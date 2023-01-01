Вставка данных в MySQL: избежание дубликатов без двух запросов

#MySQL / MariaDB  #INSERT / UPDATE / DELETE  #MERGE / UPSERT  
Быстрый ответ

Для добавления новой строки без дублирования, используя уникальный ключ, примените следующий синтаксис:

SQL
Скопировать код
INSERT INTO ваша_таблица (уникальный_столбец, столбец1)
VALUES ('уникальное_значение', 'значение1')
ON DUPLICATE KEY UPDATE уникальный_столбец = уникальный_столбец;

Таким образом, вы добавите строку только если существующей записи с таким уникальным ключом нет, что позволит вам эффективно использовать уникальные ограничения в MySQL.

Практические решения в MySQL

INSERT IGNORE INTO для избежания ошибок:

SQL
Скопировать код
INSERT IGNORE INTO ваша_таблица (уникальный_столбец, столбец1)
VALUES ('уникальное_значение','значение1');

Этот метод помогает избежать ошибок при попытке добавления записей, нарушающих ограничения таблицы.

REPLACE INTO для замещения существующих записей:

SQL
Скопировать код
REPLACE INTO ваша_таблица (уникальный_столбец, столбец1)
VALUES ('уникальное_значение', 'значение1');

В отличие от INSERT INTO, команда REPLACE INTO удаляет существующую запись и создает новую.

NOT EXISTS для проверки на отсутствие записи перед вставкой:

SQL
Скопировать код
INSERT INTO ваша_таблица (уникальный_столбец, столбец1)
SELECT 'уникальное_значение', 'значение1'
FROM DUAL
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1 FROM ваша_таблица WHERE уникальный_столбец = 'уникальное_значение'
) LIMIT 1;

Примените LIMIT 1, чтобы убедиться, что подзапрос не обнаружит больше одной дублированной записи.

Управление приоритетом вставки в MySQL:

SQL
Скопировать код
INSERT LOW_PRIORITY INTO ваша_таблица (уникальный_столбец, столбец1)
VALUES ('уникальное_значение','значение1');

или:

SQL
Скопировать код
INSERT HIGH_PRIORITY INTO ваша_таблица (уникальный_столбец, столбец1)
VALUES ('уникальное_значение','значение1');

Функции LOW_PRIORITY или HIGH_PRIORITY позволяют оптимизировать процесс вставки данных.

Визуализация

Представьте, что вам нужно спрятать сундук с сокровищами (INSERT) при условии, что место свободно (IF NOT EXISTS).

SQL
Скопировать код
INSERT INTO сокровища (место, сундук) 
SELECT * FROM (SELECT 'X', '💰') AS tmp
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT место FROM сокровища WHERE место = 'X'
) LIMIT 1;

Сундук будет спрятан только если место свободно (NOT EXISTS).

Синергия SQL и PHP

Обеспечение целостности данных с помощью PHP

php
Скопировать код
try {
    $sql = "INSERT IGNORE INTO ваша_таблица (уникальный_столбец, столбец1) VALUES (:уникальное_значение, :значение1)";
    $stmt = $pdo->prepare($sql);
    $stmt->execute([':уникальное_значение' => $уникальное_значение, ':значение1' => $значение1]);
} catch (PDOException $e) {
    echo "Ошибка: " . $e->getMessage();
}

Групповая вставка данных:

SQL
Скопировать код
INSERT INTO ваша_таблица (уникальный_столбец, столбец1)
VALUES 
  ('уникальное_значение1', 'значение1'),
  ('уникальное_значение2', 'значение2'), 
  ...
ON DUPLICATE KEY UPDATE столбец1 = VALUES(столбец1);

Использование транзакций для контролируемых операций:

SQL
Скопировать код
START TRANSACTION;
-- Ваши запросы на вставку или обновление
COMMIT;

В случае ошибки:

SQL
Скопировать код
ROLLBACK;

Полезные материалы

  1. MySQL :: MySQL 8.0 Reference Manual :: 13.2.7.2 INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE Statement — документация MySQL по оператору INSERT ON DUPLICATE KEY UPDATE.
  2. INSERT ON DUPLICATE KEY UPDATE – MariaDB Knowledge Base — детальное рассмотрение команды в контексте MariaDB.
  3. mysql – "INSERT IGNORE" vs "INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE" – Stack Overflow — обсуждение разницы между INSERT IGNORE и INSERT ON DUPLICATE KEY UPDATE.
  4. SQL INSERT INTO Statement — базовые сведения об операторе SQL INSERT для начинающих.
Алина Карпова

инженер по данным

