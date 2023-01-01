Установка localdb отдельно: руководство по установке SQL

#Разное  
Быстрый ответ

Для того чтобы установить LocalDB без лишних уведомлений, запустите следующую команду в командной строке:

msiexec /i SqlLocalDB.msi IACCEPTSQLLOCALDBLICENSETERMS=YES /Q

Выполнение этой команды инициирует "тихую" установку LocalDB. После этого вы сможете управлять экземплярами LocalDB с помощью команд sqllocaldb, таких как create, start или info.

Детальное руководство по установке

Выбор источника для LocalDB

Для полного понимания процесса установки необходимо помнить следующее:

  • Установка SQL Server Express включает в себя также установку LocalDB, для этого в процессе установки отметьте пункт Express edition.
  • Если вам необходим только LocalDB, скачайте самостоятельный установщик SqlLocalDB.msi со страницы загрузок SQL Server Express на веб-сайте Microsoft.

Управление экземплярами

После установки LocalDB создание и управление экземплярами производятся с помощью следующих команд:

sqllocaldb create "MyInstance"   // Этой командой создается новый экземпляр
sqllocaldb start "MyInstance"    // А так можно запустить этот экземпляр
sqllocaldb info "MyInstance"     // С помощью этой команды можно получить информацию об экземпляре

Использование команд sqllocaldb представляет собой быстрый и удобный способ работы с функциями LocalDB, без необходимости изучения сложных пользовательских интерфейсов.

Визуализация

Представьте, что вы ребенок, которому для игры нужен только один конкретный элемент из большого набора конструктора:

Полный набор игрушек (🎁): [ Мишка, Машина, Робот, ... , **LocalDB** ]

И вам нужно достать именно эту деталь:

Желаемая игрушка (🧩): [ **LocalDB** ]

Визуализация этого процесса будет выглядеть следующим образом:

🧰 Шаги для установки ***Желаемой Игрушки***:
1. Скачайте установщик **LocalDB**.
2. Запустите файл `SqlLocalDB.msi`.
3. Создайте экземпляр, используя команду `sqllocaldb create`.

Установка LocalDB в индивидуальном порядке такая же простая, как и выбор конкретной детали из всего множества элементов. 🧸➡️🧩

Подробная инструкция по установке и использованию

Проверка совместимости

Перед началом установки необходимо проверить совместимость версий SQL Server:

  • Различные версии SQL Server (v11.0, v12.0, v13.0 и т.д.) поддерживают свои версии LocalDB.
  • Выполните команду sqllocaldb info, чтобы увидеть список доступных версий LocalDB.

Учет ограничений

Следует помнить об ограничениях:

  • LocalDB имеет такое же ограничение по размеру для каждой базы данных, как и SQL Server Express.
  • LocalDB идеально подходит для разработки и простого тестирования, но не рекомендуется для создания полномасштабной производственной среды.

Выполнение продвинутых задач

Для тех, кто хочет использовать расширенные возможности:

  • Множественность экземпляров: можно создавать несколько экземпляров LocalDB из одного источника.
  • Строка подключения: используйте (localdb)\Projects для подключения к экземплярам на вашем ПК.

Устранение возможных проблем

Возможно, вы столкнетесь со следующими проблемами:

  • Проблемы с правами: Для установки могут понадобиться права администратора.
  • Проблемы с "тихой" установкой: Если встречаются проблемы, попробуйте повторить установку из командной строки с правами администратора.

Детали "тихой" установки

Для "тихой" установки LocalDB воспользуйтесь следующей командой:

msiexec /i SqlLocalDB.msi /qn IACCEPTSQLLOCALDBLICENSETERMS=YES

Совет: параметр IACCEPTSQLLOCALDBLICENSETERMS=YES позволяет пропустить шаг принятия условий лицензии при "тихой" установке.

Полезные материалы

  1. Microsoft Corporation — основной ресурс для загрузки SQL Server Express, включая LocalDB.
  2. SQL Server Express LocalDB – SQL Server | Microsoft Learn — подробное руководство и документация по SQL Server Express LocalDB от Microsoft.
  3. Newest 'localdb' Questions – Stack Overflow — свежие обсуждения и вопросы о LocalDB.
  5. C# WPF UI Tutorials: 01 – The Basics – YouTube — видеоуроки, помогающие в работе с LocalDB в контексте использования C#.
Владимир Титов

редактор про сервисные сферы

