Влияет ли порядок полей в мульти-колоночном индексе MySQL

Быстрый ответ

Последовательность столбцов в составном индексе имеет критическое значение. Её эффективность в MySQL аналогична эффективности оглавления книги: чем точнее она описывает запросы, тем лучше. Индекс (col1, col2, col3) будет наиболее эффективен для выборки по следующим условиям:

col1

col1 и col2

и col1 , col2 и col3

Запрос, представленный ниже, значительно оптимизируется за счет индекса (col1, col2, col3) :

SQL Скопировать код SELECT * FROM table WHERE col1 = 'A' AND col2 = 'B' AND col3 = 'C';

В то время как следующий запрос не приведет к значительному улучшению производительности:

SQL Скопировать код SELECT * FROM table WHERE col3 = 'C';

Порядок столбцов в индексе должен соответствовать паттернам запросов, которые часто используются при работе с вашей базой данных.

Селективность и порядок столбцов

Селективность безусловно важна. При создании составного индекса начинайте с наиболее уникального столбца, содержащего большое количество уникальных значений. Это позволит уменьшить объем данных на начальных этапах поиска.

Индекс должен быть выстроен в соответствии с часто используемыми запросами. Это увеличит его эффективность, когда столбцы, являющиеся ключом, отражают условия запросов.

Следите за размером индекса. Избегайте добавления ненужных столбцов, которые только увеличат объем занимаемого пространства и влекут за собой дополнительные затраты на обслуживание, не принося существенного улучшения производительности.

Визуализация

Представьте книгу с рецептами, отсортированную сначала по основному ингредиенту, а затем по типу кухни. Это вполне схоже с принципом работы составного индекса:

Поиск сначала по ингредиенту, а затем по кухне — эффективено;

Поиск вначале по типу кухни, а после по ингредиенту — неэффективно.

Порядок столбцов в индексе имеет громадное значение.

Рецепт по ингредиенту можно найти быстро, а затем по типу кухни. При неправильном порядке придется тратить время на пролистывание страниц в поисках типа кухни, а затем ингредиента, что будет похоже на спортивные упражнения.

Согласованность индекса с запросами

Полагаться на один индекс во всех случаях – не лучшая стратегия. Индексы должны быть специально подготовлены под особенности запросов. Иногда оправдано создание нескольких индексов с различным порядком столбцов для разнообразных запросов.

Covering Index (Покрывающий индекс)

Покрывающий индекс включает все поля, необходимые для выполнения запроса, позволяя MySQL избегать обращения к таблице. Это дает ощутимое преимущество при выполнении запросов к специфическим подмножествам столбцов.

Частичное использование индекса

Строите свой индекс грамотно: создавайте частичные индексы для обеспечения производительности запросов, требующих обработки определенного диапазона данных или обширных текстовых полей, чтобы уменьшить размер индекса.

Оптимизация слияния индексов

Стремитесь к оптимальному использованию индексов: учтите возможность комбинирования нескольких индексов MySQL для улучшения производительности запросов. Речь идет об оптимизации слияния индексов.

Полезные материалы

Официальное руководство пользователя MySQL по работе с индексами, содержащими несколько столбцов. Статья о важности последовательности столбцов в индексе. Обсуждение вопроса управления пользователями и индексами в MySQL на Stack Exchange. Путеводитель по проектированию несгруппированных индексов на SQLShack. Стратегии индексации от Oracle, которые могут быть применены для настройки последовательности столбцов.

Завершение

Экспериментируйте и оптимизируйте свои индексы, и вы обретете мастерство в области управления ими. Успешного программирования!