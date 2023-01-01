Увеличение числового значения столбца на 1 в SQL#SQL для аналитиков #Основы SQL #INSERT / UPDATE / DELETE
Быстрый ответ
Чтобы увеличить значение одного из столбцов в таблице базы данных на единицу, используйте такой запрос:
UPDATE ИмяВашейТаблицы SET ИмяВашегоСтолбца = ИмяВашегоСтолбца + 1;
В этом запросе замените ИмяВашейТаблицы и ИмяВашегоСтолбца на фактические имена таблицы и столбца в вашей базе данных, а оператор
UPDATE произведет инкрементацию каждой записи в указанном столбце.
Практическое применение: детальный разбор
Рассмотрим различные сценарии, когда может потребоваться увеличить значения в столбце, и как это сделать правильно.
Условия увеличения: когда нельзя обходиться без условий
Если требуется увеличить значение только для определённых записей, используйте условие
WHERE:
UPDATE ИмяВашейТаблицы
SET ИмяВашегоСтолбца = ИмяВашегоСтолбца + 1
WHERE ДругойСтолбец < 100; -- Увеличиваем значения только для тех строк, где значение в другом столбце меньше 100
Укажите подходящие для вашей задачи столбцы и условие.
Работаем с NULL – значением: непростая задача
Если в столбце есть значения
NULL, перед инкрементацией определите для них выбранный вами дефолтный вариант через функции
COALESCE или
ISNULL:
UPDATE ИмяВашейТаблицы
SET ИмяВашегоСтолбца = COALESCE(ИмяВашегоСтолбца, 0) + 1;
В результате такой запрос превратит
NULL в
1.
Увеличиваем как профессионалы: Оператор +=
В некоторых современных СУБД, включая SQL Server, можно использовать оператор
+= для увеличения значения:
UPDATE ИмяВашейТаблицы
SET ИмяВашегоСтолбца += 1;
Визуализация
Представьте себе, что числа в столбце — это этажи в высотном здании:
До: |🏢 1| 🏢 2| 🏢 3| ... где каждому этажу соответствует запись в таблице.
Наш SQL-запрос как бы нажимает кнопку подъема на один этаж:
UPDATE elevators SET floor = floor + 1;
После: |🏢 2| 🏢 3| 🏢 4| ... и, соответственно, каждый "этаж" так же поднимается на один уровень!
Как будто бы каждый этаж оснастили ракетным двигателем! 🚀
Перед работой: что стоит учесть
Не забудьте учесть пару моментов перед тем, как приступить к изменениям.
Резервное копирование: страховка от ошибок
Обязательно создавайте резервную копию данных перед каждым обновлением таблиц, чтобы была возможность отката в случае неожиданных проблем.
IDENTITY: для автоматического увеличения значений
Если вы хотите автоматически увеличивать значение при добавлении новых записей в таблицу, воспользуйтесь свойством
IDENTITY:
CREATE TABLE ИмяВашейТаблицы (
IdColumn INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
...
);
Этот фрагмент направит столбец на автоматическую генерацию значений, начиная с
1 и увеличиваясь на
1 с каждой новой записью.
Транзакции: гарантия целостности данных
При изменении данных используйте транзакции, гарантирующие либо полное успешное выполнение операции, либо её полное отсутствие:
BEGIN TRANSACTION;
UPDATE ИмяВашейТаблицы SET ИмяВашегоСтолбца = ИмяВашегоСтолбца + 1;
COMMIT;
Как замечательно было бы обладать подобным механизмом в повседневной жизни!
Виктор Ермаков
SQL-разработчик