Влияет ли порядок полей в мульти-колоночном индексе MySQL#MySQL / MariaDB #Индексы #Оптимизация запросов
Быстрый ответ
Последовательность столбцов в составном индексе имеет критическое значение. Её эффективность в MySQL аналогична эффективности оглавления книги: чем точнее она описывает запросы, тем лучше. Индекс
(col1, col2, col3) будет наиболее эффективен для выборки по следующим условиям:
col1
col1и
col2
col1,
col2и
col3
Запрос, представленный ниже, значительно оптимизируется за счет индекса
(col1, col2, col3):
SELECT * FROM table WHERE col1 = 'A' AND col2 = 'B' AND col3 = 'C';
В то время как следующий запрос не приведет к значительному улучшению производительности:
SELECT * FROM table WHERE col3 = 'C';
Порядок столбцов в индексе должен соответствовать паттернам запросов, которые часто используются при работе с вашей базой данных.
Селективность и порядок столбцов
Селективность безусловно важна. При создании составного индекса начинайте с наиболее уникального столбца, содержащего большое количество уникальных значений. Это позволит уменьшить объем данных на начальных этапах поиска.
Индекс должен быть выстроен в соответствии с часто используемыми запросами. Это увеличит его эффективность, когда столбцы, являющиеся ключом, отражают условия запросов.
Следите за размером индекса. Избегайте добавления ненужных столбцов, которые только увеличат объем занимаемого пространства и влекут за собой дополнительные затраты на обслуживание, не принося существенного улучшения производительности.
Визуализация
Представьте книгу с рецептами, отсортированную сначала по основному ингредиенту, а затем по типу кухни. Это вполне схоже с принципом работы составного индекса:
- Поиск сначала по ингредиенту, а затем по кухне — эффективено;
- Поиск вначале по типу кухни, а после по ингредиенту — неэффективно.
Порядок столбцов в индексе имеет громадное значение.
Рецепт по ингредиенту можно найти быстро, а затем по типу кухни. При неправильном порядке придется тратить время на пролистывание страниц в поисках типа кухни, а затем ингредиента, что будет похоже на спортивные упражнения.
Согласованность индекса с запросами
Полагаться на один индекс во всех случаях – не лучшая стратегия. Индексы должны быть специально подготовлены под особенности запросов. Иногда оправдано создание нескольких индексов с различным порядком столбцов для разнообразных запросов.
Covering Index (Покрывающий индекс)
Покрывающий индекс включает все поля, необходимые для выполнения запроса, позволяя MySQL избегать обращения к таблице. Это дает ощутимое преимущество при выполнении запросов к специфическим подмножествам столбцов.
Частичное использование индекса
Строите свой индекс грамотно: создавайте частичные индексы для обеспечения производительности запросов, требующих обработки определенного диапазона данных или обширных текстовых полей, чтобы уменьшить размер индекса.
Оптимизация слияния индексов
Стремитесь к оптимальному использованию индексов: учтите возможность комбинирования нескольких индексов MySQL для улучшения производительности запросов. Речь идет об оптимизации слияния индексов.
Павел Усов
администратор баз данных