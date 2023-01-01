Восстановление базы данных из бэкапа на том же сервере#Разное
Быстрый ответ
Для клонирования базы данных SQL Server на том же сервере используйте команду
RESTORE DATABASE, не забывайте задавать уникальные имена файлам базы данных. Параметр
WITH MOVE позволит вам указать для файлов данных и журналов уникальные пути, чтобы предотвратить их совпадение с путями уже существующих файлов.
Пример запроса:
RESTORE DATABASE NewDB
FROM DISK = 'C:\\Backup\\OldDB.bak'
WITH MOVE 'OldDBData' TO 'C:\\Data\\NewDB.mdf',
MOVE 'OldDBLog' TO 'C:\\Data\\NewDB.ldf',
REPLACE;
Этот скрипт создаст копию базы данных
OldDB как
NewDB, исключив возможные конфликты из-за совпадения путей к файлам. Очень важно заменить
OldDBData,
OldDBLog, а также пути к файлам и имена баз данных на реально используемые в вашем случае.
Пошаговое руководство и варианты действий
Графический подход с использованием SQL Server Management Studio
Для тех, кто предпочитает визуальный интерфейс, SQL Server Management Studio (SSMS) идеально подходит для управления процессом создания резервных копий и восстановления БД:
- Нажмите правой кнопкой мыши на раздел
Databasesв SSMS.
- Выберите
Restore Database....
- В разделе
Sourceнажмите
Deviceи найдите требуемый файл
.bak.
- Во вкладке
Filesмодифицируйте поля Restore As, указав новые имена для файлов данных и журналов.
- В разделе
Optionsвыберите галочку напротив Overwrite the existing database (WITH REPLACE).
- Нажмите
OK, чтобы начать процесс восстановления базы данных.
Распространенные ошибки и способы их решения
Чтобы успешно восстановить базу данных и избежать типичных ошибок, учтите следующую информацию:
- Старайтесь не использовать идентичные имена файлов, всегда задавайте файлам назначения уникальные наименования.
- Убедитесь, что у SQL Server есть достаточные права для чтения и записи информации как в файле резервной копии, так и по указанным путям.
- Планируйте проведение процедуры восстановления на периоды с наименьшей загрузкой сервера, особенно при работе с крупными базами данных.
- Проверьте, что уровень совместимости резервной копии соответствует версии SQL Server, используемой вами.
Рекомендации и советы по резервному копированию и восстановлению
При восстановлении БД на новом месте на одном и том же сервере учтите следующие моменты:
- Использование
RESTORE DATABASEс
MOVEнеобходимо не только для переименования, но и для указания новых путей файлов.
- Опции
NOUNLOADи
STATSпозволяют контролировать работу с резервным носителем и мониторить прогресс восстановления.
- Новую базу данных создавать заранее не требуется; команда
RESTOREс параметром
REPLACEсама создаст или перезапишет БД.
- Оригинальные файлы базы данных остаются неизмененными, команда
MOVEтолько перенаправляет восстановление в новое место.
Лучшие практики восстановления баз данных
Рекомендации для беспроблемного восстановления:
- Перед началом восстановления убедитесь в корректности указания путей к файлам данных и журналов новой базы данных.
- Используйте понятные и уникальные имена файлов для исключения путаницы.
- Избегайте использования имен, которые могут вызвать конфликты с именами системных баз данных SQL Server.
- Проведите пробное восстановление в тестовой среде для проверки корректности операции.
Визуализация
🗝️ [Оригинальная БД]
🔒 -> Восстановление из резервной копии -> 🔑 [Новая БД]
Это аналогично использованию одного ключа (
Backup) для разных замков (
Restore), что позволяет получить доступ к новому пространству (
Новая база данных).
Анна Мельникова
редактор про AI