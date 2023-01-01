Возвращение результата SELECT в функции PostgreSQL: методы и примеры

#SQL для аналитиков  #PostgreSQL  #SELECT и выборка данных  
Быстрый ответ

Для возврата результата SELECT запроса из функции PostgreSQL используйте следующий синтаксис, основанный на конструкции RETURNS TABLE:

SQL

CREATE FUNCTION fetch_data() 
RETURNS TABLE(id INT, name TEXT) AS $$
BEGIN
    RETURN QUERY SELECT id, name FROM my_table; -- Вот чтó мы приготовили!  😄
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

Далее, эта функцию можно вызывать так:

SQL

SELECT * FROM fetch_data(); -- Вот ваши данные! 🍽️
Разглядываем внутренности функций

Рассмотрим подробнее принципы разработки SQL-функций и дадим несколько рекомендаций, чтобы сделать эту работу ещё проще:

Не делайте собственные "прятки" в OUT-параметрах

При выборе имен для OUT-параметров старайтесь, чтобы они были понятными и уникальными, чтобы избежать смешения с названиями.

SQL

RETURNS TABLE(employee_id INT, product_name TEXT)  -- Достаточно пряток!

Избегайте неоднозначности типов данных

Не используйте в качестве названий столбцов 'text' или 'count', так как эти слова могут стать причиной конфликтов с зарезервированными словами PostgreSQL.

Будьте "умными" в арифметике

При делении целых чисел сначала умножайте, затем делите для повышения точности и уменьшения влияния ошибок округления.

Облегчаем работу с запросами с помощью оконных функций и CTE

Не бойтесь использовать оконные функции и общие табличные выражения (CTE): они значительно упрощают и оптимизируют ваши запросы.

Точное округление – залог вашей точности!

Пользуйтесь функцией округления round() и указывайте количество знаков после запятой для более точного расчета.

Качество работы – это результат тестирования!

Регулярно тестируйте созданные функции при помощи SELECT-запросов, это поможет проверить, насколько грамотно они работают.

Используйте полные имена для столбцов

При работе с запросами лучше использовать полные имена столбцов, особенно в сложных SQL-запросах, чтобы избежать неожиданных проблем, связанных с некорректной интерпретацией их значений.

Добиваемся максимума с функциями

Эффективное использование CTE и оконных функций

Оконные функции и CTE облегчают работу с сложной SQL-логикой, делая ваш код более лаконичным и быстрым.

Точность округления – ваш лучший помощник!

При округлении используйте round(column_name, precision) и обеспечьте максимальную точность до каждой десятой, чтобы улучшить качество ваших данных.

Профессиональное тестирование функций

Проводите тестирование функций в условиях, наиболее приближенных к реальным, чтобы гарантировать их надежную работу.

Визуализация

Возврат результатов функции СУБД аналогичен передаче блюда из кухни на стол к клиенту:

Представим нашего повара (👨‍🍳) и его работу на кухне:

  1. Официант принимает заказ (функция вызвана).
  2. Повар готовит блюдо (выполняется запрос SELECT).
  3. Официант доставляет заказ клиенту (функция возвращает результат).

То есть наш SQL-функция эмулирует следующую последовательность действий:

SQL

CREATE FUNCTION get_dish() RETURNS TABLE(column_name TYPE) AS $$
BEGIN
    RETURN QUERY SELECT column_name FROM kitchen_table; -- Ваш заказ готов!
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

Функцию можно вызвать, чтобы получить её результат:

Markdown

SELECT * FROM get_dish(); -- Приятного аппетита!

Таким образом, как за каждым блюдом стоит мастерство шеф-повара, так и за каждой строкой в результате функции стоят данные высокой точности, выданные согласно вашему запросу.

Пограждаемся в "лабиринты" функций

Говорим на языке функций

Определите функции с LANGUAGE SQL, это указывает на использование чистого SQL в теле функции.

Стиль записи функций

Использование формата функции AS $functionname$ делает декларирование её ещё более ясным. Считайте это важным аспектом стилистического оформления кода.

Определите формат возвращаемых значений

RETURNS TABLE — больше, чем просто декларация: это обязательство. Явно укажите, какие имена и типы данных возвращаются в столбцах.

SQL

RETURNS TABLE(id INT, name TEXT) -- Это мы обязуемся вам вернуть...

Вдругнемся в PostgreSQL на основе базовых знаний

Лучший способ избавиться от неуверенности — это официальная документация PostgreSQL. Во имя настоящей мудрости всегда обучайтесь и желательно заглядывать в официальную документацию PostgreSQL.

Полезные материалы

  1. PostgreSQL: Документация: CREATE FUNCTION — детальная официальная документация по созданию функций в PostgreSQL.
  2. SQL: Как объявить переменную в MySQL? – Stack Overflow — хотя эта тема не совсем по теме, но в этой дискуссии вы можете получить представление о принципах работы переменных в SQL.
  3. Использование DbLink для доступа к другим базам данных PostgreSQL и серверам – Postgres Online Journal — в этой статье освещаются типовые варианты использования и примеры написания функций в PostgreSQL.
  4. PostgreSQL: Документация: Контрольные структуры — подробное изложение контрольных структур в PostgreSQL, включая возврат запросов.
  5. RETURNING Clause – PostgreSQL Wiki — знакомство с RETURNING-предложением, часто используемым в связке с функциями.
  6. PostgreSQL: Документация: Ошибки и сообщения — в этой статье рассмотрена тема обработки ошибок и сообщений в SQL-функциях, что очень полезно при создании функций.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой синтаксис используется для возврата результата SELECT запроса из функции PostgreSQL?
1 / 5

Виктор Ермаков

SQL-разработчик

Свежие материалы
Методы HTTP: GET, POST и другие
6 сентября 2024
Различия между HTTP и HTTPS
6 сентября 2024
Установка Swift на macOS: Пошаговое руководство
6 сентября 2024

Загрузка...