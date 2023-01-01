Установка localdb отдельно: руководство по установке SQL#Разное
Быстрый ответ
Для того чтобы установить LocalDB без лишних уведомлений, запустите следующую команду в командной строке:
msiexec /i SqlLocalDB.msi IACCEPTSQLLOCALDBLICENSETERMS=YES /Q
Выполнение этой команды инициирует "тихую" установку LocalDB. После этого вы сможете управлять экземплярами LocalDB с помощью команд
sqllocaldb, таких как
create,
start или
info.
Детальное руководство по установке
Выбор источника для LocalDB
Для полного понимания процесса установки необходимо помнить следующее:
- Установка SQL Server Express включает в себя также установку LocalDB, для этого в процессе установки отметьте пункт Express edition.
- Если вам необходим только LocalDB, скачайте самостоятельный установщик
SqlLocalDB.msiсо страницы загрузок SQL Server Express на веб-сайте Microsoft.
Управление экземплярами
После установки LocalDB создание и управление экземплярами производятся с помощью следующих команд:
sqllocaldb create "MyInstance" // Этой командой создается новый экземпляр
sqllocaldb start "MyInstance" // А так можно запустить этот экземпляр
sqllocaldb info "MyInstance" // С помощью этой команды можно получить информацию об экземпляре
Использование команд
sqllocaldb представляет собой быстрый и удобный способ работы с функциями LocalDB, без необходимости изучения сложных пользовательских интерфейсов.
Визуализация
Шаги для установки LocalDB:

1. Скачайте установщик **LocalDB**.
2. Запустите файл `SqlLocalDB.msi`.
3. Создайте экземпляр, используя команду `sqllocaldb create`.
Полный набор игрушек (🎁): [ Мишка, Машина, Робот, ... , **LocalDB** ]
И вам нужно достать именно эту деталь:
Желаемая игрушка (🧩): [ **LocalDB** ]
Визуализация этого процесса будет выглядеть следующим образом:
🧰 Шаги для установки ***Желаемой Игрушки***:
1. Скачайте установщик **LocalDB**.
2. Запустите файл `SqlLocalDB.msi`.
3. Создайте экземпляр, используя команду `sqllocaldb create`.
Установка LocalDB в индивидуальном порядке такая же простая, как и выбор конкретной детали из всего множества элементов. 🧸➡️🧩
Подробная инструкция по установке и использованию
Проверка совместимости
Перед началом установки необходимо проверить совместимость версий SQL Server:
- Различные версии SQL Server (v11.0, v12.0, v13.0 и т.д.) поддерживают свои версии LocalDB.
- Выполните команду
sqllocaldb info, чтобы увидеть список доступных версий LocalDB.
Учет ограничений
Следует помнить об ограничениях:
- LocalDB имеет такое же ограничение по размеру для каждой базы данных, как и SQL Server Express.
- LocalDB идеально подходит для разработки и простого тестирования, но не рекомендуется для создания полномасштабной производственной среды.
Выполнение продвинутых задач
Для тех, кто хочет использовать расширенные возможности:
- Множественность экземпляров: можно создавать несколько экземпляров LocalDB из одного источника.
- Строка подключения: используйте
(localdb)\Projectsдля подключения к экземплярам на вашем ПК.
Устранение возможных проблем
Возможно, вы столкнетесь со следующими проблемами:
- Проблемы с правами: Для установки могут понадобиться права администратора.
- Проблемы с "тихой" установкой: Если встречаются проблемы, попробуйте повторить установку из командной строки с правами администратора.
Детали "тихой" установки
Для "тихой" установки LocalDB воспользуйтесь следующей командой:
msiexec /i SqlLocalDB.msi /qn IACCEPTSQLLOCALDBLICENSETERMS=YES
Совет: параметр
IACCEPTSQLLOCALDBLICENSETERMS=YES позволяет пропустить шаг принятия условий лицензии при "тихой" установке.
Полезные материалы
- Microsoft Corporation — основной ресурс для загрузки SQL Server Express, включая LocalDB.
- SQL Server Express LocalDB – SQL Server | Microsoft Learn — подробное руководство и документация по SQL Server Express LocalDB от Microsoft.
- Newest 'localdb' Questions – Stack Overflow — свежие обсуждения и вопросы о LocalDB.
- C# WPF UI Tutorials: 01 – The Basics – YouTube — видеоуроки, помогающие в работе с LocalDB в контексте использования C#.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы