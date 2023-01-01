Возврат и использование значений из процедур SQL: подробно

Быстрый ответ

Для получения возвращаемого значения из хранимой процедуры в SQL следует воспользоваться переменной в связке с командой EXEC . Применяется это следующим образом:

SQL Скопировать код DECLARE @Result INT; EXEC @Result = YourProcedureName; SELECT @Result;

Данный код вызывает процедуру под названием YourProcedureName и сохраняет её результат в переменной @Result , которую можно затем использовать по собственному усмотрению.

Подробнее о возвращаемых значениях

Хранимые процедуры возвращают значения для уведомления о результатах их выполнения. Обычно используемый тип данных INT позволяет определить успешность операции.

Создаем переменную для хранения возвращаемого значения

Сначала нужно объявить переменную, которая будет хранить возвращаемое значение:

SQL Скопировать код DECLARE @ReturnValue INT;

Затем присваиваем результат выполнения процедуры этой переменной:

SQL Скопировать код EXEC @ReturnValue = YourProcedureName;

Использование возвращаемого значения в условных выражениях

Условные операторы IF-ELSE позволяют управлять потоком исполнения в зависимости от возвращаемого значения:

SQL Скопировать код IF @ReturnValue = 0 BEGIN PRINT 'Администратор базы данных приходит в бар и говорит: "Могу я получить две объединённые таблицы, пожалуйста?"'; END ELSE BEGIN PRINT 'Произошла ошибка: ' + CAST(@ReturnValue AS VARCHAR); -- Возможно, в следующий раз удача будет на вашей стороне. END

Отладка с помощью команды PRINT

Для вывода отладочной информации на экран используется команда PRINT .

SQL Скопировать код PRINT 'Вернулось: ' + CAST(@ReturnValue AS VARCHAR);

Так вы можете увидеть возвращаемое значение в текстовой форме.

Компактный SQL-скрипт для управления результатом

Если объединить все описанные выше шаги — объявление переменной, выполнение процедуры, проверку результата и вывод сообщения — можно получить компактный единый скрипт.

SQL Скопировать код DECLARE @MyReturn INT; EXEC @MyReturn = MyProcedure; IF @MyReturn = 0 PRINT 'Все в порядке!'; ELSE PRINT 'Ошибка: ' + CAST(@MyReturn AS VARCHAR);

Как управлять несколькими возвращаемыми значениями и использовать выходные параметры

SQL предлагает множество инструментов для работы с процедурами, включая использование выходных параметров, когда одного возвращаемого значения недостаточно.

Получение выходных параметров

Чтобы извлечь дополнительные данные помимо целочисленного результата, используйте параметры OUTPUT .

SQL Скопировать код DECLARE @Return INT, @OutParam VARCHAR(100); EXEC @Return = MyProcedureWithOutput @Data = @OutParam OUTPUT; PRINT @OutParam;

Работа с несколькими процедурами

Если требуется выполнить несколько процедур, то каждый из результатов следует отслеживать отдельно.

SQL Скопировать код DECLARE @FirstResult INT, @SecondResult INT; EXEC @FirstResult = FirstProcedure; EXEC @SecondResult = SecondProcedure;

Сложное ветвление с помощью условных операторов

Для более сложных алгоритмов можно применять конструкции CASE или вложенные IF-ELSE .

Визуализация

Процесс получения возвращаемого значения из хранимой процедуры SQL можно сравнить с покупкой лотерейного билета:

💰 Лотерея "SQL Джекпот" 💰

🎟️ Покупаем билет (выполняем хранимую процедуру)

💵 Забираем выигрыш (оцениваем возвращаемое значение)

SQL Скопировать код -- Снимаем защиту с лотерейного билета: DECLARE @LotteryNumber INT; EXEC @LotteryNumber = SQLJackpot;

Проверяем выигрыш:

💵 Выигрыш по лотерее "SQL Джекпот": @LotteryNumber

Также как и лотерейный билет, возвращаемое значение может содержать разные "призы", то есть результаты выполнения процедуры.

Надежность вашего SQL-кода: ошибки и крайние случаи

Ни один программист не застрахован от внезапных ошибок или неприятных ситуаций с NULL . Вот несколько советов, как справиться с этими сложностями на профессиональном уровне.

Обработка ошибок с применением TRY-CATCH

Для повышения устойчивости вашей программы к возможным ошибкам используйте блоки TRY-CATCH .

SQL Скопировать код BEGIN TRY DECLARE @Result INT; EXEC @Result = ErrorProneProcedure; IF @Result = 0 PRINT 'Всё идет по плану...'; END TRY BEGIN CATCH PRINT 'О нет, возникли проблемы при соединении с базой данных...'; END CATCH

Борьба с NULL

Для предотвращения проблем, связанных с NULL , стоит использовать функции ISNULL() или COALESCE() .

SQL Скопировать код IF ISNULL(@ReturnValue, -1) = 0 PRINT 'Система функционирует без сбоев!'; ELSE PRINT 'У нас проблема, Хьюстон: обнаружен NULL!';

Динамический SQL и область видимости переменных

Для корректной работы с динамическим SQL и его особенностями подойдет функция sp_executesql .

SQL Скопировать код EXEC sp_executesql @DynamicSQL, N'@DynamicResult INT OUTPUT', @DynamicResult OUTPUT;

Эта функция обеспечивает правильную работу переменных в соответствующей области видимости и позволяет контролировать процесс.

