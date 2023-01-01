Вставка одного и того же значения во все строки SQL#Основы SQL #Синтаксис запросов #INSERT / UPDATE / DELETE
Быстрый ответ
Если вам необходимо вставить одно и то же значение в несколько строк, рекомендую воспользоваться следующим кодом:
INSERT INTO tbl_name(column_name)
VALUES ('fixed_value'), ('fixed_value'), ...; -- Добавьте 'fixed_value' столько раз, сколько требуется вставить строк.
Здесь
tbl_name,
column_name и
fixed_value – это конкретное имя таблицы, столбца и значение, которое вы хотите вставить. Данный подход подойдёт для любой SQL-системы управления базами данных.
Вставка данных VS обновление
Не стоит путать вставку значений в несколько строк и обновление существующих записей – это разные процедуры. Для добавления новых записей используем INSERT:
INSERT INTO tbl_name (column_name)
VALUES ('value'); -- Добавляется новая строка с указанным значением.
Для изменения уже существующих строк применяется UPDATE:
UPDATE tbl_name
SET column_name = 'new_value'; -- Все строки колонки обновляются на 'new_value'.
Если нужно обновить только определённые строки, применяется WHERE:
UPDATE tbl_name
SET column_name = 'new_value'
WHERE condition; -- Обновляются только те строки, которые соответствуют заданному условию.
Прежде чем вносить изменения в рабочих базах данных, обязательно проведите тестирование на контрольной выборке и создайте резервную копию. И не забывайте о возможных ограничениях и триггерах.
Работа со специальными значениями и типичными ошибками
NULL-значения
При обработке NULL-значений в WHERE следует добавить отдельное условие:
UPDATE tbl_name
SET column_name = 'new_value'
WHERE column_name IS NULL; -- Обновление произойдёт даже для строк с NULL значением.
Одинарные и двойные кавычки
В SQL одинарные кавычки обозначают строковые литералы, двойные кавычки используются для обозначения идентификаторов таблиц и столбцов:
UPDATE tbl_name
SET column_name = 'new_value'
WHERE "column_name" = 'value'; -- Здесь одинарные кавычки используются для значений, двойные – для названий.
Ограничения и семантика
Обращайте внимание на ограничения (constraints) и триггеры, которые могут оказать влияние на результаты обновления. Знание структуры базы данных и её документирование помогут избежать ошибок.
Эффективные операции
Операции массового обновления или вставки могут привести к существенной нагрузке на базу данных. Старайтесь планировать такие операции на период минимальной активности и реализовывайте их поэтапно для оптимизации эффективности.
Визуализация
Представьте, что ведро (🍾) — это "фиксированное значение". Вы хотите наполнить несколько стаканов (🥛🥛🥛) – это строки в базе данных:
Ведро (🍾): "Фиксированное значение"
Стаканы (🥛🥛🥛): "Строки в базе данных"
Процесс заполнения выглядит так:
INSERT INTO glasses VALUES
('🍾'), ('🍾'), ('🍾'); -- Стаканы (строки в базе данных) наполняются водой из ведра (фиксированным значением).
Расширенные возможности баз данных — магия в действии
Массовая вставка через SELECT
Для массового добавления данных можно использовать SELECT вместе с INSERT:
INSERT INTO tbl_name (column_name)
SELECT 'value'
FROM tbl_name
WHERE condition; -- Если условие выполнено, 'value' добавится во все подходящие строки.
Работа со значениями по умолчанию
Установленное ограничение DEFAULT для столбца позволит автоматически вставлять приемлемые данные:
ALTER TABLE tbl_name
ALTER COLUMN column_name SET DEFAULT 'default_value';
Теперь при создании новой строки значение в заданном столбце будет автоматически заполнено.
Защитите свой код с параметризацией
Параметризация запросов позволит обезопасить код от SQL-инъекций и упростит его поддержку.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик