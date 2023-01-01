Вставка результатов хранимой процедуры в temp таблицу SQL#Разное
Быстрый ответ
Для того чтобы поместить результаты выполнения хранимой процедуры во временную таблицу, вначале создайте таблицу с требуемой структурой, которая соответствует полям, возвращаемым процедурой. Затем выполните команду
INSERT INTO #TempTable EXEC StoredProcedureName;
CREATE TABLE #TempResults (Col1 Type, Col2 Type); -- Структура должна соответствовать результату выполнения хранимой процедуры.
INSERT INTO #TempResults EXEC YourStoredProcedure;
Таким образом, результат выполнения хранимой процедуры корректно записывается в
#TempResults и сразу становится доступным для дальнейшего использования.
Универсальность: Альтернативные способы заполнения временной таблицы
OPENROWSET: Обходной путь
Вместо прямого создания временной таблицы, вы можете использовать OPENROWSET для непосредственного импорта данных из хранимой процедуры:
-- Возможно, администратор БД не будет рад, но давайте включим Ad Hoc Distributed Queries
EXEC sp_configure 'show advanced options', 1; -- Отключаем ограничения
RECONFIGURE;
EXEC sp_configure 'Ad Hoc Distributed Queries', 1; -- Разрешаем Ad Hoc Distributed Queries
RECONFIGURE;
INSERT INTO #TempTable
EXEC ('EXEC YourStoredProcedure')
AT YourLinkedServer; -- Приветствуем новую возможность!
Обратите внимание: для использования данного подхода необходимо включить Ad Hoc Distributed Queries. Это может повлиять на безопасность системы, поэтому будьте внимательны.
Inline Table-Valued Functions (ITVFs): Простота и элегантность
Если вы можете преобразовать вашу хранимую процедуру в ITVFs, то станет возможно использовать
SELECT INTO — простой и понятный инструмент.
-- ITVFs упрощают процесс
SELECT * INTO #TempTable
FROM dbo.ChatWithYourITVF(params);
ITVFs — это минимум усилий, эффективность, и этот подход предполагает неявное создание временных таблиц.
Вложенные хранимые процедуры: Матрёшка
Можно обернуть одну хранимую процедуру в другую или комбинировать их с ITVFs. Такой подход обеспечит оптимальное управление параметрами и добавит нужную модернизацию, за которую в будущем вы скажете себе спасибо:
-- Засучиваем рукава, и вперед...
CREATE PROCEDURE YourOuterStoredProcedure AS
BEGIN
SELECT * FROM YourITVF();
END;
-- Данные успешно собраны. Поехали!
INSERT INTO #TempTable EXEC YourOuterStoredProcedure;
OPENQUERY: Далеко не только для связанных серверов
Хотя связанные серверы обычно используют OPENQUERY, этот метод также может быть применен для косвенного вызова хранимой процедуры. Такой подход не требует предварительного определения схемы временной таблицы:
-- Да, связанные серверы могут быть вашими союзниками :)
EXEC sp_serveroption 'YourLinkedServer', 'DATA ACCESS', 'TRUE';
SELECT * INTO #TempTable
FROM OPENQUERY(YourLinkedServer, 'EXEC YourStoredProcedure'); -- Профессиональный метод.
Визуализация
Подготовка к передаче результатов хранимой процедуры во временную таблицу может казаться сложной задачей. Представьте, что вы пытаетесь перелить поток данных через маленькую воронку 🌪️ и аккуратно залить им временную таблицу (стеклянную банку🍯):
🧪 Результат выполнения хранимой процедуры (ингредиент)
🌪️ Воронка команды INSERT INTO (не проливаем)
🍯 Temp Table (наше хранилище)
Так делают настоящие профессионалы:
EXEC sp_my_procedure; //🧪 Поток данных
INSERT INTO #tempTable //🌪️ Направляем его правильно
SELECT * FROM ...; //🍯 Безопасно сохраняем
Руководство SQL-профессионала по правильному хранению
Оптимизация производительности вставки: Как выбрать подходящие настройки
Используйте соответствующие инструменты и применяйте их правильно:
- Настройка индексов: Оптимизация производительности при работе с большими временными таблицами.
- Партиционирование: Вставляйте данные пакетами, чтобы уменьшить конкуренцию при записи в журналы и пиковую нагрузку на память.
Избегание ошибок: Общие ловушки
Поддерживайте порядок на вашем рабочем месте:
- Проверьте ваши права доступа. Не стоит брать, что не принадлежит вам!
- Будьте внимательны к производительности. Если вы работаете с большими величинам данных, это становится критически важным.
- Тщательно проверьте результаты, которые возвращает ваша хранимая процедура. Хорошие специалисты всегда стараются добиться стабильности!
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы