSERT INTO reviews (text) VALUES (REPLACE('Сегодняшнее представление было лучшим в карьере О'Нейла!', '''', ''''''));
Функция QUOTENAME в SQL Server: Профессиональное обнаружение
Функция
QUOTENAME в SQL Server корректно обрабатывает идентификаторы:
SELECT QUOTENAME('О''Нейл');
Переменная таблицы: Замечательный помощник
Переменные таблицы используются для временной работы с данными, которые не остаются после завершения сессии:
DECLARE @customers TABLE (name NVARCHAR(100));
INSERT INTO @customers (name) VALUES (N'О''Нейл');
Компетентное программирование — ключ к успеху
Несмотря на то, что удвоение апострофов является приемлемой методикой, желательно всегда следовать лучшим практикам разработки.
Безопасность — превыше всего
Для предотвращения SQL-инъекций предлагается использовать ORM или параметризированные запросы.
Понимание символов
Код должен быть максимально ясным, поэтому важно делать верный выбор символов.
Визуализация
Представьте универсум SQL, где:
- Слово [Привет] — обычный гражданин.
- Слово с апострофом [It's] — это VIP-персона.
Чтобы слово [It's] стало частью SQL-мира, нужно предусмотреть для него два пропуска:
INSERT INTO guests (name)
VALUES ('It''s — это как иметь два пропуска в страну SQL!');
Таким образом, список гостей:
Список гостей: [Привет, It's, Мир]
Теперь [It's] воспринимается не как препятствие для SQL, а как его часть.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик