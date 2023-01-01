Вставка переноса строки в SQL Server: VARCHAR, NVARCHAR

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Если вы хотите вставить перенос строки в тип данных VARCHAR или NVARCHAR в SQL Server, это можно сделать при помощи комбинации CHAR(13) + CHAR(10) :

SQL Скопировать код DECLARE @Msg NVARCHAR(MAX) = 'Строка 1' + CHAR(13) + CHAR(10) + 'Строка 2'; SELECT @Msg;

Вы получите следующий результат:

Строка 1 Строка 2

Для того чтобы корректно отобразить переносы строк, проверяйте результаты запроса в режимах "Результаты в таблицу" или "Результаты в текст" в SSMS.

Знакомство с символами ASCII

Символы CHAR(13) и CHAR(10) в ASCII представляют собой Возврат каретки (CR) и Перевод строки (LF) соответственно. Они помогут сделать вывод данных типа SQL VARCHAR более читабельным.

Поделим вместе некоторые строки

Чтобы создать многострочный текст, вставьте комбинацию символов возврат каретки и перевод строки в нужные вам места:

SQL Скопировать код DECLARE @Letter NVARCHAR(MAX) = 'Уважаемый клиент,' + CHAR(13) + CHAR(10) + 'Ваш заказ подтвержден.' + CHAR(13) + CHAR(10) + 'Спасибо.'; SELECT @Letter; -- Письмо имеет официальный вид и правильно структурировано

Прощайте, однострочные и скудные на форматирование тексты. Ваш SQL-код теперь способен стать произведением искусства.

Раскрываем тайну

Переносы строки по умолчанию были незаметными в SSMS. Однако с помощью команды PRINT вы сможете отрисовать их:

SQL Скопировать код PRINT @Letter; -- Теперь ваше письмо будет напечатано и выглядит так, как нужно

Сохраняем переносы строк

Переносы строк также могут быть использованы в хранимых процедурах SQL Server для облегчения работы со сложными запросами:

SQL Скопировать код CREATE PROCEDURE WriteLetter AS BEGIN DECLARE @Letter NVARCHAR(MAX) = '...' -- как выше PRINT @Letter; -- Хранимая процедура работает просто и надежно. Добавляйте переносы строк без труда! END;

"Поезд ушёл!" или о проблемах с объёмом данных

Не забывайте, что использование переносов строк означает добавление двух дополнительных символов, что может повлиять на размер хранимых данных. Используйте LEN() для проверки этого факта:

SQL Скопировать код SELECT LEN(@Letter); -- Проверяйте длину строки: каждый символ важен!

Визуализация

Представьте строку VARCHAR в виде скоростного поезда: "данные1данные2данные3" , не делающего остановки по пути.

Когда мы добавляем станции (то есть переносы строк): "данные1🚉

данные2🚉

данные3" , поездка становится более удобной и информативной благодаря необходимым остановкам.

Практические примеры использования

Создание отчетов

При создании отчетов в SQL Server умелое использование переносов строк позволяет улучшить их читаемость. От формата отчетности зависит в равной степени скорость понимания и обработки данных.

Динамичное конструирование строк

При динамической генерации строк функции STRING_AGG() и CONCAT_WS() оказываются весьма полезными для вставки переносов строк:

SQL Скопировать код SELECT STRING_AGG(ColumnName, CHAR(13) + CHAR(10)) FROM MyTable; -- Переносы строк больше не являются задачей

Экспорт и импорт с применением переносов строк

Неважно, осуществляете ли вы импорт данных в SQL Server или экспортируете из него данные, сохранение переносов строк имеет важнейшее значение.

Будьте бдительны

Переносы строк, которые раньше использовались повсеместно, могут не поддерживаться фронтенд-приложениями, поэтому следует учитывать их совместимость, чтобы минимизировать возможные ошибки.

Полезные материалы