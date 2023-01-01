Узнаем версию SQL Server: Express, Standard, Enterprise
Быстрый ответ
Чтобы мгновенно определить версию SQL Server, установленную на вашем компьютере, вам достаточно выполнить следующую T-SQL команду:
SELECT SERVERPROPERTY('Edition')
Результатом запроса станет тип установленного у вас сервера, будь то Express, Standard, Enterprise, Developer или другой тип.
Подробности об EditionIDs
Если хотите получить более подробную информацию о версии SQL Server, обратите внимание на значения
EditionID. Это уникальные числовые идентификаторы, характеризующие каждый вариант версии:
SELECT SERVERPROPERTY('EditionID')
Сравнивая полученные результаты со следующими значениями, вы сможете определить свою версию SQL Server:
-1592396055— Express Edition (базовый функционал)
-1534726760— Standard Edition (оптимальное решение для повседневных задач)
1804890536— Enterprise Edition (расширенный функционал)
-2117995310— Developer Edition (полный функционал Enterprise Edition, предназначенного для разработки)
История версий
SQL Server выпускается в разных версиях и сборках, которые обновляются при помощи сервис-паков и обновлений. Чтобы узнать историю всех версий, выполните следующую команду:
SELECT @@version
Этот запрос предоставит полную информацию о вашем сервере, включая уровень продукта, версию и ID версии.
Возможности и ограничения различных версий
Важно отметить, что каждая версия SQL Server имеет свои особенности и ограничения. Например:
- Enterprise Edition предлагает наиболее полный набор функций, включая такие возможности, как высокая доступность с Always On и Cluster Failover.
- Developer Edition обладает таким же функционалом, что и Enterprise, но предназначен для разработки и тестирования, а не для промышленной эксплуатации.
- Express Edition является бесплатной версией, имеющей определенные ограничения по поддержке процессора и максимальному размеру базы данных.
Выбор версии зависит от ваших рабочих задач!
Визуализация
Все аспекты версии SQL Server можно ассоциировать с данными из удостоверения личности:
|Свойство SQL Server
|Аналог в удостоверении личности
|Номер версии
|Дата рождения
|Эдиция
|Звание/Ранг
|Уровень (SP)
|Уровень доступа
|Обновление (CU)
|Последние записи/штампы
Для получения этих сведений применяйте следующую команду:
SELECT SERVERPROPERTY('ProductVersion') as 'Дата рождения',
SERVERPROPERTY('Edition') as 'Звание/Ранг',
SERVERPROPERTY('ProductLevel') as 'Уровень доступа',
SERVERPROPERTY('ProductUpdateLevel') as 'Последние записи/штампы';
Совместимость версий
Разные версии и редакции SQL Server требуют определенного уровня совместимости для эффективного взаимодействия в таких задачах, как настройка репликаций или связанных серверов.
Поиск новшеств и обновление
Microsoft постоянно улучшает SQL Server, добавляя новые функции и улучшая старые в каждой новой версии. Отслеживайте последние обновления, чтобы использовать новые возможности и оптимизировать управление базами данных.
Екатерина Громова
аналитик данных