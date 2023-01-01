Вставка данных из одной таблицы в другую в MS Access

Быстрый ответ

Для переноса записей из одной таблицы в другую, при соблюдении условия идентичности столбцов, используйте команду INSERT INTO SELECT. Это практичный инструмент SQL.

SQL Скопировать код -- Avada Kedavra! Заклинание для переноса данных. INSERT INTO DeathEater_records (FirstName, LastName) SELECT FirstName, LastName FROM Hogwarts_students WHERE BloodStatus = 'Pure-Blood';

В качестве целевого объекта выбирается DeathEater_records , источником данных служит Hogwarts_students , определяются названия столбцов и используется условие WHERE для выделения необходимых данных.

Следует обеспечить совпадение имен столбцов и типов данных, как LongIntColumn1 и CurrencyColumn2 , во избежание ошибок. Тестирование запросов на случайных данных способно подтвердить их корректность.

Развернутое руководство по INSERT INTO SELECT

Агрегация данных

Если требуется сагрегировать данные при переносе, можно использовать группировку и функции:

SQL Скопировать код -- Доверяем Гринготтсу. INSERT INTO MoneyManagement (AverageGalleons) SELECT AVG(Galleons) FROM GringottsVaults GROUP BY VaultNumber;

Здесь AVG() и GROUP BY помогают рассчитывать среднее значение галлеонов для каждого хранилища перед добавлением данных в таблицу MoneyManagement .

Трансформация данных в процессе переноса

Данные могут быть трансформированы в ходе выполнения операции SELECT, используя псевдонимы и функции в выражении SELECT:

SQL Скопировать код -- Привет от профессора Макгонагалл. INSERT INTO Minerva_FanClub (MemberName, EnrolmentDate) SELECT StudentName, TO_CHAR(JoiningDate, 'YYYY-MM-DD') FROM Hogwarts_database;

Функция TO_CHAR() адекватно преобразует дату для таблицы Minerva_FanClub .

Визуализация

Этот процесс похож на волшебное превращение спички (🪵) в иголку (🪡):

Классная комната (🏫): [Деревянная спичка 🪵] Заклинание (🪄): Превращает 🪵 в 🪡 Блокнот мадам Пинс (📒): Срочно необходима иголка 🪡 для реставрации книг 📚

Произносим заклинание INSERT INTO:

SQL Скопировать код INSERT INTO MadamPince_notebook (FixingTools) SELECT Tools FROM Classroom;

И вот что получается:

Markdown Скопировать код До произнесения заклинания: 🏫🪵 🪄 📒 После произнесения заклинания: 🏫 🪄 📒🪡 (Теперь можно производить реставрацию книг! 📚)

Распространенные ошибки и способы их устранения

Несовпадение типов данных

Необходимо следить за совпадением типов данных в исходной и приемной таблицах. В противном случае результат может быть неожиданным.

Учитывание ограничений

Ограничения в целевой таблице следует учитывать, поскольку при нарушении целостности данных могут возникнуть ошибки.

Обработка проблем с NULL

Проверьте обработку NULL-значений в исходных данных и готовность приемной таблицы принимать такие значения. При необходимости используйте функцию COALESCE для замещения NULL:

SQL Скопировать код -- NULL? Благодарю, но нет! INSERT INTO OrderOfPhoenix (wizard, patronus) SELECT wizard, COALESCE(patronus, 'Stag') FROM Dumbledore_Army;

