Установка localdb отдельно: руководство по установке SQL

Быстрый ответ

Для того чтобы установить LocalDB без лишних уведомлений, запустите следующую команду в командной строке:

Bash Скопировать код msiexec /i SqlLocalDB.msi IACCEPTSQLLOCALDBLICENSETERMS=YES /Q

Выполнение этой команды инициирует "тихую" установку LocalDB. После этого вы сможете управлять экземплярами LocalDB с помощью команд sqllocaldb , таких как create , start или info .

Детальное руководство по установке

Выбор источника для LocalDB

Для полного понимания процесса установки необходимо помнить следующее:

Установка SQL Server Express включает в себя также установку LocalDB, для этого в процессе установки отметьте пункт Express edition .

включает в себя также установку LocalDB, для этого в процессе установки отметьте пункт . Если вам необходим только LocalDB, скачайте самостоятельный установщик SqlLocalDB.msi со страницы загрузок SQL Server Express на веб-сайте Microsoft.

Управление экземплярами

После установки LocalDB создание и управление экземплярами производятся с помощью следующих команд:

Bash Скопировать код sqllocaldb create "MyInstance" // Этой командой создается новый экземпляр sqllocaldb start "MyInstance" // А так можно запустить этот экземпляр sqllocaldb info "MyInstance" // С помощью этой команды можно получить информацию об экземпляре

Использование команд sqllocaldb представляет собой быстрый и удобный способ работы с функциями LocalDB, без необходимости изучения сложных пользовательских интерфейсов.

Визуализация

Представьте, что вы ребенок, которому для игры нужен только один конкретный элемент из большого набора конструктора:

Markdown Скопировать код Полный набор игрушек (🎁): [ Мишка, Машина, Робот, ... , **LocalDB** ]

И вам нужно достать именно эту деталь:

Markdown Скопировать код Желаемая игрушка (🧩): [ **LocalDB** ]

Визуализация этого процесса будет выглядеть следующим образом:

Markdown Скопировать код 🧰 Шаги для установки ***Желаемой Игрушки***: 1. Скачайте установщик **LocalDB**. 2. Запустите файл `SqlLocalDB.msi`. 3. Создайте экземпляр, используя команду `sqllocaldb create`.

Установка LocalDB в индивидуальном порядке такая же простая, как и выбор конкретной детали из всего множества элементов. 🧸➡️🧩

Подробная инструкция по установке и использованию

Проверка совместимости

Перед началом установки необходимо проверить совместимость версий SQL Server:

Различные версии SQL Server (v11.0, v12.0, v13.0 и т.д.) поддерживают свои версии LocalDB.

Выполните команду sqllocaldb info , чтобы увидеть список доступных версий LocalDB.

Учет ограничений

Следует помнить об ограничениях:

LocalDB имеет такое же ограничение по размеру для каждой базы данных, как и SQL Server Express.

LocalDB идеально подходит для разработки и простого тестирования, но не рекомендуется для создания полномасштабной производственной среды.

Выполнение продвинутых задач

Для тех, кто хочет использовать расширенные возможности:

Множественность экземпляров : можно создавать несколько экземпляров LocalDB из одного источника.

: можно создавать несколько экземпляров LocalDB из одного источника. Строка подключения: используйте (localdb)\Projects для подключения к экземплярам на вашем ПК.

Устранение возможных проблем

Возможно, вы столкнетесь со следующими проблемами:

Проблемы с правами : Для установки могут понадобиться права администратора.

: Для установки могут понадобиться права администратора. Проблемы с "тихой" установкой: Если встречаются проблемы, попробуйте повторить установку из командной строки с правами администратора.

Детали "тихой" установки

Для "тихой" установки LocalDB воспользуйтесь следующей командой:

Bash Скопировать код msiexec /i SqlLocalDB.msi /qn IACCEPTSQLLOCALDBLICENSETERMS=YES

Совет: параметр IACCEPTSQLLOCALDBLICENSETERMS=YES позволяет пропустить шаг принятия условий лицензии при "тихой" установке.

