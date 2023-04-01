Вставка datetime в таблицу SQL через C#/.NET: синтаксис#Типы данных SQL #Работа с датами и временем #INSERT / UPDATE / DELETE
Быстрый ответ
Для внесения даты и времени в таблицу SQL Server используйте инструкцию
INSERT INTO:
INSERT INTO ИмяТаблицы (КолонкаДатаВремя) VALUES ('YYYY-MM-DD HH:MM:SS');
Не забывайте заменять
ИмяТаблицы и
КолонкаДатаВремя на реальные названия ваших таблицы и поля. Значение
'YYYY-MM-DD HH:MM:SS' следует подставить в строго определённом формате:
INSERT INTO Meetings (StartTime) VALUES ('2023-04-01 09:30:00');
Убедитесь, что дата и время соответствуют формату на вашем SQL Server.
Стратегические способы добавления даты и времени
Защита: Параметризованные запросы
Для защиты от SQL-инъекций и обеспечения корректной вставки данных используйте параметризованные запросы:
SqlCommand command = new SqlCommand("INSERT INTO Meetings (StartTime) VALUES (@meetingTime)", connection);
command.Parameters.AddWithValue("@meetingTime", DateTime.Now);
Путешествие во времени: CURRENT_TIMESTAMP
Для записи актуальной даты и времени воспользуйтесь функциями
CURRENT_TIMESTAMP или
GETDATE():
INSERT INTO LogTable (RecordTime) VALUES (CURRENT_TIMESTAMP);
Или так:
INSERT INTO LogTable (RecordTime) VALUES (GETDATE());
Преобразование: Форматирование и конвертирование
Если вам требуется преобразовать формат даты и времени, используйте функции
CAST или
CONVERT:
INSERT INTO Events (EventDate) VALUES (CAST('2023-04-01 09:30:00' AS DATETIME));
В SQL-запросах значения всегда заключайте в одинарные кавычки.
Синхронизация времени с учётом часовых поясов
Выравнивание часовых поясов
Если ваш SQL сервер находится в другом часовом поясе, отличном от пользовательского, используйте функцию
AT TIME ZONE:
INSERT INTO Events (EventTime) VALUES (CONVERT(datetime, '2023-03-25T14:00:00+01:00') AT TIME ZONE 'Central European Standard Time');
Производительность и функция FORMAT
Функция
FORMAT очень удобна, но её применение может повлиять на производительность:
INSERT INTO Reports (CreationTime) VALUES (FORMAT(GETDATE(), 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'));
Продвинутое управление датой и временем
Профессиональный подход: Хранимые процедуры
Хранимые процедуры гарантируют централизованность управления и защиту от SQL-инъекций:
EXEC InsertMeeting '2023-04-01 09:30:00';
Работа с фреймворками
В .NET-приложениях рекомендуется использовать Entity Framework:
var meeting = new Meeting { StartTime = DateTime.Now };
context.Meetings.Add(meeting);
context.SaveChanges();
Обратите внимание на предупреждения
Следите за предупреждениями CONVERSION_IMPLICIT в планах выполнения возможно это поможет улучшить производительность.
Визуализация
Представьте, что вы настраиваете будильник:
Настройка будильника (🕒): "Пробуждение в 7:30 утра 25 марта 2023 года."
А в SQL это выглядит так:
INSERT INTO Events (EventName, EventTime) VALUES ('Awakening', '2023-03-25 07:30:00');
Также как будильник звонит в назначенное время, так и SQL позволяет точно записывать дату и время.
Надёжное управление датой и временем
Проверка входящих данных
Перед вставкой данных проверяйте их соответствие ограничениям типа datetime.
Конкатенация? Не рекомендуется!
Избегайте прямой конкатенации в SQL-запросах.
Настройка формата даты
Используйте
SET DATEFORMAT или придерживайтесь стандарта ISO 8601.
Обработка исключений
Для обработки ошибок используйте конструкции try-catch.
Полезные материалы
- SQL INSERT INTO Statement — учебник по инструкции INSERT INTO.
- CAST and CONVERT (Transact-SQL) – SQL Server — официальная документация функций CAST и CONVERT.
- MySQL :: MySQL 8.0 Reference Manual :: 13.2 Типы данных даты и времени — руководство по типам данных DATE, DATETIME и TIMESTAMP в MySQL.
Алина Карпова
инженер по данным