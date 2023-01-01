Вставка null значений в SQL Server: синтаксис и методы

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для того чтобы вставить значение NULL в SQL Server, применяется команда INSERT INTO с указанием NULL в качестве добавляемого значения:

SQL Скопировать код INSERT INTO TableName (NullableColumn) VALUES (NULL);

Однако не забывайте, что столбец обязан поддерживать значения NULL, иначе операция завершится с ошибкой. Для уточнения таких деталей можно использовать такие инструменты, как SQL Server Management Studio (SSMS) или Enterprise Manager.

Эффективное управление NULL значениями

Для компетентного использования значений NULL советуется применять функцию ISNULL(). Она позволяет заменить NULL на значение по умолчанию, что значительно упрощает добавление данных:

SQL Скопировать код INSERT INTO TableName (Column1, Column2) VALUES (ISNULL(PossibleNullValue, 'Default'), 'CertainValue'); -- NULL или не NULL? У SQL Server нет сомнений, здесь страх перед NULL неуместен.

Переопределение значений по умолчанию и настройка nullable столбцов

В случае столбцов с значениями по умолчанию, вы имеете возможность их переопределить, пропустив их при добавлении данных, или же указав NULL:

SQL Скопировать код CREATE TABLE MyTable (ID int NOT NULL, Data varchar(255) NULL DEFAULT 'N/A'); -- Таким образом у нас остаётся возможность использования значений по умолчанию, а при необходимости мы можем явно установить значение в NULL. INSERT INTO MyTable (ID) VALUES (1); -- столбец 'Data' принимает значение по умолчанию 'N/A' INSERT INTO MyTable (ID, Data) VALUES (2, NULL); -- столбец 'Data' мы явно задаем как NULL

Визуализация: балансировка конвейера упаковки

Представьте себе конвейер, на котором три робота занимаются упаковкой блоков:

Markdown Скопировать код Робот 1 (🤖): Упаковывает синий блок 🟦 Робот 2 (🤖): Упаковывает зеленый блок 🟩 Робот 3 (🤖): Должен был упаковать красный блок 🟥, но его нет!

В итоге Робот 3 дает пустую коробку 📦, что символизирует NULL:

SQL Скопировать код INSERT INTO Blocks (Color) VALUES (🟦), (🟩), (📦); -- Третий робот кажется лишним, но в нашей истории он – герой, представляющий NULL.

В БД место для последнего блока остаётся неприкосновенным, что является иллюстрацией отсутствия значения:

Markdown Скопировать код Блоки: [🟦, 🟩, ___] // NULL не заметен, его не видно, но его присутствие ощущается.

Искусство работы с NULL: продвинутые тактики

Прежде чем начать массовую вставку NULL, следует учесть ряд дополнительных аспектов:

Допуск NULL

Проверьте, что столбец действительно может принимать NULL. Попытка вставить NULL в столбец, который его не поддерживает, сопоставима с попыткой уложить квадрат в круг: она обречена на провал и вызовет ошибки.

Особенности внешних ключей

Помните, что внешние ключи могут принимать NULL, но только в том случае, если это явно разрешено соответствующим ограничением. Это в какой-то степени напоминает дипломатию: следует придерживаться установленных правил.

Целостность транзакций

Бережно относитесь к целостности транзакций при вставке NULL. Используйте транзакции, чтобы гарантировать корректность всех изменений и возможность их отмены при необходимости.

Влияние NULL на индексы

Наконец, стоит подумать об индексах. NULL может различным образом влиять на ваши индексы при работе с ограничениями, фильтрами или уникальностью. В вашей власти сделать этот выбор максимально благоразумным!

