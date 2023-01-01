Вставка данных в MySQL: избежание дубликатов без двух запросов#MySQL / MariaDB #INSERT / UPDATE / DELETE #MERGE / UPSERT
Быстрый ответ
Для добавления новой строки без дублирования, используя уникальный ключ, примените следующий синтаксис:
INSERT INTO ваша_таблица (уникальный_столбец, столбец1)
VALUES ('уникальное_значение', 'значение1')
ON DUPLICATE KEY UPDATE уникальный_столбец = уникальный_столбец;
Таким образом, вы добавите строку только если существующей записи с таким уникальным ключом нет, что позволит вам эффективно использовать уникальные ограничения в MySQL.
Практические решения в MySQL
INSERT IGNORE INTO для избежания ошибок:
INSERT IGNORE INTO ваша_таблица (уникальный_столбец, столбец1)
VALUES ('уникальное_значение','значение1');
Этот метод помогает избежать ошибок при попытке добавления записей, нарушающих ограничения таблицы.
REPLACE INTO для замещения существующих записей:
REPLACE INTO ваша_таблица (уникальный_столбец, столбец1)
VALUES ('уникальное_значение', 'значение1');
В отличие от
INSERT INTO, команда
REPLACE INTO удаляет существующую запись и создает новую.
NOT EXISTS для проверки на отсутствие записи перед вставкой:
INSERT INTO ваша_таблица (уникальный_столбец, столбец1)
SELECT 'уникальное_значение', 'значение1'
FROM DUAL
WHERE NOT EXISTS (
SELECT 1 FROM ваша_таблица WHERE уникальный_столбец = 'уникальное_значение'
) LIMIT 1;
Примените
LIMIT 1, чтобы убедиться, что подзапрос не обнаружит больше одной дублированной записи.
Управление приоритетом вставки в MySQL:
INSERT LOW_PRIORITY INTO ваша_таблица (уникальный_столбец, столбец1)
VALUES ('уникальное_значение','значение1');
или:
INSERT HIGH_PRIORITY INTO ваша_таблица (уникальный_столбец, столбец1)
VALUES ('уникальное_значение','значение1');
Функции
LOW_PRIORITY или
HIGH_PRIORITY позволяют оптимизировать процесс вставки данных.
Визуализация
Представьте, что вам нужно спрятать сундук с сокровищами (
INSERT) при условии, что место свободно (
IF NOT EXISTS).
INSERT INTO сокровища (место, сундук)
SELECT * FROM (SELECT 'X', '💰') AS tmp
WHERE NOT EXISTS (
SELECT место FROM сокровища WHERE место = 'X'
) LIMIT 1;
Сундук будет спрятан только если место свободно (
NOT EXISTS).
Синергия SQL и PHP
Обеспечение целостности данных с помощью PHP
try {
$sql = "INSERT IGNORE INTO ваша_таблица (уникальный_столбец, столбец1) VALUES (:уникальное_значение, :значение1)";
$stmt = $pdo->prepare($sql);
$stmt->execute([':уникальное_значение' => $уникальное_значение, ':значение1' => $значение1]);
} catch (PDOException $e) {
echo "Ошибка: " . $e->getMessage();
}
Групповая вставка данных:
INSERT INTO ваша_таблица (уникальный_столбец, столбец1)
VALUES
('уникальное_значение1', 'значение1'),
('уникальное_значение2', 'значение2'),
...
ON DUPLICATE KEY UPDATE столбец1 = VALUES(столбец1);
Использование транзакций для контролируемых операций:
START TRANSACTION;
-- Ваши запросы на вставку или обновление
COMMIT;
В случае ошибки:
ROLLBACK;
