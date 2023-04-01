Вставка datetime в таблицу SQL через C#/.NET: синтаксис

Быстрый ответ

Для внесения даты и времени в таблицу SQL Server используйте инструкцию INSERT INTO :

SQL Скопировать код INSERT INTO ИмяТаблицы (КолонкаДатаВремя) VALUES ('YYYY-MM-DD HH:MM:SS');

Не забывайте заменять ИмяТаблицы и КолонкаДатаВремя на реальные названия ваших таблицы и поля. Значение 'YYYY-MM-DD HH:MM:SS' следует подставить в строго определённом формате:

SQL Скопировать код INSERT INTO Meetings (StartTime) VALUES ('2023-04-01 09:30:00');

Убедитесь, что дата и время соответствуют формату на вашем SQL Server.

Стратегические способы добавления даты и времени

Защита: Параметризованные запросы

Для защиты от SQL-инъекций и обеспечения корректной вставки данных используйте параметризованные запросы:

csharp Скопировать код SqlCommand command = new SqlCommand("INSERT INTO Meetings (StartTime) VALUES (@meetingTime)", connection); command.Parameters.AddWithValue("@meetingTime", DateTime.Now);

Для записи актуальной даты и времени воспользуйтесь функциями CURRENT_TIMESTAMP или GETDATE() :

SQL Скопировать код INSERT INTO LogTable (RecordTime) VALUES (CURRENT_TIMESTAMP);

Или так:

SQL Скопировать код INSERT INTO LogTable (RecordTime) VALUES (GETDATE());

Преобразование: Форматирование и конвертирование

Если вам требуется преобразовать формат даты и времени, используйте функции CAST или CONVERT :

SQL Скопировать код INSERT INTO Events (EventDate) VALUES (CAST('2023-04-01 09:30:00' AS DATETIME));

В SQL-запросах значения всегда заключайте в одинарные кавычки.

Синхронизация времени с учётом часовых поясов

Выравнивание часовых поясов

Если ваш SQL сервер находится в другом часовом поясе, отличном от пользовательского, используйте функцию AT TIME ZONE :

SQL Скопировать код INSERT INTO Events (EventTime) VALUES (CONVERT(datetime, '2023-03-25T14:00:00+01:00') AT TIME ZONE 'Central European Standard Time');

Производительность и функция FORMAT

Функция FORMAT очень удобна, но её применение может повлиять на производительность:

SQL Скопировать код INSERT INTO Reports (CreationTime) VALUES (FORMAT(GETDATE(), 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'));

Продвинутое управление датой и временем

Профессиональный подход: Хранимые процедуры

Хранимые процедуры гарантируют централизованность управления и защиту от SQL-инъекций:

SQL Скопировать код EXEC InsertMeeting '2023-04-01 09:30:00';

Работа с фреймворками

В .NET-приложениях рекомендуется использовать Entity Framework:

csharp Скопировать код var meeting = new Meeting { StartTime = DateTime.Now }; context.Meetings.Add(meeting); context.SaveChanges();

Обратите внимание на предупреждения

Следите за предупреждениями CONVERSION_IMPLICIT в планах выполнения возможно это поможет улучшить производительность.

Визуализация

Представьте, что вы настраиваете будильник:

Markdown Скопировать код Настройка будильника (🕒): "Пробуждение в 7:30 утра 25 марта 2023 года."

А в SQL это выглядит так:

SQL Скопировать код INSERT INTO Events (EventName, EventTime) VALUES ('Awakening', '2023-03-25 07:30:00');

Также как будильник звонит в назначенное время, так и SQL позволяет точно записывать дату и время.

Надёжное управление датой и временем

Проверка входящих данных

Перед вставкой данных проверяйте их соответствие ограничениям типа datetime.

Конкатенация? Не рекомендуется!

Избегайте прямой конкатенации в SQL-запросах.

Настройка формата даты

Используйте SET DATEFORMAT или придерживайтесь стандарта ISO 8601.

Обработка исключений

Для обработки ошибок используйте конструкции try-catch.

