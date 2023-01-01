Увеличение ширины вывода столбца в SQLPlus: решение

Быстрый ответ

Чтобы препятствовать обрезанию данных при выводе в SQL*Plus, меняем ширину отображения нужной колонки таким образом:

COLUMN column_name FORMAT A60;  -- здесь column_name — это имя вашей колонки, а 60 — желаемая ширина

Чтобы данные помещались полностью, увеличьте значение параметра LINESIZE:

SET LINESIZE 32767;  -- используется максимальное значение для вывода объемных данных

Такая конфигурация обеспечит всесторонний обзор данных.

Настройка ширины вывода для всех колонок и отдельных из них

Стандартная длина строки в SQL*Plus может быть недостаточна при работе с широкими колонками. В этом случае на помощь придет команда SET LINESIZE:

SET LINESIZE 32767;  -- важен размер этого значения

Таким образом вы гарантируете презентацию данных в одну строку без переносов.

Учитываем ширину консоли

Прежде чем радоваться увеличенному LINESIZE, убедитесь, что ширина терминала достаточна для отображения данных. В противном случае, визуализация может оказаться искаженной из-за переноса строк.

Индивидуальная настройка колонок

Для детальной настройки ширины отдельной колонки можно использовать команду COLUMN с опцией FORMAT A:

COLUMN longtext FORMAT A100;  -- подходит для данных с большим объемом текста

Это позволит отображать данные комфортно для восприятия и анализа.

Вывод результата в файл

Когда вывод данных слишком большой для консоли, лучше использовать вывод в файл.

SPOOL output.txt  -- для тех, кто предпочитает анализировать данные "на бумаге"

Просмотр результатов в файле предоставляет больше свободы и не зависит от размера окна терминала. Не забывайте завершать запись в файл:

SPOOL OFF  -- поддерживаем порядок в работе с файлами

Это поможет избежать лишних задержек в SQL*Plus.

Визуализация

Настройте ширину колонок в SQLPlus, чтобы увидеть все аспекты данных, как будто вы используете *телескоп для наблюдения за звёздами**:

Обычное отображение 🔭: [🌟🌟]

Ширина колонки ограничивает наше "звёздное небо" данных:

| Колонка             | Внешний вид      |
| ------------------- | ---------------- |
| Стандартная (узкая)  | [🌟🌟]          |
| Расширенная (широкая)  | [🌟🌟🌟🌟🌟]    |

Увеличив ширину колонки:

SET COLSIZE 120

"Телескоп" SQL*Plus откроет данные во всей их красе:

После настройки 🔭⚙️: [🌟🌟🌟🌟🌟]

:-) Вуаля, ваша галактика данных теперь полностью открыта для наблюдения благодаря правильной настройке ширины колонок.

Справляемся с возможными трудностями

Максимальный LINESIZE может вызвать проблемы чтения данных, если они отображаются в узком окне консоли. Важно учитывать контекст просмотра: иногда узкое поле зрения может быть более практичным.

Гармония в данных

Когда цель – обеспечение последовательности и целостности данных, например, при составлении отчётов или аудите, контроль за размерами ширины колонок важен не меньше, чем максимальная видимость.

Находим баланс

Найдите идеальный баланс между читаемостью и видимостью, наподобие точного фокусного расстояния в телескопе. Сохраняйте тонкое равновесие, чтобы полностью раскрыть потенциал данных.

Полезные материалы

  1. Обзор системной переменной SET — официальная документация Oracle по управлению выводом SQL*Plus.
  2. Обсуждение настройки ширины колонок в SQL*Plus на Stack Overflow — это обсуждение сообщества по настройке ширины колонок.
  3. Ask TOM — на сайте Oracle's Ask TOM вы найдете советы по форматированию отчётов в SQL*Plus.
  4. Настройка размера строки и страницы в SQL*Plus – консалтинг от Берлисона по Oracle — советы от эксперта по настройке размера строки и страницы.
  5. Быстрый учебник по SQL от Oracle SQL*Plus: Окончательное руководство, 2-е издание — подробное руководство от O'Reilly с полезными советами по Oracle SQL*Plus.
Екатерина Громова

аналитик данных

