Возвращение результата SELECT в функции PostgreSQL: методы и примеры

Быстрый ответ

Для возврата результата SELECT запроса из функции PostgreSQL используйте следующий синтаксис, основанный на конструкции RETURNS TABLE :

SQL Скопировать код CREATE FUNCTION fetch_data() RETURNS TABLE(id INT, name TEXT) AS $$ BEGIN RETURN QUERY SELECT id, name FROM my_table; -- Вот чтó мы приготовили! 😄 END; $$ LANGUAGE plpgsql;

Далее, эта функцию можно вызывать так:

SQL Скопировать код SELECT * FROM fetch_data(); -- Вот ваши данные! 🍽️

Разглядываем внутренности функций

Рассмотрим подробнее принципы разработки SQL-функций и дадим несколько рекомендаций, чтобы сделать эту работу ещё проще:

Не делайте собственные "прятки" в OUT-параметрах

При выборе имен для OUT-параметров старайтесь, чтобы они были понятными и уникальными, чтобы избежать смешения с названиями.

SQL Скопировать код RETURNS TABLE(employee_id INT, product_name TEXT) -- Достаточно пряток!

Избегайте неоднозначности типов данных

Не используйте в качестве названий столбцов 'text' или 'count', так как эти слова могут стать причиной конфликтов с зарезервированными словами PostgreSQL.

Будьте "умными" в арифметике

При делении целых чисел сначала умножайте, затем делите для повышения точности и уменьшения влияния ошибок округления.

Облегчаем работу с запросами с помощью оконных функций и CTE

Не бойтесь использовать оконные функции и общие табличные выражения (CTE): они значительно упрощают и оптимизируют ваши запросы.

Точное округление – залог вашей точности!

Пользуйтесь функцией округления round() и указывайте количество знаков после запятой для более точного расчета.

Качество работы – это результат тестирования!

Регулярно тестируйте созданные функции при помощи SELECT-запросов, это поможет проверить, насколько грамотно они работают.

Используйте полные имена для столбцов

При работе с запросами лучше использовать полные имена столбцов, особенно в сложных SQL-запросах, чтобы избежать неожиданных проблем, связанных с некорректной интерпретацией их значений.

Добиваемся максимума с функциями

Визуализация

Возврат результатов функции СУБД аналогичен передаче блюда из кухни на стол к клиенту:

Представим нашего повара (👨‍🍳) и его работу на кухне:

Официант принимает заказ (функция вызвана). Повар готовит блюдо (выполняется запрос SELECT). Официант доставляет заказ клиенту (функция возвращает результат).

То есть наш SQL-функция эмулирует следующую последовательность действий:

SQL Скопировать код CREATE FUNCTION get_dish() RETURNS TABLE(column_name TYPE) AS $$ BEGIN RETURN QUERY SELECT column_name FROM kitchen_table; -- Ваш заказ готов! END; $$ LANGUAGE plpgsql;

Функцию можно вызвать, чтобы получить её результат:

Markdown Скопировать код SELECT * FROM get_dish(); -- Приятного аппетита!

Таким образом, как за каждым блюдом стоит мастерство шеф-повара, так и за каждой строкой в результате функции стоят данные высокой точности, выданные согласно вашему запросу.

Пограждаемся в "лабиринты" функций

Говорим на языке функций

Определите функции с LANGUAGE SQL , это указывает на использование чистого SQL в теле функции.

Стиль записи функций

Использование формата функции AS $functionname$ делает декларирование её ещё более ясным. Считайте это важным аспектом стилистического оформления кода.

Определите формат возвращаемых значений

RETURNS TABLE — больше, чем просто декларация: это обязательство. Явно укажите, какие имена и типы данных возвращаются в столбцах.

SQL Скопировать код RETURNS TABLE(id INT, name TEXT) -- Это мы обязуемся вам вернуть...

Вдругнемся в PostgreSQL на основе базовых знаний

Лучший способ избавиться от неуверенности — это официальная документация PostgreSQL. Во имя настоящей мудрости всегда обучайтесь и желательно заглядывать в официальную документацию PostgreSQL.

Полезные материалы