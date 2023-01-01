Увеличение числового значения столбца на 1 в SQL

#SQL для аналитиков  #Основы SQL  #INSERT / UPDATE / DELETE  
Быстрый ответ

Чтобы увеличить значение одного из столбцов в таблице базы данных на единицу, используйте такой запрос:

UPDATE ИмяВашейТаблицы SET ИмяВашегоСтолбца = ИмяВашегоСтолбца + 1;

В этом запросе замените ИмяВашейТаблицы и ИмяВашегоСтолбца на фактические имена таблицы и столбца в вашей базе данных, а оператор UPDATE произведет инкрементацию каждой записи в указанном столбце.

Практическое применение: детальный разбор

Рассмотрим различные сценарии, когда может потребоваться увеличить значения в столбце, и как это сделать правильно.

Условия увеличения: когда нельзя обходиться без условий

Если требуется увеличить значение только для определённых записей, используйте условие WHERE:

UPDATE ИмяВашейТаблицы 
SET ИмяВашегоСтолбца = ИмяВашегоСтолбца + 1 
WHERE ДругойСтолбец < 100;  -- Увеличиваем значения только для тех строк, где значение в другом столбце меньше 100

Укажите подходящие для вашей задачи столбцы и условие.

Работаем с NULL – значением: непростая задача

Если в столбце есть значения NULL, перед инкрементацией определите для них выбранный вами дефолтный вариант через функции COALESCE или ISNULL:

UPDATE ИмяВашейТаблицы 
SET ИмяВашегоСтолбца = COALESCE(ИмяВашегоСтолбца, 0) + 1;

В результате такой запрос превратит NULL в 1.

Увеличиваем как профессионалы: Оператор +=

В некоторых современных СУБД, включая SQL Server, можно использовать оператор += для увеличения значения:

UPDATE ИмяВашейТаблицы
SET ИмяВашегоСтолбца += 1;

Визуализация

Представьте себе, что числа в столбце — это этажи в высотном здании:

До:     |🏢 1| 🏢 2| 🏢 3| ... где каждому этажу соответствует запись в таблице.

Наш SQL-запрос как бы нажимает кнопку подъема на один этаж:

UPDATE elevators SET floor = floor + 1;
После:  |🏢 2| 🏢 3| 🏢 4| ... и, соответственно, каждый "этаж" так же поднимается на один уровень!

Как будто бы каждый этаж оснастили ракетным двигателем! 🚀

Перед работой: что стоит учесть

Не забудьте учесть пару моментов перед тем, как приступить к изменениям.

Резервное копирование: страховка от ошибок

Обязательно создавайте резервную копию данных перед каждым обновлением таблиц, чтобы была возможность отката в случае неожиданных проблем.

IDENTITY: для автоматического увеличения значений

Если вы хотите автоматически увеличивать значение при добавлении новых записей в таблицу, воспользуйтесь свойством IDENTITY:

CREATE TABLE ИмяВашейТаблицы (
    IdColumn INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    ...
);

Этот фрагмент направит столбец на автоматическую генерацию значений, начиная с 1 и увеличиваясь на 1 с каждой новой записью.

Транзакции: гарантия целостности данных

При изменении данных используйте транзакции, гарантирующие либо полное успешное выполнение операции, либо её полное отсутствие:

BEGIN TRANSACTION;

UPDATE ИмяВашейТаблицы SET ИмяВашегоСтолбца = ИмяВашегоСтолбца + 1;

COMMIT;

Как замечательно было бы обладать подобным механизмом в повседневной жизни!

Полезные материалы

  1. SQL UPDATE Statement — подробно о операторе UPDATE в SQL.
  2. MySQL 8.0 Reference Manual :: 13.2.17 UPDATE Statement — описание оператора UPDATE в официальной документации MySQL.
  3. PostgreSQL: Documentation: 16: UPDATE — руководство по использованию оператора UPDATE в PostgreSQL.
  4. Activerecord: how to do nested queries on foreign keys? – Stack Overflow — обсуждение на Stack Overflow о вложенных запросах и указании значений во внешних ключах.
  5. UPDATE — документация по оператору UPDATE в SQLite.
  6. Learn SQL | Codecademy — учебный курс по SQL от Codecademy для более глубокого изучения языка.
  7. ACID Properties in DBMS – GeeksforGeeks — статья о свойствах ACID, которые обеспечивают надёжность транзакций в базах данных.
Виктор Ермаков

SQL-разработчик

