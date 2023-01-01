Установка auto_increment на primary key в SQL Server

Быстрый ответ

Чтобы определить первичный ключ с автоинкрементом в SQL Server, используйте свойство IDENTITY при добавлении столбца:

SQL Скопировать код ALTER TABLE YourTable ADD NewID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY;

Значение в столбце NewID будет автоматически увеличиваться на 1 с каждой новой записью, начиная с числа 1.

Ключевые особенности и ограничения

Создание первичного ключа с автоинкрементом – это важный шаг к эффективности структуры данных и оптимизации производительности. Использование INT в качестве типа данных вместо NVARCHAR способствует улучшению хранения данных и скорости индексации за счёт меньших затрат на память и быстроты сравнения чисел.

Если в таблице уже есть первичные ключи

Если таблица уже содержит первичный ключ без свойства IDENTITY , добавить его напрямую будет невозможно. Вам потребуется:

Создать новую таблицу с первичным ключом с автоинкрементом. Перенести данные из старой таблицы в новую. Удалить старую таблицу и переименовать новую в её имя.

Для визуально ориентированных пользователей

В SQL Server Management Studio (SSMS) доступно настройка свойства IDENTITY через графический интерфейс. Открыв Конструктор, выберите столбец с ключом и установите соответствующие значения для свойства IDENTITY .

Возможность повторного использования структурных запросов

Для повторного использования структурированных запросов можно применить функцию SSMS SCRIPT TABLE AS -> CREATE TO , которая генерирует SQL-скрипт выполненных изменений.

Правильное и эффективное внедрение в работу

Аргумент в пользу INT , а не NVARCHAR

Использование INT для столбцов с автоинкрементом помогает предотвратить проблемы, связанные с занимаемым местом и производительностью. Важно установить условие NOT NULL для повышения надёжности ключа.

Используйте кластеризацию для ускорения работы

Кластеризованный индекс на первичном ключе способствует увеличению производительности и гарантирует уникальность столбца с автоинкрементом.

Обработка исключений на профессиональном уровне

Особенности работы с SQL Server 2008

В SQL Server 2008 и более ранних версиях есть ограничения на добавление свойства IDENTITY к существующим столбцам. В таких ситуациях лучшим решением будет создание новой таблицы.

Удалось ли применить свойство IDENTITY ?

Проверьте таблицу в SSMS после добавления IDENTITY , чтобы убедиться в корректности его применения.

Визуализация

Можно представить таблицу SQL Server как кабинет для файлов, в котором каждый столбец – это отдельный ящик, нуждающийся в уникальной метке. Первичный ключ с автоинкрементом идеально выполняет роль такой метки:

SQL Скопировать код ALTER TABLE Cabinet ADD DrawerID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY;

Теперь каждый "ящик" (запись) имеет свою уникальную маркировку.

Дополнительные сценарии и их решения

Сложные взаимосвязи между таблицами? Мы разберёмся.

Таблицы с сложными связями требуют удаления ограничений, выполнения изменений и восстановления ограничений.

Что делать с секционированными таблицами?

Убедитесь, что столбец с автоинкрементом соответствует схеме секционирования таблицы.

BIGINT для масштабируемости

Если предполагается, что таблица будет иметь более миллиарда записей, используйте BIGINT вместо INT .

