Устранение дубликатов при вставке в SQL Server: методы#INSERT / UPDATE / DELETE
Быстрый ответ
Чтобы не добавлять дубликаты, можно воспользоваться
NOT EXISTS. Этот способ позволяет отсеивать строки, которые отсутствуют в целевой таблице:
-- Проверим: дубликат или нет?
INSERT INTO target (cols)
SELECT src.cols FROM source src
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM target WHERE target.id = src.id);
Также можно использовать
EXCEPT, чтобы фильтровать повторяющиеся строки:
-- Адью, дубликат!
INSERT INTO target (cols)
SELECT * FROM (SELECT cols FROM source EXCEPT SELECT cols FROM target) AS subq;
Объединение как для профессионалов
В SQL объединение таблиц напоминает сбор команды супергероев. С помощью
MERGE можно гарантировать, что в составе "Мстителей" не окажется два Железных Человека:
-- Когда из двух остается только один, и все это без дублирования!
MERGE target AS t
USING source AS s
ON t.id = s.id
WHEN NOT MATCHED BY TARGET THEN
INSERT (cols) VALUES (s.cols);
Применение
UNIQUE INDEX делает вашу базу данных похожей на эксклюзивный клуб, который не допускает дублирующие записи:
-- ВИП-зона: дубликатам вход запрещен!
CREATE UNIQUE INDEX idx_target_id ON target(id);
Если вы не хотите тратить лишние ресурсы, можете сразу же отсеять дубликаты при выборке данных с использованием
DISTINCT.
Визуализация
Визуализировать SQL-запросы можно сравнить с планированием большого мероприятия. Представим, что мы организуем концерт:
Список гостей (Таблица A): [🧑💼, 🧑🏫, 🧑🚀] Пришедшие гости (Таблица B): [👩🚒, 🧑🚀]
Выполнение запроса
INSERT INTO SELECT без добавления дубликатов:
INSERT INTO TableA (Guests)
SELECT DISTINCT NewGuests FROM TableB
WHERE NewGuests NOT IN (SELECT Guests FROM TableA);
В итоге дубликатов в списке не оказывается:
Обновленный список гостей (Таблица A): [🧑💼, 🧑🏫, 🧑🚀, 👩🚒]
🚪✋🧑🚀: Извините, астронавт, но дубли мы не принимаем! 🚪👉👩🚒: Пожарный, добро пожаловать на концерт!
Выбор оптимального подхода
Дуэль: Merge против DISTINCT
При выборе наиболее подходящего варианта учитывайте размеры таблиц и частоту операций DML. Несмотря на то, что оператор
MERGE предоставляет больше гибкости,
DISTINCT и
NOT EXISTS могут быть более эффективными для решения простых задач.
Авангард: Индексы и ограничения
Индексы и ограничения – это ваша защита от нарушения
PRIMARY KEYS и
UNIQUE CONSTRAINTS. Индексы усиливают производительность запросов, но помните: большая власть влечет большую ответственность. Переиндексация может стать головной болью!
Устранение проблем: Обработка исключений
Будьте готовы к нестандартным ситуациям, с которыми может столкнуться SQL Server. Используйте блоки TRY-CATCH для выполнения запросов без риска получить ошибку:
-- Если появляются проблемы, защититесь обработкой исключений!
BEGIN TRY
-- Пытаемся вставить данные!
END TRY
BEGIN CATCH
-- Ой, возникла ошибка
END CATCH
Стратегия: Тестирование и оптимизация
Следите и оценивайте ваши методы! Воспользуйтесь инструментами оптимизации запросов, такими как SQL Profiler или Query Store, чтобы оценить различные способы вставки данных и выбрать эффективный подход.
Алина Карпова
инженер по данным