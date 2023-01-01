Varchar(500) или Varchar(8000): выбор для оптимальной производительности#Типы данных SQL #Оптимизация запросов #Производительность и тюнинг
Быстрый ответ
Определение поля как
VARCHAR(500) вместо
VARCHAR(8000) помогает оптимизировать использование памяти. Это способствует сокращению объемов ввода-вывода и повышению производительности, особенно в планах запросов, где поля с большим размером
VARCHAR могут занимать больше памяти, чем предполагалось. Индексы на
VARCHAR-полях меньшего размера обрабатывают меньший объем данных, что обеспечивает быстрое выполнение запросов и снижает фрагментацию страниц, как показано в примере ниже:
-- Короткие строки улетучивают базу данных! 🦅
CREATE TABLE UserInfo (
UserComments VARCHAR(500)
);
Поля с размером, максимально приближенным к реальному объему данных, позволяют ускорить запросы и повысить масштабируемость.
Целостность данных и соблюдение ограничений содержимого
Выбор подходящего размера для поля
VARCHAR помогает обеспечить целостность данных, ограничивая ввод значений ненужной длины и соблюдая бизнес-правила, требующие строгой длины текстовых полей.
Баланс между пространством и производительностью
При проектировании системы важным фактором является учет масштабируемости и потенциальной необходимости расширения полей
VARCHAR в будущем. Однако стоит избегать выбора избыточно больших размеров полей, поскольку это может отрицательно сказаться на производительности и оказать влияние на таблицы в tempdb.
Параметр ANSI_PADDING: что стоит учесть
Включение параметра
ANSI_PADDING в SQL Server приводит к сохранению завершающих пробелов в данных типа
VARCHAR. Компетентное использование этого параметра предотвратит появление "ложного" пространства в полях данных.
Визуализация
Компактная энциклопедия (📘): varchar(500) | Использованное пространство: [|||||||.............]
Обширная энциклопедия (📗): varchar(8000) | Использованное пространство: [||||||||||||||||||||||]
Правильно выбранный размер поля влияет на: Эффективное использование пространства
📘: [|||||||.............] – оптимально, с небольшим запасом!
📗: [||||||||||||||||||||||] – излишне, приводит к неиспользованию пространства.
Производительность
📘 против 📗
Быстрый доступ против Замедленного доступа
Особое упоминание: таблицы, оптимизированные для хранения в памяти
Избыточная длина
VARCHAR неприемлема для таблиц, оптимизированных для хранения в памяти, так как может привести к перегрузкам при обработке крупных объектов и ограничениям для данных в пределах одной строки.
Эффективность индексации и сортировки
Контролируя размеры полей
VARCHAR, можно добиться высокой эффективности индексации и скорости сортировки, в то время как излишняя длина может замедлить или даже прервать DML-операции.
Валидация на стороне клиента
Управление длиной
VARCHAR можно начинать уже на клиентской стороне. Эффективная валидация на клиенте предотвратит обрезку данных и поможет поддерживать порядок в вашей базе данных.
Полезные материалы
- В чем разница между текстовыми полями и varchar – Stack Overflow — Анализ влияния VARCHAR на производительность SQL.
- SQL Server и тип данных varchar – Database Journal — Подробно о выборе типов строковых данных в SQL Server.
- char и varchar в SQL Server – SQL Shack — Советы экспертов об использовании VARCHAR для оптимизации работы в SQL Server.
Мария Шереметьева
DBA-консультант