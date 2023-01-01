Внешние ключи для таблиц из других схем: проблемы и решения
Быстрый ответ
Если требуется создать внешний ключ, который будет ссылаться на таблицу из другой схемы, следует выполнить эту операцию так:
ALTER TABLE schema1.MyTable
ADD CONSTRAINT MyForeignKey
FOREIGN KEY (MyColumn) REFERENCES schema2.OtherTable (OtherColumn);
Здесь мы устанавливаем связь между
MyTable из
schema1 и
OtherTable из
schema2, где
MyColumn ссылается на
OtherColumn. Для обеспечения целостности данных необходимо правильно настроить доступ. Перед созданием связи удостоверьтесь, что обе таблицы доступны, и проиндексируйте столбец в родительской таблице для улучшения производительности запросов. Защита данных от нарушения целостности — ответственная задача, и для этого необходимо задействовать права доступа. Теперь всё готово к работе!
Эффективность индексации
Создание индекса для столбца в родительской таблице до создания внешнего ключа увеличит скорость работы с данными:
CREATE INDEX idx_foreign_column ON schema2.OtherTable (OtherColumn);
Заранее проиндексировав столбец, вы оптимизируете выполнение операций соединения таблиц, а также обновления или удаления строк.
Управление правами доступа, или как организовать правильную игру
Пользователь, добавляющий внешний ключ в таблицу, должен иметь доступ к обеим таблицам. Этому пользователю следует предоставить, например, право REFERENCES:
GRANT REFERENCES ON schema2.OtherTable TO YourUser;
Поддержка чистоты данных
Очистка связей между таблицами различных схем связана с регулярной поддержкой целостности данных. Если различные схемы управляются разными администраторами, обязательно согласуйте их действия, чтобы они не были противоположными.
Визуализация
Представьте две схемы как два района, таблицы в которых — это типа дома:
Схема А (🌆): [Дом 1 (🏠), Дом 2 (🏠)]
Схема В (🏙️): [Дом 3 (🏢)]
Если, к примеру, мы хотим привязать Дом 3 из Схемы В к Дому 1 из Схемы А с помощью внешнего ключа, это будет выглядеть так:
🏢🔗🌆🏠: Дом 3 (🏢 в Схеме В) связан с Домом 1 (🏠 в Схеме А)
Это можно сравнить с перепиской жителей разных районов через внешние ключи.
Надёжный план Б: управление ограничениями
Возникают ситуации, когда требуется временно отключить или вовсе удалить ограничения, например, при массовом импорте данных или обслуживании системы:
ALTER TABLE schema1.MyTable
DROP CONSTRAINT MyForeignKey;
После выполнения необходимых операций, ограничение потребуется возвращать обратно.
Тщательное удаление записей
Соблюдение порядка при удалении записей из таблиц, участвующих в отношениях внешнего ключа, обязательно. Удаляйте данные из дочерних таблиц прежде, чем удалять родительские, чтобы предотвратить наличие «сиротских» данных:
DELETE FROM schema1.MyTable WHERE MyColumn = someValue;
DELETE FROM schema2.OtherTable WHERE OtherColumn = someValue;
Продуманное управление удалением данных помогает поддерживать порядок в базе данных.
Алина Карпова
инженер по данным