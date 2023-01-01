Вставка данных в PostgreSQL с подзапросом из другой таблицы#PostgreSQL #Подзапросы #INSERT / UPDATE / DELETE
Быстрый ответ
INSERT INTO target (col1, col2)
SELECT col1, col2 FROM source WHERE criteria;
Ниже приведен пример команды INSERT с вложенным подзапросом для переноса данных из
source в таблицу
target, удовлетворяющих условию
criteria. Подобный подход позволяет выполнить перенос данных одним запросом.
Расширенное рассмотрение вложенных подзапросов в INSERT
При внедрении данных через подзапрос следует учитывать, что структура столбцов в таблицах
source и
target должна быть согласованной. Это позволяет избегать ошибок и препятствует неправильной перестановке данных.
Вставка констант? Легко и просто!
Если в рамках ваших транзакций предполагается использование как динамических, так и статических значений, PostgreSQL предлагает простое решение:
-- Важно: После выбора цвета 'Синий', изменить его уже не получится!
INSERT INTO widgets (widget_id, widget_name, color)
SELECT DEFAULT, widget_name, 'Blue' FROM source WHERE condition;
В данном случае для поля
widget_id назначается автоматически увеличивающееся значение
DEFAULT, в то время как 'Синий' выполняет роль константы для всех записей.
Агрегация данных "на лету"
Взять и агрегировать данные прямо в процессе внесения их в таблицу можно вот так:
-- "Ежедневные сводные обновления – для тех, кто не успевает читать часовые отчеты!"
INSERT INTO sales_summary (sale_date, total_sales)
SELECT TODAY, SUM(amount) FROM sales WHERE sale_date = TODAY;
Данный запрос суммирует все сегодняшние продажи и вносит их в таблицу
sales_summary.
Множество строк? Не вопрос!
PostgreSQL с легкостью вставит множество строк, которые будут возвращены подзапросом:
-- "Одобрено вам! Одобрено вам! Одобрено всем!"
INSERT INTO project (project_name, start_date)
SELECT name, start_date FROM proposals WHERE approved;
Каждое одобренное предложение будет трансформировано в запись в таблице
project.
Визуализация 📊
Можно представить вложенный подзапрос операции INSERT как конвейер: команда INSERT открывает "двери" для данных, а SELECT выполняет роль конвейерной ленты, переносящей данные из исходной таблицы в целевую.
-- "Добавление в... словно контроль безопасности в аэропорту: определяет, что проходит, а что не проходит!"
INSERT INTO wall (brick_id, color, strength)
SELECT brick_id, color, strength FROM bricks_stock WHERE color = 'red' AND strength > 5;
Только данные, соответствующие условиям подзапроса, попадут в целевую таблицу.
Когда использование подзапросов может быть неоптимальным
Несмотря на их эффективность, существуют сценарии, когда подзапросы могут быть неоптимальными:
- Производительность: Для обработки больших объемов данных подзапросы могут работать медленнее, чем массовые вставки данных.
- Сложность подзапросов: Если составление подзапроса представляется излишне сложным, стоит рассмотреть возможность использования Common Table Expressions (CTE).
- Проблемы с блокировками: Вложенные подзапросы могут вызвать непреднамеренные блокировки исходных таблиц.
Советы для профессионального использования подзапросов
- Явно укажите столбцы в целевой таблице, чтобы защититься от изменений схемы и возможных ошибок.
- Воспользуйтесь псевдонимами для упрощения работы с несколькими таблицами и вложенными подзапросами.
- Для ускорения запросов проиндексируйте те поля в исходной таблице, которые используются в условии WHERE.
Денис Сурков
архитектор данных