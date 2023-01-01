Varchar(500) или Varchar(8000): выбор для оптимальной производительности

#Типы данных SQL  #Оптимизация запросов  #Производительность и тюнинг  
Быстрый ответ

Определение поля как VARCHAR(500) вместо VARCHAR(8000) помогает оптимизировать использование памяти. Это способствует сокращению объемов ввода-вывода и повышению производительности, особенно в планах запросов, где поля с большим размером VARCHAR могут занимать больше памяти, чем предполагалось. Индексы на VARCHAR-полях меньшего размера обрабатывают меньший объем данных, что обеспечивает быстрое выполнение запросов и снижает фрагментацию страниц, как показано в примере ниже:

-- Короткие строки улетучивают базу данных! 🦅
CREATE TABLE UserInfo (
    UserComments VARCHAR(500)
);

Поля с размером, максимально приближенным к реальному объему данных, позволяют ускорить запросы и повысить масштабируемость.

Целостность данных и соблюдение ограничений содержимого

Выбор подходящего размера для поля VARCHAR помогает обеспечить целостность данных, ограничивая ввод значений ненужной длины и соблюдая бизнес-правила, требующие строгой длины текстовых полей.

Баланс между пространством и производительностью

При проектировании системы важным фактором является учет масштабируемости и потенциальной необходимости расширения полей VARCHAR в будущем. Однако стоит избегать выбора избыточно больших размеров полей, поскольку это может отрицательно сказаться на производительности и оказать влияние на таблицы в tempdb.

Параметр ANSI_PADDING: что стоит учесть

Включение параметра ANSI_PADDING в SQL Server приводит к сохранению завершающих пробелов в данных типа VARCHAR. Компетентное использование этого параметра предотвратит появление "ложного" пространства в полях данных.

Визуализация

Компактная энциклопедия (📘): varchar(500)  | Использованное пространство: [|||||||.............]
Обширная энциклопедия (📗): varchar(8000) | Использованное пространство: [||||||||||||||||||||||]

Правильно выбранный размер поля влияет на: Эффективное использование пространства

📘: [|||||||.............] – оптимально, с небольшим запасом!
📗: [||||||||||||||||||||||] – излишне, приводит к неиспользованию пространства.

Производительность

📘 против 📗
Быстрый доступ против Замедленного доступа

Особое упоминание: таблицы, оптимизированные для хранения в памяти

Избыточная длина VARCHAR неприемлема для таблиц, оптимизированных для хранения в памяти, так как может привести к перегрузкам при обработке крупных объектов и ограничениям для данных в пределах одной строки.

Эффективность индексации и сортировки

Контролируя размеры полей VARCHAR, можно добиться высокой эффективности индексации и скорости сортировки, в то время как излишняя длина может замедлить или даже прервать DML-операции.

Валидация на стороне клиента

Управление длиной VARCHAR можно начинать уже на клиентской стороне. Эффективная валидация на клиенте предотвратит обрезку данных и поможет поддерживать порядок в вашей базе данных.

