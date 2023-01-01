Установка постоянного пути схемы в PostgreSQL: решение

Быстрый ответ

Для того, чтобы навсегда изменить параметр search_path в PostgreSQL, следует применить команды ALTER:

SQL Скопировать код ALTER DATABASE название_базы_данных SET search_path TO название_схемы; ALTER ROLE название_роли SET search_path TO название_схемы;

Меняем название_базы_данных , название_роли и название_схемы на актуальные. После этой настройки выбранная схема станет действовать по умолчанию в каждой новой сессии.

Конфигурация схемы для пользователя и базы данных

В PostgreSQL можно настроить search_path на разных уровнях – это способ указать системе, где искать таблицы и другие объекты.

Настройка для пользователя

Установка search_path для пользователя (роли) будет работать для всех баз данных, к которым у данного пользователя есть доступ:

SQL Скопировать код ALTER ROLE замечательный_пользователь SET search_path TO отличная_схема, public;

Важно: Влияние этой настройки на личные качества пользователя не изучено. 😉

Настройка для базы данных

Также можно установить search_path так, чтобы он применялся для каждого, кто подключается к определённой базе данных:

SQL Скопировать код ALTER DATABASE крайне_важная_бд SET search_path TO крайне_важная_схема, public;

Подобная настройка не изменит статус базы данных, но вполне точно определит приоритеты. 👑

Настройка для пользователя внутри базы данных

Для более детального контроля возможно уточнить search_path пользователя в контексте отдельной базы данных:

SQL Скопировать код ALTER ROLE удачливый_пользователь IN DATABASE банк_бд SET search_path TO банк_схема, public;

Нет, это не увеличит шансы на выигрыш в лотерее, но вам будет везти при работе со схемами! 🍀

Определение порядка в

Порядок схем в search_path определяет, как PostgreSQL будет разрешать имена объектов.

Порядок схем важен

SQL Скопировать код SET search_path TO первая_схема, вторая_схема, public;

Это не конкурс, но всё же первая_схема проверяется в первую очередь!

Когда нужно использовать кавычки в названиях схем

Имена схем следует заключать в двойные кавычки, если они содержат специальные символы или чувствительны к регистру:

SQL Скопировать код SET search_path TO "МояСпециальнаяСхема", public;

Прошу прощения, но автографы от "МояСпециальнаяСхема" не требуются, она итак на виду! 🎥

Визуализация

Восприимите настройку search_path как ваш собственный ящик инструментов ( 🧰 ) в работе с SQL:

Markdown Скопировать код Общий ящик инструментов (`🧰`): [🔧, 🔨, 🪛, 🧲] Ваш личный ящик (`🧰`): [🔧, 🪛]

Убедитесь, что ваш ящик становится постоянным:

SQL Скопировать код ALTER USER владелец_ящика SET search_path TO схема_ящика;

Теперь когда вы открываете 🧰 , вы всегда находите нужные инструменты:

Markdown Скопировать код До: Вам приходилось высматривать среди всех инструментов (`🔧🔨🪛🧲`), чтобы нащупать 🔧 & 🪛. После: Ваш `🧰` организован – в нём только 🔧 & 🪛, которые сразу доступны к работе!

Теперь каждая рабочая сессия начинается без лишней траты времени! 🙌

Установка стандартного пути поиска для системы

Если необходимо упростить управление, можно установить стандартную схему для всей системы. Но важно не забывать об индивидуальных требованиях каждого приложения.

SQL Скопировать код ALTER ROLE postgres SET search_path TO стандартная_схема, public;

Не волнуйтесь, Postgres, "стандартная_схема" не обязательно означает монотонность. Она просто стандартная. 🗂️

Более глубокий анализ путей поиска схем

Углубимся в управление путями поиска, освоив эти продвинутые методы.

Возможности конфигурации PostgreSQL

В файле postgresql.conf определена возможность установить стандартный системный search_path:

ini Скопировать код search_path = '"$user", public'

Перед вами не шоссе, но именно по этому пути по умолчанию будут двигаться все пользователи. 🛣️

Помощь переменных окружения!

Переменные окружения – это удобный инструмент для временного изменения или настройки сессионных стандартов:

shell Скопировать код PGOPTIONS='--search_path=моясхема' psql

Хотите сменить направление? Переменная окружения готова помочь! 🌍

Соблюдайте последовательность в search_path

Подходите ответственно к определению последовательности стандартных схем в search_path . Это существенно влияет на результаты запросов:

SQL Скопировать код SET search_path = схема1, схема2, public;

Это как танец конги: схема1 , схема2 , public! 🕺💃🕺

