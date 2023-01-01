Возвращение результата SELECT в функции PostgreSQL: методы и примеры
Быстрый ответ
Для возврата результата SELECT запроса из функции PostgreSQL используйте следующий синтаксис, основанный на конструкции
RETURNS TABLE:
CREATE FUNCTION fetch_data()
RETURNS TABLE(id INT, name TEXT) AS $$
BEGIN
RETURN QUERY SELECT id, name FROM my_table; -- Вот чтó мы приготовили! 😄
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
Далее, эта функцию можно вызывать так:
SELECT * FROM fetch_data(); -- Вот ваши данные! 🍽️
Разглядываем внутренности функций
Рассмотрим подробнее принципы разработки SQL-функций и дадим несколько рекомендаций, чтобы сделать эту работу ещё проще:
Не делайте собственные "прятки" в OUT-параметрах
При выборе имен для OUT-параметров старайтесь, чтобы они были понятными и уникальными, чтобы избежать смешения с названиями.
RETURNS TABLE(employee_id INT, product_name TEXT) -- Достаточно пряток!
Избегайте неоднозначности типов данных
Не используйте в качестве названий столбцов 'text' или 'count', так как эти слова могут стать причиной конфликтов с зарезервированными словами PostgreSQL.
Будьте "умными" в арифметике
При делении целых чисел сначала умножайте, затем делите для повышения точности и уменьшения влияния ошибок округления.
Облегчаем работу с запросами с помощью оконных функций и CTE
Не бойтесь использовать оконные функции и общие табличные выражения (CTE): они значительно упрощают и оптимизируют ваши запросы.
Точное округление – залог вашей точности!
Пользуйтесь функцией округления
round() и указывайте количество знаков после запятой для более точного расчета.
Качество работы – это результат тестирования!
Регулярно тестируйте созданные функции при помощи SELECT-запросов, это поможет проверить, насколько грамотно они работают.
Используйте полные имена для столбцов
При работе с запросами лучше использовать полные имена столбцов, особенно в сложных SQL-запросах, чтобы избежать неожиданных проблем, связанных с некорректной интерпретацией их значений.
Добиваемся максимума с функциями
Эффективное использование CTE и оконных функций
Оконные функции и CTE облегчают работу с сложной SQL-логикой, делая ваш код более лаконичным и быстрым.
Точность округления – ваш лучший помощник!
При округлении используйте
round(column_name, precision) и обеспечьте максимальную точность до каждой десятой, чтобы улучшить качество ваших данных.
Профессиональное тестирование функций
Проводите тестирование функций в условиях, наиболее приближенных к реальным, чтобы гарантировать их надежную работу.
Визуализация
Возврат результатов функции СУБД аналогичен передаче блюда из кухни на стол к клиенту:
Представим нашего повара (👨🍳) и его работу на кухне:
- Официант принимает заказ (функция вызвана).
- Повар готовит блюдо (выполняется запрос SELECT).
- Официант доставляет заказ клиенту (функция возвращает результат).
То есть наш SQL-функция эмулирует следующую последовательность действий:
CREATE FUNCTION get_dish() RETURNS TABLE(column_name TYPE) AS $$
BEGIN
RETURN QUERY SELECT column_name FROM kitchen_table; -- Ваш заказ готов!
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
Функцию можно вызвать, чтобы получить её результат:
SELECT * FROM get_dish(); -- Приятного аппетита!
Таким образом, как за каждым блюдом стоит мастерство шеф-повара, так и за каждой строкой в результате функции стоят данные высокой точности, выданные согласно вашему запросу.
Пограждаемся в "лабиринты" функций
Говорим на языке функций
Определите функции с
LANGUAGE SQL, это указывает на использование чистого SQL в теле функции.
Стиль записи функций
Использование формата функции
AS $functionname$ делает декларирование её ещё более ясным. Считайте это важным аспектом стилистического оформления кода.
Определите формат возвращаемых значений
RETURNS TABLE — больше, чем просто декларация: это обязательство. Явно укажите, какие имена и типы данных возвращаются в столбцах.
RETURNS TABLE(id INT, name TEXT) -- Это мы обязуемся вам вернуть...
Вдругнемся в PostgreSQL на основе базовых знаний
Лучший способ избавиться от неуверенности — это официальная документация PostgreSQL. Во имя настоящей мудрости всегда обучайтесь и желательно заглядывать в официальную документацию PostgreSQL.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик