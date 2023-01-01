Включение журнала медленных запросов MySQL: подробное руководство

Быстрый ответ

Для активации журнала медленных запросов MySQL нужно запустить команды, которые определят системные переменные:

SQL Скопировать код SET GLOBAL slow_query_log = 1; SET GLOBAL slow_query_log_file = '/var/log/mysql/slow-query.log'; SET GLOBAL long_query_time = 2;

Вместо /var/log/mysql/slow-query.log укажите актуальный путь к файлу журнала на вашем сервере.

Пошаговое руководство: Раскрываем суть журнала медленных запросов

Из этого руководства вы узнаете, как настроить и управлять журналом медленных запросов slow_query_log для MySQL.

Введение в ваш MySQL

Определите версию MySQL, так как реализация журнала медленных запросов может варьироваться:

Начиная с версии 5.1.6 , настройки применяются на лету.

, настройки применяются на лету. Для версий до 5.1.6, их необходимо определить в файле конфигурации my.cnf или my.ini .

Настройка для MySQL < 5.1.6 (my.cnf)

В старых версиях MySQL добавьте параметры журнала в файл конфигурации следующим образом:

ini Скопировать код [mysqld] log-slow-queries = /var/log/mysql/slow-query.log long_query_time = 2 log_queries_not_using_indexes = 1

После изменений перезагрузите MySQL:

Bash Скопировать код sudo systemctl restart mysql

Настройка для MySQL ≥ 5.1.6 (в режиме выполнения)

В версиях MySQL 5.1.6 и более поздних изменения можно делать прямо в процессе работы. Используйте команды:

SQL Скопировать код SET GLOBAL slow_query_log = 'ON'; SET GLOBAL slow_query_log_file = '/ВАШ_ПУТЬ/slow-query.log'; SET GLOBAL long_query_time = 2;

Интерпретация параметров

Разберем подробнее параметры:

slow_query_log : переключает журнал (включено – 1/ON или выключено – 0/OFF).

: переключает журнал (включено – 1/ON или выключено – 0/OFF). slow_query_log_file : указывает путь к файлу журнала.

: указывает путь к файлу журнала. long_query_time : устанавливает время-порог в секундах, по истечении которого запрос считается медленным.

Сохранение изменений

Изменения, выполненные в реальном времени, являются временными. Чтобы они стали постоянными, пропишите их в my.cnf .

Проверка изменений

После внесения изменений убедитесь, что они применились, используя запрос:

SQL Скопировать код SHOW VARIABLES LIKE '%slow%';

Визуализация

Markdown Скопировать код

Markdown Скопировать код 🎮 Настройки (Журнал медленных запросов): 1. Включение : `SET GLOBAL slow_query_log = 'ON';` 2. Путь к файлу журнала : `SET GLOBAL slow_query_log_file = '/путь/к/log-файлу';` 3. Порог времени запроса : `SET GLOBAL long_query_time = 2;` 4. Запись запросов без индексов: `SET GLOBAL log_queries_not_using_indexes = 'ON';`

Джедайские трюки с журналом медленных запросов

Анализ журнала

Просматривайте файл журнала с помощью таких инструментов, как mysqldumpslow или pt-query-digest , чтобы находить "подводные камни" в запросах.

Индивидуальная настройка

Если вам необходимо отслеживать медленные запросы, не использующие индексы, включите параметр log_queries_not_using_indexes .

Контроль размера

Мониторьте размер файла журнала, т.к. он может быстро расти, занимая место и ухудшая производительность.

Осторожно на продакшене

На продакшн-серверах используйте журнал медленных запросов с предосторожностью, предварительно проверив его на сервере разработки или стейджинге.

Полезные материалы