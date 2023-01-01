Редакторы кода для начинающих: выбор, установка, настройка

Для кого эта статья:

Новички в программировании, которые только начинают изучать языки кодирования

Студенты и обучающиеся на курсах по программированию, в частности, Python

Люди, желающие выбрать и настроить правильный редактор кода для повышения своей продуктивности Первая строчка кода запускает тысячи вопросов: "Где я должен это писать?", "Какую программу установить?", "Что вообще такое 'редактор кода'?" 🤔 Помню своего первого студента, который пытался писать Python-скрипты в блокноте Windows, удивляясь, почему ничего не работает. Выбор правильного редактора кода — это фундамент вашей карьеры разработчика. Неудачный выбор может превратить программирование в пытку, а удачный — сделать процесс кодирования невероятно эффективным. Сегодня я расскажу, как не заблудиться в джунглях программных инструментов и настроить идеальную среду для ваших первых проектов.

Что такое редактор кода и почему его важно выбрать правильно

Редактор кода — это специализированное программное обеспечение, предназначенное для написания и редактирования исходного кода программ. В отличие от обычных текстовых редакторов (вроде Блокнота или WordPad), редактор кода предлагает функции, критически важные для программистов: подсветку синтаксиса, автодополнение, проверку ошибок, интеграцию с системами контроля версий и многое другое.

Выбор редактора кода — это не просто техническое решение. Это выбор инструмента, с которым вы будете проводить тысячи часов, и который напрямую влияет на вашу продуктивность, качество кода и даже здоровье ваших запястий.

Антон Савельев, тимлид отдела веб-разработки

Как-то раз мне пришлось работать с командой джуниор-разработчиков над срочным проектом. Половина из них использовала VS Code, другая — разнородный набор редакторов от Sublime до Notepad++. Разница в скорости работы была колоссальной. Разработчики с VS Code использовали шаблоны, сниппеты, быстрый поиск по проекту и удобный дебаггинг. Они заканчивали задачи в среднем на 40% быстрее. Более того, когда нам пришлось синхронизировать настройки для соблюдения единого стиля кода, те, кто использовал VS Code, просто поделились JSON-файлом настроек. Остальным пришлось настраивать всё вручную, что заняло почти целый день. Этот случай окончательно убедил меня, что выбор правильного редактора — это не вопрос предпочтений, а критический фактор эффективности команды.

При выборе редактора кода стоит учитывать следующие факторы:

Языки программирования : некоторые редакторы специализируются на определённых языках.

: некоторые редакторы специализируются на определённых языках. Производительность : способность редактора быстро работать с большими файлами и проектами.

: способность редактора быстро работать с большими файлами и проектами. Возможности расширения : доступность плагинов и расширений.

: доступность плагинов и расширений. Кроссплатформенность : работа на разных операционных системах.

: работа на разных операционных системах. Кривая обучения : насколько сложно освоить редактор.

: насколько сложно освоить редактор. Сообщество: активность разработчиков и пользователей.

Компонент Влияние на работу Почему это важно Подсветка синтаксиса Повышает читаемость кода Снижает количество синтаксических ошибок на 30% Автодополнение Ускоряет написание кода Экономит до 40% времени при наборе Интеграция с Git Упрощает контроль версий Критично для командной работы Дебаггер Позволяет находить ошибки Сокращает время отладки в 2-3 раза Терминал Управление проектом без переключений Повышает продуктивность на 20%

Правильно выбранный редактор кода становится естественным продолжением мышления разработчика, позволяя сосредоточиться на решении задач, а не на борьбе с инструментом. Особенно это важно на начальных этапах обучения, когда любое дополнительное трение может отбить желание продолжать изучение программирования.

Топ-5 редакторов кода для начинающих программистов

Выбор правильного редактора кода может значительно упростить ваш путь в программировании. Рассмотрим пять лучших вариантов для новичков, каждый со своими уникальными преимуществами. 🚀

1. Visual Studio Code

Visual Studio Code (VS Code) от Microsoft — абсолютный лидер среди современных редакторов кода. Бесплатный, кроссплатформенный и невероятно гибкий, он предлагает идеальный баланс между функциональностью и производительностью.

Ключевые преимущества:

Огромная экосистема расширений (более 30,000 плагинов)

Встроенный терминал и отладчик

Интеллектуальное автодополнение кода (IntelliSense)

Нативная интеграция с Git

Поддержка практически всех языков программирования

Недостатки: Может потреблять значительное количество памяти при установке множества расширений.

2. Sublime Text

Sublime Text — легковесный, невероятно быстрый редактор с минималистичным интерфейсом. Отлично подходит для тех, кто ценит скорость и отзывчивость.

Ключевые преимущества:

Молниеносная скорость работы даже с большими файлами

Мощные возможности множественного выделения

Система пакетов для расширения функциональности

Режим полного экрана без отвлекающих элементов

Недостатки: Платный ($99 за бессрочную лицензию), хотя доступна бесплатная пробная версия с неограниченным сроком использования (с редкими напоминаниями о покупке).

3. Atom

Atom — бесплатный редактор с открытым исходным кодом, разработанный GitHub. Предлагает высокую степень настройки и дружественный интерфейс.

Ключевые преимущества:

Полностью настраиваемый интерфейс

Отличная интеграция с GitHub

Активное сообщество и множество пакетов расширений

Встроенный менеджер пакетов

Недостатки: Может работать медленнее при больших проектах; разработка прекращена в декабре 2022 года.

4. Notepad++

Notepad++ — сверхлегкий, но мощный редактор для Windows с минимальными требованиями к системе.

Ключевые преимущества:

Экстремально низкое потребление ресурсов

Очень быстрый запуск и работа

Поддержка макросов и плагинов

Поддержка множества языков программирования

Недостатки: Доступен только для Windows; менее современный интерфейс по сравнению с конкурентами.

5. PyCharm (Community Edition)

PyCharm — специализированная среда разработки для Python от JetBrains, доступна в бесплатной Community Edition.

Ключевые преимущества:

Лучшие инструменты для разработки на Python

Мощная интеллектуальная система автодополнения

Встроенные инструменты рефакторинга кода

Интеграция с виртуальными окружениями Python

Недостатки: Специализируется преимущественно на Python; требует больше ресурсов компьютера.

Редактор Бесплатный Платформы Размер установки Лучше для VS Code Да Windows, macOS, Linux ~200 МБ Универсальной разработки Sublime Text Пробная версия Windows, macOS, Linux ~30 МБ Скорости и производительности Atom Да Windows, macOS, Linux ~180 МБ Настраиваемости Notepad++ Да Только Windows ~5 МБ Легковесности PyCharm CE Да Windows, macOS, Linux ~450 МБ Python-разработки

Михаил Соколов, ведущий инструктор курсов программирования

Когда я начал преподавать программирование, я столкнулся с интересным наблюдением. Студенты, которые использовали VS Code, быстрее осваивали материал и делали меньше ошибок. Один из моих студентов, Алексей, пришел на курс с опытом использования базового Блокнота. Он сопротивлялся переходу на VS Code, считая, что простой редактор позволит ему лучше понять базовые принципы. После двух недель безуспешных попыток отладить свой код, он наконец установил VS Code. Эффект был мгновенным: встроенная подсветка синтаксиса мгновенно выявляла пропущенные скобки, инструменты линтинга указывали на потенциальные ошибки, а терминал прямо в редакторе значительно ускорил его рабочий процесс. Через месяц Алексей признался: "Если бы я знал, насколько это упростит мою жизнь, я бы установил VS Code в первый же день".

Для начинающих программистов VS Code представляет оптимальный баланс между простотой освоения и мощью функций. Он поддерживает практически любой язык программирования, имеет интуитивно понятный интерфейс и огромное сообщество пользователей, готовых помочь с решением любых проблем. 💡

Как скачать и установить Visual Studio Code на разные ОС

VS Code стал стандартом де-факто для многих разработчиков благодаря своей универсальности и кроссплатформенности. Установка этого редактора — первый шаг к комфортному программированию. Процесс незначительно отличается в зависимости от операционной системы, но в целом довольно прост. 🖥️

Установка на Windows

Скачивание: Перейдите на официальный сайт code.visualstudio.com и нажмите кнопку скачивания. VS Code автоматически определит вашу операционную систему и предложит соответствующую версию. Запуск установщика: После загрузки файла VSCodeSetup-x64-X.XX.X.exe (где X.XX.X — версия программы), запустите его двойным щелчком. Соглашение с условиями: Примите лицензионное соглашение и нажмите "Далее". Выбор папки установки: Выберите папку для установки или оставьте путь по умолчанию: C:\Users[ИмяПользователя]\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code . Настройка меню "Пуск": Определите, создавать ли ярлык в меню "Пуск". Дополнительные задачи: На этом этапе рекомендуется выбрать следующие опции:

✅ Создать значок на рабочем столе

✅ Добавить действие "Открыть с помощью Code" для файлов

✅ Добавить действие "Открыть с помощью Code" для папок

✅ Регистрировать VS Code как редактор для поддерживаемых типов файлов

✅ Добавить в PATH (требуется перезагрузка)

Завершение установки: Нажмите "Далее", затем "Установить". После завершения установки можно сразу запустить VS Code, установив галочку "Запустить Visual Studio Code".

Установка на macOS

Скачивание: Перейдите на code.visualstudio.com и нажмите кнопку скачивания для macOS. Открытие скачанного файла: Найдите загруженный файл VSCode-darwin-universal.zip в папке "Загрузки" и дважды щелкните, чтобы распаковать его. Перетаскивание в папку "Приложения": Перетащите распакованное приложение Visual Studio Code в папку "Приложения" для удобного доступа. Первый запуск: При первом открытии VS Code из папки "Приложения" macOS может показать предупреждение о безопасности. Нажмите "Открыть", чтобы подтвердить запуск. Установка командной строки: Для доступа к VS Code из терминала, после запуска редактора нажмите ⌘⇧P , введите "shell command" и выберите опцию "Shell Command: Install 'code' command in PATH".

Установка на Linux

Для Ubuntu и Debian-based дистрибутивов:

Скачивание: Перейдите на официальный сайт VS Code и скачайте .deb пакет. Установка через терминал: Откройте терминал, перейдите в каталог загрузки и выполните:

sudo dpkg -i code_X.XX.X_amd64.deb

(замените X.XX.X на актуальную версию)

Исправление зависимостей (если нужно):

sudo apt-get install -f

Альтернативный способ через репозиторий:

Импортируйте ключ репозитория Microsoft:

wget -qO- https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | gpg --dearmor > packages.microsoft.gpg sudo install -o root -g root -m 644 packages.microsoft.gpg /etc/apt/trusted.gpg.d/

Добавьте репозиторий VS Code:

sudo sh -c 'echo "deb [arch=amd64,arm64,armhf signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/packages.microsoft.gpg] https://packages.microsoft.com/repos/code stable main" > /etc/apt/sources.list.d/vscode.list'

Обновите пакеты и установите VS Code:

sudo apt update sudo apt install code

Для Red Hat, Fedora, CentOS используйте .rpm пакет или yum репозиторий, аналогично инструкциям выше.

Проверка успешной установки

Независимо от операционной системы, после установки запустите VS Code и убедитесь, что редактор корректно открывается. Для проверки функциональности:

Создайте новый файл: File > New File (или Ctrl+N / ⌘N ) Сохраните его с расширением соответствующего языка программирования (например, .py для Python или .html для HTML) Напишите несколько строк кода и убедитесь, что работает подсветка синтаксиса Убедитесь, что VS Code предлагает установить рекомендуемые расширения для выбранного языка

Если всё работает корректно — поздравляю, вы успешно установили один из лучших редакторов кода и готовы к следующему шагу: настройке редактора под ваши нужды. 🎉

Настройка базовых параметров редактора после установки

После установки VS Code необходимо выполнить базовую настройку, которая значительно повысит удобство работы и продуктивность. Эта настройка не займет много времени, но заложит основу для комфортного кодирования в будущем. 🔧

Основные настройки интерфейса

Открытие настроек: Нажмите Ctrl+, (Windows/Linux) или ⌘, (macOS), либо выберите File > Preferences > Settings . Переключение между GUI и JSON: В правом верхнем углу страницы настроек есть иконка для переключения на редактирование файла settings.json , если вы предпочитаете прямое редактирование.

Рекомендуемые настройки интерфейса:

Тема оформления: File > Preferences > Color Theme (или Ctrl+K Ctrl+T ). Популярные темы: "Dark+ (default dark)", "Monokai", "Solarized Dark" и "One Dark Pro" (требует установки).

(или ). Популярные темы: "Dark+ (default dark)", "Monokai", "Solarized Dark" и "One Dark Pro" (требует установки). Размер шрифта: В настройках найдите "Font Size" и установите комфортное значение (рекомендуется 14-16 для начинающих).

В настройках найдите "Font Size" и установите комфортное значение (рекомендуется 14-16 для начинающих). Шрифт с поддержкой лигатур: Установите "Fira Code" или "JetBrains Mono" и включите лигатуры:

json Скопировать код "editor.fontFamily": "Fira Code", "editor.fontLigatures": true

Отображение номеров строк: Убедитесь, что опция "Editor: Line Numbers" включена.

Убедитесь, что опция "Editor: Line Numbers" включена. Миниатюра прокрутки: Включите "Editor: Minimap" для отображения миниатюрной версии всего файла на полосе прокрутки.

Настройка редактирования кода

Эти настройки помогут вам писать код быстрее и с меньшим количеством ошибок:

Автосохранение: Установите "Files: Auto Save" в значение "afterDelay" и "Files: Auto Save Delay" в 1000 (1 секунда).

Установите "Files: Auto Save" в значение "afterDelay" и "Files: Auto Save Delay" в 1000 (1 секунда). Парные скобки и кавычки: Убедитесь, что включены опции:

json Скопировать код "editor.autoClosingBrackets": "always", "editor.autoClosingQuotes": "always"

Автоформатирование кода: Включите форматирование при сохранении:

json Скопировать код "editor.formatOnSave": true, "editor.formatOnPaste": true

Подсказки параметров: Для активации всплывающих подсказок при вводе функций:

json Скопировать код "editor.parameterHints.enabled": true

Вкладки вместо пробелов: Для более консистентного форматирования:

json Скопировать код "editor.insertSpaces": true, "editor.tabSize": 4

Настройка терминала

Встроенный терминал VS Code — мощный инструмент, который позволяет выполнять команды без переключения контекста:

Выбор шелла: На Windows выберите между PowerShell, Command Prompt или Git Bash:

json Скопировать код "terminal.integrated.defaultProfile.windows": "PowerShell"

На macOS/Linux:

json Скопировать код "terminal.integrated.defaultProfile.osx": "zsh", // или bash "terminal.integrated.defaultProfile.linux": "bash"

Размер терминала:

json Скопировать код "terminal.integrated.fontSize": 14

Языковые настройки

В зависимости от языка программирования, можно настроить специфичные параметры. Например, для Python:

Путь к интерпретатору: Нажмите Ctrl+Shift+P , введите "Python: Select Interpreter" и выберите нужную версию.

Нажмите , введите "Python: Select Interpreter" и выберите нужную версию. Линтинг: Включите проверку стиля кода:

json Скопировать код "python.linting.enabled": true, "python.linting.pylintEnabled": true

Автоформатирование:

json Скопировать код "python.formatting.provider": "autopep8", "python.formatting.autopep8Args": ["--max-line-length", "120"]

Пример полезных настроек в settings.json

Вот пример конфигурации, которая подходит для большинства начинающих разработчиков:

json Скопировать код { "editor.fontSize": 15, "editor.fontFamily": "JetBrains Mono, Consolas, 'Courier New', monospace", "editor.fontLigatures": true, "editor.wordWrap": "on", "editor.minimap.enabled": true, "editor.formatOnSave": true, "editor.formatOnPaste": true, "editor.suggestSelection": "first", "editor.multiCursorModifier": "ctrlCmd", "files.autoSave": "afterDelay", "files.autoSaveDelay": 1000, "workbench.colorTheme": "One Dark Pro", "workbench.iconTheme": "material-icon-theme", "terminal.integrated.fontSize": 14, "explorer.confirmDelete": false, "breadcrumbs.enabled": true, "editor.renderWhitespace": "boundary", "window.zoomLevel": 0, "telemetry.telemetryLevel": "off" }

Помните, что настройки VS Code — это глубоко личный выбор, и со временем вы будете адаптировать их под свои потребности. Важно периодически пересматривать свои настройки, изучать новые возможности и оптимизировать рабочий процесс. 🚀

Полезные плагины для редакторов кода: где скачать и как добавить

Плагины (или расширения) — это то, что превращает хороший редактор кода в великолепный. Они расширяют функциональность, адаптируют редактор под конкретные языки программирования и автоматизируют рутинные задачи. Рассмотрим, как найти, установить и использовать наиболее полезные плагины для VS Code. 🔌

Как установить расширения в VS Code

Через интерфейс Extensions: Нажмите на иконку Extensions в боковой панели (или Ctrl+Shift+X / ⌘⇧X )

/ ) Используйте строку поиска, чтобы найти нужное расширение

Нажмите кнопку "Install" рядом с выбранным расширением Через командную строку VS Code: Откройте палитру команд с помощью Ctrl+Shift+P / ⌘⇧P

/ Введите "Extensions: Install Extensions"

Найдите и установите нужное расширение Через Marketplace VS Code: Посетите marketplace.visualstudio.com

Найдите нужное расширение и нажмите "Install"

Ваш браузер запросит разрешение открыть VS Code для завершения установки

Топ-10 универсальных расширений для VS Code

Вот подборка расширений, которые будут полезны практически каждому разработчику:

Prettier – Code formatter : Автоматически форматирует ваш код при сохранении, поддерживает множество языков.

: Автоматически форматирует ваш код при сохранении, поддерживает множество языков. ESLint : Находит и исправляет проблемы в JavaScript/TypeScript коде.

: Находит и исправляет проблемы в JavaScript/TypeScript коде. Live Server : Запускает локальный сервер для веб-разработки с автоматическим обновлением при изменении файлов.

: Запускает локальный сервер для веб-разработки с автоматическим обновлением при изменении файлов. GitLens : Расширяет возможности Git в VS Code, позволяя видеть историю изменений прямо в редакторе.

: Расширяет возможности Git в VS Code, позволяя видеть историю изменений прямо в редакторе. Material Icon Theme : Добавляет красивые иконки файлов и папок, что упрощает навигацию.

: Добавляет красивые иконки файлов и папок, что упрощает навигацию. Path Intellisense : Автоматически дополняет пути к файлам при импортах и подключении ресурсов.

: Автоматически дополняет пути к файлам при импортах и подключении ресурсов. Code Spell Checker : Проверяет орфографию в комментариях и строковых литералах.

: Проверяет орфографию в комментариях и строковых литералах. Bracket Pair Colorizer 2 : Раскрашивает парные скобки в разные цвета для лучшей визуализации структуры кода.

: Раскрашивает парные скобки в разные цвета для лучшей визуализации структуры кода. Todo Tree : Находит и группирует комментарии с пометками TODO, FIXME и другими.

: Находит и группирует комментарии с пометками TODO, FIXME и другими. Remote – SSH: Позволяет использовать VS Code для редактирования файлов на удаленном сервере через SSH.

Расширения по языкам программирования

В зависимости от языка программирования, на котором вы работаете, есть специализированные расширения:

Язык Рекомендуемые расширения Что дают Python Python, Pylance, Python Docstring Generator Поддержка языка, статический анализ, генерация документации JavaScript/TypeScript JavaScript (ES6) snippets, TypeScript Hero Сниппеты, автоматическая организация импортов HTML/CSS HTML CSS Support, CSS Peek, Auto Rename Tag Автодополнение, просмотр CSS стилей, синхронное переименование тегов Java Language Support for Java, Java Extension Pack Комплексная поддержка Java-разработки C/C++ C/C++, C/C++ Compile Run Интеллисенс, отладка, компиляция и запуск PHP PHP Intelephense, PHP Debug Автодополнение, линтинг, отладка

Расширения для повышения продуктивности

Эти расширения помогут вам экономить время и работать эффективнее:

Polacode : Делает красивые скриншоты вашего кода для презентаций или документации.

: Делает красивые скриншоты вашего кода для презентаций или документации. CodeTime : Отслеживает, сколько времени вы проводите в редакторе кода и над какими проектами работаете.

: Отслеживает, сколько времени вы проводите в редакторе кода и над какими проектами работаете. Project Manager : Упрощает переключение между проектами и их организацию.

: Упрощает переключение между проектами и их организацию. Settings Sync : Синхронизирует настройки, сниппеты, темы и расширения между разными компьютерами через GitHub.

: Синхронизирует настройки, сниппеты, темы и расширения между разными компьютерами через GitHub. Code Runner: Позволяет запускать код на различных языках прямо из редактора.

Управление расширениями и их настройка

После установки расширений важно правильно их настроить:

Просмотр установленных расширений: Во вкладке Extensions щелкните "Installed" для просмотра списка установленных расширений. Настройка расширений: Нажмите на шестеренку рядом с расширением и выберите "Extension Settings" для настройки специфичных параметров. Отключение расширений: Если расширение временно не нужно, но удалять его не хочется, можно нажать "Disable" вместо "Uninstall". Отключение для конкретного рабочего пространства: Нажмите на шестеренку и выберите "Disable (Workspace)" для отключения только в текущем проекте. Обновление расширений: VS Code обычно автоматически обновляет расширения, но можно проверить наличие обновлений, нажав на значок обновления в разделе Extensions.

Создание профилей расширений для разных проектов

Если вы работаете с разными типами проектов, полезно создать несколько профилей с разными наборами расширений:

Установите расширение "Profile Switcher". Создайте профили для разных типов разработки (например, "Web Development", "Python Data Science", "Java Backend"). Определите, какие расширения должны быть включены в каждый профиль. Переключайтесь между профилями при смене проекта, чтобы загружались только нужные расширения.

Помните, что слишком большое количество расширений может замедлить работу редактора. Устанавливайте только те, которые действительно используете, и периодически проводите "ревизию", удаляя ненужные. Это поможет поддерживать быстродействие VS Code на высоком уровне. 🚀

Выбор и настройка редактора кода — это не просто технический процесс, а творческий акт создания персональной среды разработки. Подобно художнику, который тщательно выбирает кисти и палитру, программист настраивает свои инструменты под собственный стиль мышления и работы. Освоив основы установки редакторов кода, помните, что это только начало пути. Со временем ваши настройки будут эволюционировать вместе с вашими навыками, а редактор станет не просто программой, но продолжением вашего мышления, усиливающим творческие и технические способности.

Читайте также