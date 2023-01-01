Вставка данных в Hive таблицу как в SQL: синтаксис и примеры#SQL для аналитиков #Основы SQL #INSERT / UPDATE / DELETE
Быстрый ответ
Для вставки данных в таблицу Hive используйте следующий синтаксис:
INSERT INTO имя_таблицы SELECT * FROM исходная_таблица;
А если нужно вставить определённые значения, применяйте такой вариант:
INSERT INTO TABLE имя_таблицы VALUES ('значение1', 'значение2', 'значение3');
Имейте в виду, что структуры исходной и целевой таблиц должны полностью совпадать. Для увеличения эффективности транзакций в Hive рекомендуется использовать транзакционные таблицы с форматом файла ORC.
Массовая вставка данных и использование временных таблиц
Вы можете вставить сразу несколько строк, используя функцию
stack:
INSERT INTO TABLE ваша_таблица VALUES
(stack(2, 'значение1_строки1', 'значение2_строки1', 'значение3_строки1',
'значение1_строки2', 'значение2_строки2', 'значение3_строки2'));
Для оптимизации процесса вставки можно создавать вспомогательные таблицы:
CREATE TABLE временная_таблица AS SELECT * FROM существующая_таблица LIMIT 1;
Такие таблицы упрощают вставку данных, служа неким образцом. Перед тем как добавлять данные в основную таблицу, можете проверить синтаксис и функциональность Hive с помощью временной таблицы или команды
EXPLAIN.
Расширенные операции вставки в Hive
Если вам нужно внести изменения в существующие данные, воспользуйтесь
INSERT OVERWRITE TABLE:
INSERT OVERWRITE TABLE ваша_таблица SELECT * FROM исходная_таблица;
С помощью команды
LOAD вы можете загрузить данные в каталог таблицы без перезаписи:
LOAD DATA INPATH 'путь/к/файлу_данных' INTO TABLE ваша_таблица;
Работайте с данными напрямую через команды в Hive, при этом лучше отказаться от временных текстовых файлов или CSV, чтобы сохранить целостность данных.
Для создания таблицы со значениями литералов примените
CREATE TABLE AS SELECT stack():
CREATE TABLE новая_таблица AS
SELECT stack(1, 'значение1', 'значение2', 'значение3') AS (колонка1, колонка2, колонка3);
Если вы хотите вставить только одну строку, используйте
LIMIT:
INSERT INTO TABLE ваша_таблица
SELECT 'значение1', 'значение2', 'значение3' FROM временная_таблица LIMIT 1;
Запомните: процедура добавления данных в Hive очень похожа на SQL.
Советы по оптимизации вставки в Hive
Оптимизировать процесс вставки можно следующими способами:
Транзакционные таблицы: они обеспечивают быстрые изменения данных, в том числе вставки и обновления.
Разделение на партиции: отправляйте операции вставки прямо в нужную партицию, чтобы уменьшить объём обрабатываемых данных.
Бакетирование: распределите данные по бакетам в партициях для более тонкого контроля.
Обратите внимание на команды
LOAD, они способствуют упрощению загрузки без необходимости клонирования данных.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик