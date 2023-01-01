Вставка или обновление строки в MySQL: ключ ID#MySQL / MariaDB #INSERT / UPDATE / DELETE #MERGE / UPSERT
Быстрый ответ
MySQL предлагает функцию
INSERT INTO ... ON DUPLICATE KEY UPDATE, помогающую наглядно вставить новую строку или аккуратно обновить существующую в случае совпадения по уникальному индексу:
-- SQL берет на себя контроль
INSERT INTO my_table (id, data) VALUES (1, 'A')
ON DUPLICATE KEY UPDATE data = 'A';
При наличии
1 в качестве уникального ключа
id, значение
data будет обновлено на 'A'. Если
1 не обнаруживается, будет вставлена новая строка с
id равным 1 и
data равным 'A'.
Применение уникальных ограничений
Работа с уникальными ключами в SQL требует стратегического подхода. Вы взаимодействуете с различными структурами, каждая из которых требует уникальный ключ. При получении запроса с уже существующим ключом, у вас есть выбор: обновить существующую запись или сгенерировать новый ключ для нового элемента.
Эффективная вставка и обновление данных
Для обеспечения целостности и эффективности данных рекомендуется использовать пакетную вставку:
-- SQL: превращение кофеина в код с 1974 года
INSERT INTO my_table (id, data)
VALUES (1, 'A'), (2, 'B'), (3, 'C')
ON DUPLICATE KEY UPDATE data = VALUES(data);
Такой подход снижает количество обращений к базе данных и позволяет осуществлять вставку или обновление нескольких записей одновременно.
Защита от ошибок с помощью
INSERT IGNORE
В случаях, когда дублирование записи не должно прерывать выполнение, на помощь приходит
INSERT IGNORE:
-- Временами незнание – благо
INSERT IGNORE INTO my_table (id, data) VALUES (1, 'A');
Если обнаруживается дубликат ключа, MySQL просто пропустит попытку вставки, тем самым предотвращая ошибки и обеспечивая бесперебойное выполнение операции.
Основные принципы применения
REPLACE INTO
Если требуется полностью перезаписать запись, лучшим решением будет
REPLACE INTO:
-- Вперед к новому, прочь со старым – по-секвельно
REPLACE INTO my_table (id, data) VALUES (1, 'New A');
В случае обнаружения дублирующей записи функция
REPLACE INTO сначала удаляет существующую строку, а затем осуществляет вставку новых данных, что позволит вам всегда иметь актуальную информацию в базе данных.
Визуализация
На примере ящиков детальнее рассмотрим работу с уникальными ключами:
- 🗂️ Ящик (Таблица):
users
- 🏷️ Метка на ящике:
user_id(Уникальный ключ)
Представим, что вам нужны данные пользователя с
user_id:
- 🔑 Если
user_idсуществует, обновляем информацию в ящике.
- 🔓 Если ключа нет, создаем новую запись.
INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE работает аналогично:
- проверяем наличие ключа в ящике.
- если ключ есть, обновляем метку.
- если его нет, добавляем новую метку.
Стремимся максимизировать эффективность: обновляем, если возможно, и вставляем, если необходимо.
Динамические операции с базой данных
Особенность
ON DUPLICATE KEY UPDATE позволяет проводить динамические операции. С ее помощью даже малый фикс может предотвратить потерю данных:
-- С SQL динамика становится понятной
INSERT INTO my_table (id, data, last_updated)
VALUES (1, 'A', NOW())
ON DUPLICATE KEY UPDATE
data = VALUES(data),
last_updated = VALUES(last_updated);
Колонка
last_updated устанавливается в текущее время для новых и обновленных записей, что обеспечивает динамическое обновление.
Поддержка целостности данных
Следует убедиться, что столбец
id или выбранный уникальный индекс обладают ограничением уникальности или первичного ключа. Это позволит командам вставки и обновления поддерживать целостность данных.
Понимание механизма работы
REPLACE
Хотя
REPLACE INTO и
ON DUPLICATE KEY UPDATE сходны,
REPLACE INTO потребляет больше ресурсов. Для полного обновления строки лучше использовать
REPLACE INTO:
- 🗑️ Удаляем старое
- 🆕 Вводим новое
Сочетание синтаксиса
При работе с сложными условиями обновления может потребоваться объединение
INSERT INTO и набора обновлений. Этот подход позволяет с точностью хирурга управлять вашей базой данных.
Алина Карпова
инженер по данным