Узнаем версию SQL Server: Express, Standard, Enterprise

Быстрый ответ

Чтобы мгновенно определить версию SQL Server, установленную на вашем компьютере, вам достаточно выполнить следующую T-SQL команду:

SQL Скопировать код SELECT SERVERPROPERTY('Edition')

Результатом запроса станет тип установленного у вас сервера, будь то Express, Standard, Enterprise, Developer или другой тип.

Подробности об EditionIDs

Если хотите получить более подробную информацию о версии SQL Server, обратите внимание на значения EditionID . Это уникальные числовые идентификаторы, характеризующие каждый вариант версии:

SQL Скопировать код SELECT SERVERPROPERTY('EditionID')

Сравнивая полученные результаты со следующими значениями, вы сможете определить свою версию SQL Server:

-1592396055 — Express Edition (базовый функционал)

— Express Edition (базовый функционал) -1534726760 — Standard Edition (оптимальное решение для повседневных задач)

— Standard Edition (оптимальное решение для повседневных задач) 1804890536 — Enterprise Edition (расширенный функционал)

— Enterprise Edition (расширенный функционал) -2117995310 — Developer Edition (полный функционал Enterprise Edition, предназначенного для разработки)

История версий

SQL Server выпускается в разных версиях и сборках, которые обновляются при помощи сервис-паков и обновлений. Чтобы узнать историю всех версий, выполните следующую команду:

SQL Скопировать код SELECT @@version

Этот запрос предоставит полную информацию о вашем сервере, включая уровень продукта, версию и ID версии.

Возможности и ограничения различных версий

Важно отметить, что каждая версия SQL Server имеет свои особенности и ограничения. Например:

Enterprise Edition предлагает наиболее полный набор функций, включая такие возможности, как высокая доступность с Always On и Cluster Failover.

Developer Edition обладает таким же функционалом, что и Enterprise, но предназначен для разработки и тестирования, а не для промышленной эксплуатации.

Express Edition является бесплатной версией, имеющей определенные ограничения по поддержке процессора и максимальному размеру базы данных.

Выбор версии зависит от ваших рабочих задач!

Визуализация

Все аспекты версии SQL Server можно ассоциировать с данными из удостоверения личности:

Свойство SQL Server Аналог в удостоверении личности Номер версии Дата рождения Эдиция Звание/Ранг Уровень (SP) Уровень доступа Обновление (CU) Последние записи/штампы

Для получения этих сведений применяйте следующую команду:

SQL Скопировать код SELECT SERVERPROPERTY('ProductVersion') as 'Дата рождения', SERVERPROPERTY('Edition') as 'Звание/Ранг', SERVERPROPERTY('ProductLevel') as 'Уровень доступа', SERVERPROPERTY('ProductUpdateLevel') as 'Последние записи/штампы';

Совместимость версий

Разные версии и редакции SQL Server требуют определенного уровня совместимости для эффективного взаимодействия в таких задачах, как настройка репликаций или связанных серверов.

Поиск новшеств и обновление

Microsoft постоянно улучшает SQL Server, добавляя новые функции и улучшая старые в каждой новой версии. Отслеживайте последние обновления, чтобы использовать новые возможности и оптимизировать управление базами данных.

