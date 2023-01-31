Включение конечной даты в MySQL запросе с оператором BETWEEN

Быстрый ответ

Оператор BETWEEN в MySQL, безусловно, включает в себя обе границы диапазона. Однако есть особенность использования этого оператора с полями типа DATETIME : по умолчанию, если время не указано явно, оно инициализируется значением 00:00:00 . Чтобы диапазон дат охватывал полный день, используйте формат 'YYYY-MM-DD 23:59:59' для конца интервала.

Пример запроса, включающего полный день:

SQL Скопировать код SELECT * FROM thoughts_table WHERE thought_datetime BETWEEN '2023-01-01' AND '2023-01-31 23:59:59';

Обращаем внимание на детали: раскрывая

Чтобы еще лучше использовать оператор BETWEEN , полезно понимать его взаимодействие с полями DATE и DATETIME . В случае с DATE всё просто, но DATETIME или TIMESTAMP обладают своими нюансами.

В границах включающего between

Согласно документации MySQL, оператор BETWEEN охватывает обе границы диапазона, что аналогично выражению >= AND <= .

При использовании полей DATETIME или TIMESTAMP , имеющих часовой компонент, поведение BETWEEN меняется. Имеется два подхода:

Добавить к конечной дате 23:59:59 , чтобы учесть все секунды дня.

, чтобы учесть все секунды дня. Использовать преобразование типов, ежели время не является важным комонентом.

Пример преобразования DATETIME в DATE для игнорирования времени:

SQL Скопировать код SELECT * FROM users WHERE CAST(dob AS DATE) BETWEEN '2023-01-01' AND '2023-01-31';

Визуализация

Оператор BETWEEN в MySQL можно визуализировать как коридор с чётко определёнными точками входа и выхода:

Markdown Скопировать код Вход 🚪: 1️⃣ (Включен) | Пространство коридора: 1️⃣ 2️⃣ 3️⃣ ... 9️⃣ 🔟 | Выход 🚪: 🔟 (Включен)

SQL Скопировать код SELECT * FROM table WHERE column BETWEEN 1 AND 10;

Это словно путешествие из точки A (начало) в точку B (конец), при котором вы помещаете в сказку каждый промежуточный элемент:

Markdown Скопировать код 👉 A 🚗----------------------🚗 B 👈

Важность применения точных временных диапазонов

Важность правильной работы с полями Datetime и Timestamp не может быть недооценена:

Чтобы учесть каждую секунду, корректно устанавливайте конечное время 23:59:59 .

В случаях, когда время не имеет решающего значения, используйте CAST , чтобы работать только с датами и избегнуть риска пропустить важные данные.

Сравнение для ясности

Иногда используйте операторы >= и <= вместо BETWEEN для большей наглядности.

Знание типов данных

Будьте знакомы с различиями между типами DATETIME и DATE – это обеспечит высокую точность ваших запросов.

