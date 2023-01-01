Возврат и использование значений из процедур SQL: подробно#SQL для аналитиков #Основы SQL #Хранимые процедуры
Быстрый ответ
Для получения возвращаемого значения из хранимой процедуры в SQL следует воспользоваться переменной в связке с командой
EXEC. Применяется это следующим образом:
DECLARE @Result INT;
EXEC @Result = YourProcedureName;
SELECT @Result;
Данный код вызывает процедуру под названием
YourProcedureName и сохраняет её результат в переменной
@Result, которую можно затем использовать по собственному усмотрению.
Подробнее о возвращаемых значениях
Хранимые процедуры возвращают значения для уведомления о результатах их выполнения. Обычно используемый тип данных
INT позволяет определить успешность операции.
Создаем переменную для хранения возвращаемого значения
Сначала нужно объявить переменную, которая будет хранить возвращаемое значение:
DECLARE @ReturnValue INT;
Затем присваиваем результат выполнения процедуры этой переменной:
EXEC @ReturnValue = YourProcedureName;
Использование возвращаемого значения в условных выражениях
Условные операторы
IF-ELSE позволяют управлять потоком исполнения в зависимости от возвращаемого значения:
IF @ReturnValue = 0
BEGIN
PRINT 'Администратор базы данных приходит в бар и говорит: "Могу я получить две объединённые таблицы, пожалуйста?"';
END
ELSE
BEGIN
PRINT 'Произошла ошибка: ' + CAST(@ReturnValue AS VARCHAR);
-- Возможно, в следующий раз удача будет на вашей стороне.
END
Отладка с помощью команды PRINT
Для вывода отладочной информации на экран используется команда
PRINT 'Вернулось: ' + CAST(@ReturnValue AS VARCHAR);
Так вы можете увидеть возвращаемое значение в текстовой форме.
Компактный SQL-скрипт для управления результатом
Если объединить все описанные выше шаги — объявление переменной, выполнение процедуры, проверку результата и вывод сообщения — можно получить компактный единый скрипт.
DECLARE @MyReturn INT;
EXEC @MyReturn = MyProcedure;
IF @MyReturn = 0
PRINT 'Все в порядке!';
ELSE
PRINT 'Ошибка: ' + CAST(@MyReturn AS VARCHAR);
Как управлять несколькими возвращаемыми значениями и использовать выходные параметры
SQL предлагает множество инструментов для работы с процедурами, включая использование выходных параметров, когда одного возвращаемого значения недостаточно.
Получение выходных параметров
Чтобы извлечь дополнительные данные помимо целочисленного результата, используйте параметры
OUTPUT.
DECLARE @Return INT, @OutParam VARCHAR(100);
EXEC @Return = MyProcedureWithOutput @Data = @OutParam OUTPUT;
PRINT @OutParam;
Работа с несколькими процедурами
Если требуется выполнить несколько процедур, то каждый из результатов следует отслеживать отдельно.
DECLARE @FirstResult INT, @SecondResult INT;
EXEC @FirstResult = FirstProcedure;
EXEC @SecondResult = SecondProcedure;
Сложное ветвление с помощью условных операторов
Для более сложных алгоритмов можно применять конструкции
CASE или вложенные
IF-ELSE.
Визуализация
Процесс получения возвращаемого значения из хранимой процедуры SQL можно сравнить с покупкой лотерейного билета:
💰 Лотерея "SQL Джекпот" 💰
- 🎟️ Покупаем билет (выполняем хранимую процедуру)
- 💵 Забираем выигрыш (оцениваем возвращаемое значение)
-- Снимаем защиту с лотерейного билета:
DECLARE @LotteryNumber INT;
EXEC @LotteryNumber = SQLJackpot;
Проверяем выигрыш:
💵 Выигрыш по лотерее "SQL Джекпот":
@LotteryNumber
Также как и лотерейный билет, возвращаемое значение может содержать разные "призы", то есть результаты выполнения процедуры.
Надежность вашего SQL-кода: ошибки и крайние случаи
Ни один программист не застрахован от внезапных ошибок или неприятных ситуаций с
NULL. Вот несколько советов, как справиться с этими сложностями на профессиональном уровне.
Обработка ошибок с применением TRY-CATCH
Для повышения устойчивости вашей программы к возможным ошибкам используйте блоки
TRY-CATCH.
BEGIN TRY
DECLARE @Result INT;
EXEC @Result = ErrorProneProcedure;
IF @Result = 0
PRINT 'Всё идет по плану...';
END TRY
BEGIN CATCH
PRINT 'О нет, возникли проблемы при соединении с базой данных...';
END CATCH
Борьба с NULL
Для предотвращения проблем, связанных с
NULL, стоит использовать функции
ISNULL() или
COALESCE().
IF ISNULL(@ReturnValue, -1) = 0
PRINT 'Система функционирует без сбоев!';
ELSE
PRINT 'У нас проблема, Хьюстон: обнаружен NULL!';
Динамический SQL и область видимости переменных
Для корректной работы с динамическим SQL и его особенностями подойдет функция
sp_executesql.
EXEC sp_executesql @DynamicSQL, N'@DynamicResult INT OUTPUT', @DynamicResult OUTPUT;
Эта функция обеспечивает правильную работу переменных в соответствующей области видимости и позволяет контролировать процесс.
Полезные материалы
- RETURN (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Docs — Подробно о команде
RETURNс наглядными примерами.
- Calling stored procedure with return value – Stack Overflow — Ценный ресурс для тех, кто хочет изучить получение возвращаемых значений из хранимых процедур.
- Sql Server – How To Write a Stored Procedure in SQL Server – CodeProject — Детальное руководство по созданию хранимых процедур, включая обработку возвращаемых значений.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик