Узнаем текущий уровень транзакции в SQL Server

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы установить глубину транзакции, обратитесь к переменной @@TRANCOUNT :

SQL Скопировать код SELECT @@TRANCOUNT;

Уровень изоляции можно определить при помощи DBCC USEROPTIONS , найти нужную информацию поможет строка с isolation level :

SQL Скопировать код DBCC USEROPTIONS;

Получите больше информации через DMV

Команда DBCC USEROPTIONS дает общее представление. Однако для более детального анализа сложных скриптов и приложений предоставляются системные динамические представления управления (DMV). Для определения уровня изоляции транзакций текущей сессии используйте sys.dm_exec_sessions :

SQL Скопировать код -- В SQL Server уровень изоляции имеет комкованное значение! SELECT transaction_isolation_level FROM sys.dm_exec_sessions WHERE session_id = @@SPID;

Константы уровней изоляции, согласно документации Microsoft:

0 = Не определён

1 = ReadUncommitted

2 = ReadCommitted

3 = RepeatableRead

4 = Serializable

5 = Snapshot

Баланс между параллелизмом и согласованностью

Выбор уровня изоляции – это поиск баланса между согласованностью данных и параллельностью процессов. В этом контексте ключевыми являются специфика работы системы и вероятность конфликтов между транзакциями. Понимание уровней изоляции может помочь решить проблемы, связанные с взаимными блокировками или замедлением транзакций.

Параллелизм на микроуровне

Анализ воздействия различных уровней изоляции на производительность включает в себя их тестирование и сравнение результатов. Высокие уровни, такие как Serializable, обеспечивают строгую согласованность, но могут замедлить параллельное выполнение процессов в системе. Регулировка скриптов для специфических сценариев и версий SQL Server – это ключ к оптимальному сочетанию целостности данных и производительности.

Руководство по выбору уровней изоляции

READ UNCOMMITTED : Хороший выбор для случаев, когда абсолютная точность данных не является критической.

: Хороший выбор для случаев, когда абсолютная точность данных не является критической. READ COMMITTED : Обеспечивает баланс между точностью данных и производительностью.

: Обеспечивает баланс между точностью данных и производительностью. REPEATABLE READ : Необходим, когда важно сохранять последовательность чтения неизменной между запросами.

: Необходим, когда важно сохранять последовательность чтения неизменной между запросами. SERIALIZABLE: Обеспечивает максимальную согласованность данных, но может привести к снижению параллелизма.

Визуализация

Уровни изоляции транзакций можно сопоставить с уровнями охраны:

Уровень изоляции Уровень охраны READ UNCOMMITTED 🚶‍♂️ Общедоступно READ COMMITTED 🔐 Только для сотрудников REPEATABLE READ 🔒 Только для руководящего состава SERIALIZABLE 🛡️ Для высшего управления

Каждый следующий уровень предоставляет более строгую изоляцию и защиту от конфликтов и фантомного чтения.

Уровень изоляции устанавливается командой:

SQL Скопировать код SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL выбранный_уровень;

Проверить текущий уровень можно следующим образом:

SQL Скопировать код SELECT CASE transaction_isolation_level WHEN 1 THEN 'READ UNCOMMITTED' WHEN 2 THEN 'READ COMMITTED' WHEN 3 THEN 'REPEATABLE READ' WHEN 4 THEN 'SERIALIZABLE' WHEN 5 THEN 'SNAPSHOT' END AS transaction_isolation_level FROM sys.dm_exec_sessions WHERE session_id = @@SPID;

Иерархия уровней может быть визуализирована следующим образом:

🚶‍♂️🔓 > 🔐🚪 > 🔒🚪 > 🛡️🚪 // Каждый символ "двери" представляет уровень изоляции повыше.

Глубина транзакций против уровня изоляции

Сравнивать глубину транзакции ( @@TRANCOUNT ) и уровень изоляции можно сравнить с сопоставлением яблок и апельсинов – это совершенно разные вещи. Если @@TRANCOUNT отражает количество активных транзакций, то уровень изоляции регулирует взаимодействие между ними.

Кейс с несколькими базами данных

В сложных системах, когда транзакции влияют на несколько баз данных, критически важно контролировать их уровень изоляции. Для этого используется запрос с несколькими соединениями:

SQL Скопировать код -- Две базы данных – это всегда лучше, чем одна! SELECT s.transaction_isolation_level, d.name AS 'database' FROM sys.dm_exec_sessions s JOIN sys.databases d ON s.database_id = d.database_id WHERE session_id = @@SPID;

Диагностика проблем

Понимание текущих уровней изоляции транзакций играет ключевую роль в поиске причин проблем с производительностью. Это помогает выяснить причины блокировок или взаимных блокировок. Анализируя такие ситуации, можно скорректировать уровни изоляции или предусмотреть подсказки по блокировке, сбалансировав согласованность данных и их доступность.

Полезные материалы