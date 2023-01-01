Включение null-значений в результат join в Apache Spark#JOIN (соединения таблиц) #LEFT/RIGHT JOIN #NULL и обработка пропусков
Быстрый ответ
Если при операциях объединения в Apache Spark важно сохранить значения null, рекомендуется использовать
full_outer объединение. Этот тип объединения позволяет включить как совпадающие, так и несовпадающие строки, при этом пустые элементы заменяются на
null.
val joinedDF = df1.join(df2, Seq("keyColumn"), "full_outer")
Данный код объединяет таблицы по ключевому столбцу, сохраняя все записи из обеих таблиц и подставляя null в ячейки, где значения не совпадают.
Обработка более сложных кейсов со значениями NULL
Когда
full_outer объединение не решает все задачи по работе со значениями null, возможно использование дополнительных настроек:
С версии Spark 2.3.0 и выше рекомендуется использовать оператор безопасного сравнения с NULL, доступный в программах на SparkR (через оператор
%<=>%) или при помощи ключевого слова IS NOT DISTINCT FROM в SQL для уточненной настройки сравнения на null в условиях объединения.
SELECT * FROM df1 JOIN df2 ON df1.keyColumn IS NOT DISTINCT FROM df2.keyColumn
В старых версиях Spark < 2.3.0 следует формировать условия объединения в Pyspark**, применяя
F.expr и оператор
<=>, чтобы успешно обрабатывать столбцы с значениями null**:
from pyspark.sql import functions as F
def nullSafeJoin(df1, df2, joinExprs):
if isinstance(joinExprs, str):
joinExprs = F.expr(f"{joinExprs} OR ({joinExprs} IS NULL AND {joinExprs.split(' = ')[1]} IS NULL)")
return df1.join(df2, joinExprs, "outer")
joinedDF = nullSafeJoin(df1, df2, "df1.keyColumn = df2.keyColumn")
Не забывайте переименовывать столбцы, чтобы избежать конфликтов имен.
Учёт особенностей различных версий Spark
При работе с Spark следует учесть некоторые различия между версиями:
В версиях Spark до 1.6 использование операторов безопасного сравнения с NULL может привести к неожиданным ошибкам. Чтобы избежать затруднений, стоит использовать актуальные версии Spark.
Формируйте пользовательские выражения с учётом специфики каждой версии. Одним из примеров может послужить использование
foldLeftдля динамического управления значениями null, что может быть крайне полезно.
Создание пользовательских функций объединения
Для более детальной настройки операций объединений можно создать пользовательские функции, такие как
nullSafeJoin. Они предоставляют дополнительные возможности управления значениями null во время работы.
Взгляд на объединения c учётом NULL
Иллюстрируем процесс объединения:
1-й датасет (🔲A): [🔵, 🔴, 🟡]
2-й датасет (🔲B): [🔴, 🟡, null]
INNER JOIN = Общие элементы
🔲A🔺🔲B: [🔴, 🟡]
# INNER JOIN соединяет только совпадающие части, остальные отбрасываются.
OUTER JOIN c учётом null = Полный набор
🔲A🔺🔲B: [🔵, 🔴, 🟡, null]
# OUTER JOIN включает все элементы, включая отсутствующий (null) элемент из второго набора.
Такая наглядная модель помогает понять, что с помощью outer joins можно охватить как совпадающие, так и различные ключи в наборах данных.
Лучшие практики и рекомендации для объединения с учётом NULL
Подготовка: Перед началом объединения переименуйте конфликтующие столбцы и задайте понятные псевдонимы (алиасы), чтобы предотвратить путаницу.
Очистка после объединения: Очищайте результаты работы методами вроде
dropDuplicateColumns, чтобы обеспечить чистоту и корректность результата.
Проверка: Проведите быструю проверку результатов после объединения, чтобы убедиться в правильности распределения значений null.
joinedDF.show() // Демонстрация результата поможет увидеть распределение null.
Производительность: Учтите, что объединение — ресурсоёмкая операция, особенно с учётом null. Стремитесь к оптимизации размеров наборов данных и количества операций соединения данных.
Актуальность информации: Регулярно обращайтесь к последней документации, чтобы быть в курсе новых и более эффективных способов работы с объединениями и обработкой null.
Завершение
Работа с объединениями в Apache Spark и корректное сохранение значений null требуют тщательной подготовки, выбора актуальной версии и использования соответствующих инструментов. Применяя
full_outer объединение и другие продвинутые методы, вы сможете успешно справляться с null. Умение визуализировать данные и знание лучших практик делает эту сложную задачу более преодолимой, а понимание влияния процессов на производительность становится залогом оптимальных решений при обработке данных. Постоянное обучение и упражнения обеспечат вам успех!
Софья Овчинникова
аналитик баз данных