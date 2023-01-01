Вставка данных в MySQL: избежание дубликатов без двух запросов

Быстрый ответ

Для добавления новой строки без дублирования, используя уникальный ключ, примените следующий синтаксис:

SQL Скопировать код INSERT INTO ваша_таблица (уникальный_столбец, столбец1) VALUES ('уникальное_значение', 'значение1') ON DUPLICATE KEY UPDATE уникальный_столбец = уникальный_столбец;

Таким образом, вы добавите строку только если существующей записи с таким уникальным ключом нет, что позволит вам эффективно использовать уникальные ограничения в MySQL.

Практические решения в MySQL

INSERT IGNORE INTO для избежания ошибок:

SQL Скопировать код INSERT IGNORE INTO ваша_таблица (уникальный_столбец, столбец1) VALUES ('уникальное_значение','значение1');

Этот метод помогает избежать ошибок при попытке добавления записей, нарушающих ограничения таблицы.

REPLACE INTO для замещения существующих записей:

SQL Скопировать код REPLACE INTO ваша_таблица (уникальный_столбец, столбец1) VALUES ('уникальное_значение', 'значение1');

В отличие от INSERT INTO , команда REPLACE INTO удаляет существующую запись и создает новую.

NOT EXISTS для проверки на отсутствие записи перед вставкой:

SQL Скопировать код INSERT INTO ваша_таблица (уникальный_столбец, столбец1) SELECT 'уникальное_значение', 'значение1' FROM DUAL WHERE NOT EXISTS ( SELECT 1 FROM ваша_таблица WHERE уникальный_столбец = 'уникальное_значение' ) LIMIT 1;

Примените LIMIT 1 , чтобы убедиться, что подзапрос не обнаружит больше одной дублированной записи.

Управление приоритетом вставки в MySQL:

SQL Скопировать код INSERT LOW_PRIORITY INTO ваша_таблица (уникальный_столбец, столбец1) VALUES ('уникальное_значение','значение1');

или:

SQL Скопировать код INSERT HIGH_PRIORITY INTO ваша_таблица (уникальный_столбец, столбец1) VALUES ('уникальное_значение','значение1');

Функции LOW_PRIORITY или HIGH_PRIORITY позволяют оптимизировать процесс вставки данных.

Визуализация

Представьте, что вам нужно спрятать сундук с сокровищами ( INSERT ) при условии, что место свободно ( IF NOT EXISTS ).

SQL Скопировать код INSERT INTO сокровища (место, сундук) SELECT * FROM (SELECT 'X', '💰') AS tmp WHERE NOT EXISTS ( SELECT место FROM сокровища WHERE место = 'X' ) LIMIT 1;

Сундук будет спрятан только если место свободно ( NOT EXISTS ).

Синергия SQL и PHP

Обеспечение целостности данных с помощью PHP

php Скопировать код try { $sql = "INSERT IGNORE INTO ваша_таблица (уникальный_столбец, столбец1) VALUES (:уникальное_значение, :значение1)"; $stmt = $pdo->prepare($sql); $stmt->execute([':уникальное_значение' => $уникальное_значение, ':значение1' => $значение1]); } catch (PDOException $e) { echo "Ошибка: " . $e->getMessage(); }

Групповая вставка данных:

SQL Скопировать код INSERT INTO ваша_таблица (уникальный_столбец, столбец1) VALUES ('уникальное_значение1', 'значение1'), ('уникальное_значение2', 'значение2'), ... ON DUPLICATE KEY UPDATE столбец1 = VALUES(столбец1);

Использование транзакций для контролируемых операций:

SQL Скопировать код START TRANSACTION; -- Ваши запросы на вставку или обновление COMMIT;

В случае ошибки:

SQL Скопировать код ROLLBACK;

Полезные материалы