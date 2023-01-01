Восстановление удалённых строк из MySQL через PuTTY
Восстановление удалённых строк из MySQL через PuTTY

#MySQL / MariaDB  #Транзакции (ACID)  #INSERT / UPDATE / DELETE  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрое восстановление

Вы можете восстановить данные с помощью mysqlbinlog, если предварительно было включено бинарное логирование. Выполните следующую команду, указав точные дату, время и местоположение журнала бинарных данных до момента удаления:

mysqlbinlog --stop-datetime="ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС" binlog.000001 | mysql -u пользователь -p

Учтите, что временной интервал должен быть указан непосредственно перед выполнением операции удаления. Проверьте, что у вас создана резервная копия данных, и что операция DELETE не была подтверждена, особенно касательно таблиц типа InnoDB.

Порядок действий после случайного удаления:

  1. Незамедлительно создайте резервную копию вашей базы данных, постарайтесь не перезапускать MySQL, чтобы не упустить бинарные логи.
  2. Если у вас имеется актуальная резервная копия, ситуация считается относительно контролируемой.
  3. В случае массового удаления данных настоятельно рекомендуется обратиться к квалифицированным специалистам.
Пошаговый план для смены профессии

Управление транзакциями

Чтобы обеспечить целостность данных, используйте транзакции. Запускайте операции с BEGIN TRANSACTION и внимательно анализируйте внесенные изменения, прежде чем применить их с COMMIT. Учтите следующие моменты:

  • Если вы желаете управлять подтверждением транзакций вручную во время сеанса, установите SET autocommit=0.
  • При обнаружении ошибки до COMMIT, отмените изменения с помощью ROLLBACK.
  • Для обеспечения безопасности ключевых изменений создавайте точки сохранения с помощью команды SAVEPOINT sp1. При необходимости вы сможете откатиться к этим точкам с помощью ROLLBACK TO sp1.

Правила работы с удалением

Команду DELETE следует использовать с большой осторожностью:

  • Всегда тщательно проверяйте условия в WHERE.
  • Перед выполнением DELETE, убедитесь, что результат соответствует ожидаемому, предварительно выполните SELECTуказанных данных.
  • Обучение персонала корректной работе с данными значительно снижает риск потери информации.

Восстановление: инструменты и методы

Инструменты вроде pt-archiver облегчают процесс восстановления данных в MySQL. Важно иметь план точечного восстановления и следовать ему:

  • Используйте системы контроля версий, чтобы отслеживать изменения данных.
  • Ведение журнала изменений помогает понять историю проведенных операций.
  • Стороннии инструменты, такие как TwinDB Data Recovery Toolkit, предоставляют дополнительные возможности для восстановления данных InnoDB.

Визуализация

Приведем пример того, как происходит откат команды DELETE в MySQL:

До команды DELETE: |📄1|📄2|📄3|📄4|📄5|
                       🚮 Файл |📄3| подлежит удалению.
После DELETE: |📄1|📄2|   |📄4|📄5|

Существует ли в MySQL функция Отменить?

❌ Нет, после подтверждения транзакции данные изменяются окончательно. Решением служит восстановление из **резервной копии**.

Рассматривайте резервные копии как временную машину:

|🕒1|Создание резервной копии данных! -> |🕒2| Резервный временной интервал позволяет восстановить данные в случае возникновения ошибок при удалении.

Постоянное создание резервных копий — ваш надежный щит в защите истории данных!

Резервные копии: на помощь!

Автоматизированное резервное копирование — ваш незаменимый помощник в сохранении данных:

  • Сэкономит ваше время и защитит от потери данных.
  • Хранилища данных вне сети или в облаке предоставляют дополнительный уровень защиты.
  • Регулярное тестирование восстановления данных подтверждает эффективность резервных копий.

Системы хранения без поддержки транзакций: стратегия выживания

Если ваши данные хранятся в системах без поддержки транзакций, например, MyISAM, будьте внимательны:

  • Выполняйте регулярный экспорт и создавайте архивные копии с помощью mysqldump.
  • Рассмотрите возможность перехода на InnoDB для получения преимуществ ACID и возможности отката транзакций.

Когда ситуация критична

В сложных ситуациях эксперты могут предложить решение:

  • Обратитесь к администратору баз данных или к проверенной службе по восстановлению данных.
  • Возможно, пришло время для переоценки вашей стратегии или создания плана реагирования на чрезвычайные ситуации.

Полезные материалы

  1. Точечное (инкрементное) восстановление в MySQL — Инструкция по восстановлению операций в MySQL.
  2. Обновление в Postgres ... LIMIT 1 — Советы по откату транзакций, акцент сделан на PostgreSQL.
  3. Операции в MySQL, вызывающие неявное подтверждение (COMMIT) — Документация по операциям в MySQL, автоматически подтверждающим изменения.
  4. TwinDB Data Recovery Toolkit для восстановления MySQL/InnoDB на GitHub — Набор инструментов для восстановления баз данных MySQL/InnoDB.
  5. Обзор резервного копирования и восстановления – База знаний MariaDB — Советы по созданию и восстановлению резервных копий баз данных, применимые к MySQL.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Что следует делать сразу после случайного удаления данных в MySQL?
1 / 5

Алина Карпова

инженер по данным

