Возвращение значения из EXEC(@sql) в переменную в SQL

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы извлечь данные из динамического SQL, примените выводные параметры вместе с sp_executesql . Сначала объявите переменную, затем включите её в запрос, отметив как OUTPUT :

SQL Скопировать код DECLARE @Result NVARCHAR(100); EXEC sp_executesql N'SELECT @Result = MyColumn FROM MyTable WHERE ...', N'@Result NVARCHAR(100) OUTPUT', @Result OUTPUT; SELECT @Result;

Извлечение сложных данных при помощи переменных таблицы

Если предполагается получение нескольких строк или колонок, идеально подойдут переменные таблицы. Объявите переменную таблицы и заполните её результатами выполнения динамического SQL:

SQL Скопировать код DECLARE @ResultsTable TABLE (Column1 INT, Column2 NVARCHAR(100)); INSERT INTO @ResultsTable EXEC sp_executesql N'SELECT Column1, Column2 FROM MyTable WHERE ...'; SELECT * FROM @ResultsTable;

Прямое присвоение значений через SELECT INTO

Если вам требуется только одна строка, обратите внимание на SELECT INTO, который позволяет прямо в динамическом SQL присвоить значения:

SQL Скопировать код DECLARE @Result NVARCHAR(100); EXEC(@sql + 'SELECT @Result = Column1 INTO #TempTable FROM MyTable WHERE ...'); SELECT @Result = Column1 FROM #TempTable; DROP TABLE #TempTable;

Подавление лишних сообщений с SET NOCOUNT ON

Чтобы избежать вывода лишних сообщений о количестве затронутых строк, используйте SET NOCOUNT ON :

SQL Скопировать код SET NOCOUNT ON; -- Ваш код динамического SQL SET NOCOUNT OFF;

Контроль успешности выполнения с помощью @@ROWCOUNT и @@ERROR

Будьте уверены в успешности выполнения операций, проверяя их состояние с помощью @@ROWCOUNT и @@ERROR :

SQL Скопировать код DECLARE @RowCount INT, @Error INT; -- После выполнения динамического SQL SET @RowCount = @@ROWCOUNT; SET @Error = @@ERROR;

Подготовка к работе с разными типами данных

Будьте готовы работать с данными различных типов:

SQL Скопировать код DECLARE @IntResult INT, @DateResult DATETIME; -- Проверка типов данных для соответствия ожиданиям

Очистка рабочего пространства

Убедитесь, что оставили рабочее пространство в том же состоянии, в котором его обнаружили, удалив использованные временные таблицы:

SQL Скопировать код IF OBJECT_ID('tempdb..#TempTable') IS NOT NULL DROP TABLE #TempTable; -- Очищаем пространство.

Использование кодов возврата

Подавайте ясные сигналы об успешности операции или о возникших ошибках, используя коды возврата в хранимых процедурах:

SQL Скопировать код IF @Error != 0 BEGIN RETURN @Error; -- Сигнализируем о проблеме. END ELSE BEGIN RETURN 0; -- Все прошло успешно. END

Использование полученных данных

Используйте данные из переменных или временных таблиц не только для просмотра, но и для последующей работы с ними:

SQL Скопировать код -- применяем данные из @ResultsTable UPDATE AnotherTable SET AnotherTable.Column1 = r.Column1 FROM @ResultsTable r WHERE AnotherTable.ID = r.ColumnID; -- Расширяем границы известного.

Полезные материалы