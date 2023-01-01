Вставка данных в Hive таблицу как в SQL: синтаксис и примеры

Быстрый ответ

Для вставки данных в таблицу Hive используйте следующий синтаксис:

SQL Скопировать код INSERT INTO имя_таблицы SELECT * FROM исходная_таблица;

А если нужно вставить определённые значения, применяйте такой вариант:

SQL Скопировать код INSERT INTO TABLE имя_таблицы VALUES ('значение1', 'значение2', 'значение3');

Имейте в виду, что структуры исходной и целевой таблиц должны полностью совпадать. Для увеличения эффективности транзакций в Hive рекомендуется использовать транзакционные таблицы с форматом файла ORC.

Массовая вставка данных и использование временных таблиц

Вы можете вставить сразу несколько строк, используя функцию stack :

SQL Скопировать код INSERT INTO TABLE ваша_таблица VALUES (stack(2, 'значение1_строки1', 'значение2_строки1', 'значение3_строки1', 'значение1_строки2', 'значение2_строки2', 'значение3_строки2'));

Для оптимизации процесса вставки можно создавать вспомогательные таблицы:

SQL Скопировать код CREATE TABLE временная_таблица AS SELECT * FROM существующая_таблица LIMIT 1;

Такие таблицы упрощают вставку данных, служа неким образцом. Перед тем как добавлять данные в основную таблицу, можете проверить синтаксис и функциональность Hive с помощью временной таблицы или команды EXPLAIN .

Расширенные операции вставки в Hive

Если вам нужно внести изменения в существующие данные, воспользуйтесь INSERT OVERWRITE TABLE :

SQL Скопировать код INSERT OVERWRITE TABLE ваша_таблица SELECT * FROM исходная_таблица;

С помощью команды LOAD вы можете загрузить данные в каталог таблицы без перезаписи:

SQL Скопировать код LOAD DATA INPATH 'путь/к/файлу_данных' INTO TABLE ваша_таблица;

Работайте с данными напрямую через команды в Hive, при этом лучше отказаться от временных текстовых файлов или CSV, чтобы сохранить целостность данных.

Для создания таблицы со значениями литералов примените CREATE TABLE AS SELECT stack() :

SQL Скопировать код CREATE TABLE новая_таблица AS SELECT stack(1, 'значение1', 'значение2', 'значение3') AS (колонка1, колонка2, колонка3);

Если вы хотите вставить только одну строку, используйте LIMIT :

SQL Скопировать код INSERT INTO TABLE ваша_таблица SELECT 'значение1', 'значение2', 'значение3' FROM временная_таблица LIMIT 1;

Запомните: процедура добавления данных в Hive очень похожа на SQL.

Советы по оптимизации вставки в Hive

Оптимизировать процесс вставки можно следующими способами:

Транзакционные таблицы : они обеспечивают быстрые изменения данных, в том числе вставки и обновления.

Разделение на партиции : отправляйте операции вставки прямо в нужную партицию, чтобы уменьшить объём обрабатываемых данных.

Бакетирование: распределите данные по бакетам в партициях для более тонкого контроля.