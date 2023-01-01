Устранение дубликатов при вставке в SQL Server: методы

Быстрый ответ

Чтобы не добавлять дубликаты, можно воспользоваться NOT EXISTS . Этот способ позволяет отсеивать строки, которые отсутствуют в целевой таблице:

SQL Скопировать код -- Проверим: дубликат или нет? INSERT INTO target (cols) SELECT src.cols FROM source src WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM target WHERE target.id = src.id);

Также можно использовать EXCEPT , чтобы фильтровать повторяющиеся строки:

SQL Скопировать код -- Адью, дубликат! INSERT INTO target (cols) SELECT * FROM (SELECT cols FROM source EXCEPT SELECT cols FROM target) AS subq;

Объединение как для профессионалов

В SQL объединение таблиц напоминает сбор команды супергероев. С помощью MERGE можно гарантировать, что в составе "Мстителей" не окажется два Железных Человека:

SQL Скопировать код -- Когда из двух остается только один, и все это без дублирования! MERGE target AS t USING source AS s ON t.id = s.id WHEN NOT MATCHED BY TARGET THEN INSERT (cols) VALUES (s.cols);

Применение UNIQUE INDEX делает вашу базу данных похожей на эксклюзивный клуб, который не допускает дублирующие записи:

SQL Скопировать код -- ВИП-зона: дубликатам вход запрещен! CREATE UNIQUE INDEX idx_target_id ON target(id);

Если вы не хотите тратить лишние ресурсы, можете сразу же отсеять дубликаты при выборке данных с использованием DISTINCT .

Визуализация

Визуализировать SQL-запросы можно сравнить с планированием большого мероприятия. Представим, что мы организуем концерт:

Список гостей (Таблица A): [🧑‍💼, 🧑‍🏫, 🧑‍🚀] Пришедшие гости (Таблица B): [👩‍🚒, 🧑‍🚀]

Выполнение запроса INSERT INTO SELECT без добавления дубликатов:

SQL Скопировать код INSERT INTO TableA (Guests) SELECT DISTINCT NewGuests FROM TableB WHERE NewGuests NOT IN (SELECT Guests FROM TableA);

В итоге дубликатов в списке не оказывается:

Обновленный список гостей (Таблица A): [🧑‍💼, 🧑‍🏫, 🧑‍🚀, 👩‍🚒]

🚪✋🧑‍🚀: Извините, астронавт, но дубли мы не принимаем! 🚪👉👩‍🚒: Пожарный, добро пожаловать на концерт!

Выбор оптимального подхода

Дуэль: Merge против DISTINCT

При выборе наиболее подходящего варианта учитывайте размеры таблиц и частоту операций DML. Несмотря на то, что оператор MERGE предоставляет больше гибкости, DISTINCT и NOT EXISTS могут быть более эффективными для решения простых задач.

Авангард: Индексы и ограничения

Индексы и ограничения – это ваша защита от нарушения PRIMARY KEYS и UNIQUE CONSTRAINTS . Индексы усиливают производительность запросов, но помните: большая власть влечет большую ответственность. Переиндексация может стать головной болью!

Устранение проблем: Обработка исключений

Будьте готовы к нестандартным ситуациям, с которыми может столкнуться SQL Server. Используйте блоки TRY-CATCH для выполнения запросов без риска получить ошибку:

SQL Скопировать код -- Если появляются проблемы, защититесь обработкой исключений! BEGIN TRY -- Пытаемся вставить данные! END TRY BEGIN CATCH -- Ой, возникла ошибка END CATCH

Стратегия: Тестирование и оптимизация

Следите и оценивайте ваши методы! Воспользуйтесь инструментами оптимизации запросов, такими как SQL Profiler или Query Store, чтобы оценить различные способы вставки данных и выбрать эффективный подход.

