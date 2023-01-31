Включение конечной даты в MySQL запросе с оператором BETWEEN#MySQL / MariaDB #WHERE и фильтрация #Работа с датами и временем
Быстрый ответ
Оператор BETWEEN в MySQL, безусловно, включает в себя обе границы диапазона. Однако есть особенность использования этого оператора с полями типа
DATETIME: по умолчанию, если время не указано явно, оно инициализируется значением
00:00:00. Чтобы диапазон дат охватывал полный день, используйте формат
'YYYY-MM-DD 23:59:59' для конца интервала.
Пример запроса, включающего полный день:
SELECT * FROM thoughts_table
WHERE thought_datetime BETWEEN '2023-01-01' AND '2023-01-31 23:59:59';
Обращаем внимание на детали: раскрывая
Чтобы еще лучше использовать оператор
BETWEEN, полезно понимать его взаимодействие с полями
DATE и
DATETIME. В случае с
DATE всё просто, но
DATETIME или
TIMESTAMP обладают своими нюансами.
В границах включающего
between
Согласно документации MySQL, оператор
BETWEEN охватывает обе границы диапазона, что аналогично выражению
>= AND <=.
Работа с datetime
При использовании полей
DATETIME или
TIMESTAMP, имеющих часовой компонент, поведение
BETWEEN меняется. Имеется два подхода:
- Добавить к конечной дате
23:59:59, чтобы учесть все секунды дня.
- Использовать преобразование типов, ежели время не является важным комонентом.
Пример преобразования
DATETIME в
DATE для игнорирования времени:
SELECT * FROM users
WHERE CAST(dob AS DATE) BETWEEN '2023-01-01' AND '2023-01-31';
Визуализация
Оператор
BETWEEN в MySQL можно визуализировать как коридор с чётко определёнными точками входа и выхода:
Вход 🚪: 1️⃣ (Включен) | Пространство коридора: 1️⃣ 2️⃣ 3️⃣ ... 9️⃣ 🔟 | Выход 🚪: 🔟 (Включен)
SELECT * FROM table WHERE column BETWEEN 1 AND 10;
Это словно путешествие из точки
A (начало) в точку
B (конец), при котором вы помещаете в сказку каждый промежуточный элемент:
👉 A 🚗----------------------🚗 B 👈
Важность применения точных временных диапазонов
Важность правильной работы с полями
Datetime и
Timestamp не может быть недооценена:
Значение точности timestamp
Чтобы учесть каждую секунду, корректно устанавливайте конечное время
23:59:59.
Преобразование datetime
В случаях, когда время не имеет решающего значения, используйте
CAST, чтобы работать только с датами и избегнуть риска пропустить важные данные.
Сравнение для ясности
Иногда используйте операторы
>= и
<= вместо
BETWEEN для большей наглядности.
Знание типов данных
Будьте знакомы с различиями между типами
DATETIME и
DATE – это обеспечит высокую точность ваших запросов.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик