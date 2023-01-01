Узнаем текущий уровень транзакции в SQL Server#Транзакции (ACID) #Изоляция и блокировки
Быстрый ответ
Чтобы установить глубину транзакции, обратитесь к переменной
@@TRANCOUNT:
SELECT @@TRANCOUNT;
Уровень изоляции можно определить при помощи
DBCC USEROPTIONS, найти нужную информацию поможет строка с
isolation level:
DBCC USEROPTIONS;
Получите больше информации через DMV
Команда
DBCC USEROPTIONS дает общее представление. Однако для более детального анализа сложных скриптов и приложений предоставляются системные динамические представления управления (DMV). Для определения уровня изоляции транзакций текущей сессии используйте
sys.dm_exec_sessions:
-- В SQL Server уровень изоляции имеет комкованное значение!
SELECT transaction_isolation_level
FROM sys.dm_exec_sessions
WHERE session_id = @@SPID;
Константы уровней изоляции, согласно документации Microsoft:
- 0 = Не определён
- 1 = ReadUncommitted
- 2 = ReadCommitted
- 3 = RepeatableRead
- 4 = Serializable
- 5 = Snapshot
Баланс между параллелизмом и согласованностью
Выбор уровня изоляции – это поиск баланса между согласованностью данных и параллельностью процессов. В этом контексте ключевыми являются специфика работы системы и вероятность конфликтов между транзакциями. Понимание уровней изоляции может помочь решить проблемы, связанные с взаимными блокировками или замедлением транзакций.
Параллелизм на микроуровне
Анализ воздействия различных уровней изоляции на производительность включает в себя их тестирование и сравнение результатов. Высокие уровни, такие как Serializable, обеспечивают строгую согласованность, но могут замедлить параллельное выполнение процессов в системе. Регулировка скриптов для специфических сценариев и версий SQL Server – это ключ к оптимальному сочетанию целостности данных и производительности.
Руководство по выбору уровней изоляции
- READ UNCOMMITTED: Хороший выбор для случаев, когда абсолютная точность данных не является критической.
- READ COMMITTED: Обеспечивает баланс между точностью данных и производительностью.
- REPEATABLE READ: Необходим, когда важно сохранять последовательность чтения неизменной между запросами.
- SERIALIZABLE: Обеспечивает максимальную согласованность данных, но может привести к снижению параллелизма.
Визуализация
Уровни изоляции транзакций можно сопоставить с уровнями охраны:
|Уровень изоляции
|Уровень охраны
|READ UNCOMMITTED
|🚶♂️ Общедоступно
|READ COMMITTED
|🔐 Только для сотрудников
|REPEATABLE READ
|🔒 Только для руководящего состава
|SERIALIZABLE
|🛡️ Для высшего управления
Каждый следующий уровень предоставляет более строгую изоляцию и защиту от конфликтов и фантомного чтения.
Уровень изоляции устанавливается командой:
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL выбранный_уровень;
Проверить текущий уровень можно следующим образом:
SELECT CASE transaction_isolation_level
WHEN 1 THEN 'READ UNCOMMITTED'
WHEN 2 THEN 'READ COMMITTED'
WHEN 3 THEN 'REPEATABLE READ'
WHEN 4 THEN 'SERIALIZABLE'
WHEN 5 THEN 'SNAPSHOT'
END AS transaction_isolation_level
FROM sys.dm_exec_sessions
WHERE session_id = @@SPID;
Иерархия уровней может быть визуализирована следующим образом:
🚶♂️🔓 > 🔐🚪 > 🔒🚪 > 🛡️🚪 // Каждый символ "двери" представляет уровень изоляции повыше.
Глубина транзакций против уровня изоляции
Сравнивать глубину транзакции (
@@TRANCOUNT) и уровень изоляции можно сравнить с сопоставлением яблок и апельсинов – это совершенно разные вещи. Если
@@TRANCOUNT отражает количество активных транзакций, то уровень изоляции регулирует взаимодействие между ними.
Кейс с несколькими базами данных
В сложных системах, когда транзакции влияют на несколько баз данных, критически важно контролировать их уровень изоляции. Для этого используется запрос с несколькими соединениями:
-- Две базы данных – это всегда лучше, чем одна!
SELECT s.transaction_isolation_level, d.name AS 'database'
FROM sys.dm_exec_sessions s
JOIN sys.databases d ON s.database_id = d.database_id
WHERE session_id = @@SPID;
Диагностика проблем
Понимание текущих уровней изоляции транзакций играет ключевую роль в поиске причин проблем с производительностью. Это помогает выяснить причины блокировок или взаимных блокировок. Анализируя такие ситуации, можно скорректировать уровни изоляции или предусмотреть подсказки по блокировке, сбалансировав согласованность данных и их доступность.
Павел Усов
администратор баз данных