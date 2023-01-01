Возможно ли использовать функцию агрегации в SQL WHERE
Быстрый ответ
Для использования агрегатного функционала в условиях выборки примените оператор
HAVING, осуществляющий фильтрацию данных после агрегирования, либо воспользуйтесь подзапросом для фильтрации до начала агрегирования.
Использование
HAVING после агрегирования данных:
SELECT customerId, SUM(amount)
FROM payments
GROUP BY customerId
HAVING SUM(amount) > 5000;
Использование подзапроса для фильтрации до агрегирования:
SELECT *
FROM customers
WHERE customerId IN (
SELECT customerId
FROM payments
GROUP BY customerId
HAVING SUM(amount) > 5000
);
Важное уточнение: оператор
WHERE отфильтровывает строки до агрегирования, а оператор
HAVING, напротив, — после. Подзапросы же позволяют эффективно сочетать оба подхода.
Сложные варианты использования
Фильтрация перед агрегированием с помощью
WHERE и подзапросов
Используйте подзапрос в
WHERE для уменьшения объема данных, подлежащих агрегированию.
SELECT productName, unitPrice
FROM products
WHERE productId IN (
SELECT productId
FROM orderDetails
GROUP BY productId
HAVING AVG(quantity) > 10
);
Совет от профессионала: Эффективная предфильтрация помогает значительно уменьшить нагрузку на SQL-движок.
Что такое
HAVING в контексте выборки
Оператор
HAVING применяется для фильтрации сгруппированных данных по окончании агрегирования.
SELECT department, MAX(salary) as biggestEarner
FROM employees
GROUP BY department
HAVING MAX(salary) < 50000;
Запомните:
HAVING предназначен для работы с условиями, налагаемыми на совокупность данных.
Подзапросы наступают на сцену
Присоединение подзапросов
Используйте подзапрос в объединении с оператором
WHERE и агрегатной функцией, чтобы увеличить эффективность и точность выборки.
SELECT e.employeeId, e.name, deptAgg.totalSales
FROM employees e
JOIN (
SELECT d.departmentId, SUM(s.amount) as totalSales
FROM sales s
INNER JOIN departments d ON s.departmentId = d.departmentId
GROUP BY d.departmentId
) deptAgg ON e.departmentId = deptAgg.departmentId
WHERE deptAgg.totalSales > 100000;
Ключ к профессионализму: Соединение (JOIN) с подзапросами позволяет достичь гибкости при фильтрации и агрегировании данных.
Как избежать ошибок
Попытки прямого использования агрегатных функций в
WHERE скорее всего приведут к ошибкам.
Запомните: Агрегатный функционал желательнее использовать в
HAVING или с подзапросами.
Визуализация
Рассматривайте условие WHERE как ворота, через которые проходит выборка:
SELECT guests
FROM party_list
WHERE guests.age >= 21;
Сравнение выборки до и после фильтрации: До: [🧒, 🧑, 👵, 👴, 🧓] После: [👵, 👴, 🧓]
Агрегатные функции вроде COUNT, AVG и другие могут быть применены исключительно в
HAVING — зоне для особых случаев.
Фильтрация групп посредством HAVING:
SELECT COUNT(guests), group
FROM party_list
GROUP BY group
HAVING COUNT(guests) > 2;
Группы до фильтрации: [👯♀️, 👨👩👦, 🕺🏽💃🏽🕺🏼, 🤷♂️] В зоне HAVING после фильтрации: [👨👩👦, 🕺🏽💃🏽🕺🏼]
Интересные методики работы с агрегациями
Применение оператора CASE при агрегировании
Оператор
CASE предоставляет возможность динамически корректировать фильтрацию при агрегировании.
SELECT department,
SUM(CASE WHEN position = 'Manager' THEN salary END) as totalManagerSalary
FROM employees
GROUP BY department
HAVING totalManagerSalary > 100000;
Совет: Используйте
CASE для повышения гибкости при агрегировании данных.
Оконные функции: свои правила игры
Оконные функции, такие как
ROW_NUMBER(),
RANK() или
SUM() с использованием
OVER(), приостряют возможности агрегации данных.
SELECT department, salary, RANK() OVER (ORDER BY salary DESC) as salaryRank
FROM employees
WHERE salaryRank <= 10;
Помните: конструкции, содержащие оконные функции, применяются после
WHERE. Для реализации фильтрации используйте подзапросы.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик