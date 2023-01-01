Узнаем версию SQL Server: Express, Standard, Enterprise

#SQL для аналитиков  #Установка софта  
Быстрый ответ

Чтобы мгновенно определить версию SQL Server, установленную на вашем компьютере, вам достаточно выполнить следующую T-SQL команду:

SQL
Скопировать код
SELECT SERVERPROPERTY('Edition')

Результатом запроса станет тип установленного у вас сервера, будь то Express, Standard, Enterprise, Developer или другой тип.

Пошаговый план для смены профессии

Подробности об EditionIDs

Если хотите получить более подробную информацию о версии SQL Server, обратите внимание на значения EditionID. Это уникальные числовые идентификаторы, характеризующие каждый вариант версии:

SQL
Скопировать код
SELECT SERVERPROPERTY('EditionID')

Сравнивая полученные результаты со следующими значениями, вы сможете определить свою версию SQL Server:

  • -1592396055 — Express Edition (базовый функционал)
  • -1534726760 — Standard Edition (оптимальное решение для повседневных задач)
  • 1804890536 — Enterprise Edition (расширенный функционал)
  • -2117995310 — Developer Edition (полный функционал Enterprise Edition, предназначенного для разработки)

История версий

SQL Server выпускается в разных версиях и сборках, которые обновляются при помощи сервис-паков и обновлений. Чтобы узнать историю всех версий, выполните следующую команду:

SQL
Скопировать код
SELECT @@version

Этот запрос предоставит полную информацию о вашем сервере, включая уровень продукта, версию и ID версии.

Возможности и ограничения различных версий

Важно отметить, что каждая версия SQL Server имеет свои особенности и ограничения. Например:

  • Enterprise Edition предлагает наиболее полный набор функций, включая такие возможности, как высокая доступность с Always On и Cluster Failover.
  • Developer Edition обладает таким же функционалом, что и Enterprise, но предназначен для разработки и тестирования, а не для промышленной эксплуатации.
  • Express Edition является бесплатной версией, имеющей определенные ограничения по поддержке процессора и максимальному размеру базы данных.

Выбор версии зависит от ваших рабочих задач!

Визуализация

Все аспекты версии SQL Server можно ассоциировать с данными из удостоверения личности:

Свойство SQL Server Аналог в удостоверении личности
Номер версии Дата рождения
Эдиция Звание/Ранг
Уровень (SP) Уровень доступа
Обновление (CU) Последние записи/штампы

Для получения этих сведений применяйте следующую команду:

SQL
Скопировать код
SELECT SERVERPROPERTY('ProductVersion') as 'Дата рождения',
       SERVERPROPERTY('Edition') as 'Звание/Ранг',
       SERVERPROPERTY('ProductLevel') as 'Уровень доступа',
       SERVERPROPERTY('ProductUpdateLevel') as 'Последние записи/штампы';

Совместимость версий

Разные версии и редакции SQL Server требуют определенного уровня совместимости для эффективного взаимодействия в таких задачах, как настройка репликаций или связанных серверов.

Поиск новшеств и обновление

Microsoft постоянно улучшает SQL Server, добавляя новые функции и улучшая старые в каждой новой версии. Отслеживайте последние обновления, чтобы использовать новые возможности и оптимизировать управление базами данных.

Полезные материалы

  1. Техническая документация по SQL Server — объективный источник информации о версиях SQL Server.
  2. Редакции и поддерживаемые функции SQL Server 2019 — подробный обзор функционала разных редакций SQL Server 2019.
  3. SERVERPROPERTY (Transact-SQL) — инструкция по использованию функции SERVERPROPERTY для определения ключевых характеристик SQL Server.
  4. Как подключиться к SQL Server и выполнить запрос в SQL Server Management Studio (SSMS) — обучение применением SQL Server Management Studio для обработки информации вашего SQL Server.
  5. Как легко узнать версию и редакцию SQL Server — простая инструкция по определению версии и редакции SQL Server.
  6. Перечень версий Microsoft SQL Server — актуализируемый список версий SQL Server, полезный для определения вашей версии.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какую команду нужно выполнить, чтобы узнать установленную версию SQL Server?
1 / 5

Екатерина Громова

аналитик данных

