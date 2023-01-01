Возможно ли использовать функцию агрегации в SQL WHERE

Быстрый ответ

Для использования агрегатного функционала в условиях выборки примените оператор HAVING , осуществляющий фильтрацию данных после агрегирования, либо воспользуйтесь подзапросом для фильтрации до начала агрегирования.

Использование HAVING после агрегирования данных:

SQL Скопировать код SELECT customerId, SUM(amount) FROM payments GROUP BY customerId HAVING SUM(amount) > 5000;

Использование подзапроса для фильтрации до агрегирования:

SQL Скопировать код SELECT * FROM customers WHERE customerId IN ( SELECT customerId FROM payments GROUP BY customerId HAVING SUM(amount) > 5000 );

Важное уточнение: оператор WHERE отфильтровывает строки до агрегирования, а оператор HAVING , напротив, — после. Подзапросы же позволяют эффективно сочетать оба подхода.

Сложные варианты использования

Фильтрация перед агрегированием с помощью WHERE и подзапросов

Используйте подзапрос в WHERE для уменьшения объема данных, подлежащих агрегированию.

SQL Скопировать код SELECT productName, unitPrice FROM products WHERE productId IN ( SELECT productId FROM orderDetails GROUP BY productId HAVING AVG(quantity) > 10 );

Совет от профессионала: Эффективная предфильтрация помогает значительно уменьшить нагрузку на SQL-движок.

Что такое HAVING в контексте выборки

Оператор HAVING применяется для фильтрации сгруппированных данных по окончании агрегирования.

SQL Скопировать код SELECT department, MAX(salary) as biggestEarner FROM employees GROUP BY department HAVING MAX(salary) < 50000;

Запомните: HAVING предназначен для работы с условиями, налагаемыми на совокупность данных.

Подзапросы наступают на сцену

Присоединение подзапросов

Используйте подзапрос в объединении с оператором WHERE и агрегатной функцией, чтобы увеличить эффективность и точность выборки.

SQL Скопировать код SELECT e.employeeId, e.name, deptAgg.totalSales FROM employees e JOIN ( SELECT d.departmentId, SUM(s.amount) as totalSales FROM sales s INNER JOIN departments d ON s.departmentId = d.departmentId GROUP BY d.departmentId ) deptAgg ON e.departmentId = deptAgg.departmentId WHERE deptAgg.totalSales > 100000;

Ключ к профессионализму: Соединение (JOIN) с подзапросами позволяет достичь гибкости при фильтрации и агрегировании данных.

Как избежать ошибок

Попытки прямого использования агрегатных функций в WHERE скорее всего приведут к ошибкам.

Запомните: Агрегатный функционал желательнее использовать в HAVING или с подзапросами.

Визуализация

Рассматривайте условие WHERE как ворота, через которые проходит выборка:

SQL Скопировать код SELECT guests FROM party_list WHERE guests.age >= 21;

Сравнение выборки до и после фильтрации: До: [🧒, 🧑, 👵, 👴, 🧓] После: [👵, 👴, 🧓]

Агрегатные функции вроде COUNT, AVG и другие могут быть применены исключительно в HAVING — зоне для особых случаев.

Фильтрация групп посредством HAVING:

Markdown Скопировать код SELECT COUNT(guests), group FROM party_list GROUP BY group HAVING COUNT(guests) > 2;

Группы до фильтрации: [👯‍♀️, 👨‍👩‍👦, 🕺🏽💃🏽🕺🏼, 🤷‍♂️] В зоне HAVING после фильтрации: [👨‍👩‍👦, 🕺🏽💃🏽🕺🏼]

Интересные методики работы с агрегациями

Применение оператора CASE при агрегировании

Оператор CASE предоставляет возможность динамически корректировать фильтрацию при агрегировании.

SQL Скопировать код SELECT department, SUM(CASE WHEN position = 'Manager' THEN salary END) as totalManagerSalary FROM employees GROUP BY department HAVING totalManagerSalary > 100000;

Совет: Используйте CASE для повышения гибкости при агрегировании данных.

Оконные функции: свои правила игры

Оконные функции, такие как ROW_NUMBER() , RANK() или SUM() с использованием OVER() , приостряют возможности агрегации данных.

SQL Скопировать код SELECT department, salary, RANK() OVER (ORDER BY salary DESC) as salaryRank FROM employees WHERE salaryRank <= 10;

Помните: конструкции, содержащие оконные функции, применяются после WHERE . Для реализации фильтрации используйте подзапросы.

