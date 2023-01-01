logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Установка auto_increment на primary key в SQL Server
Перейти

Установка auto_increment на primary key в SQL Server

#DDL: CREATE / ALTER / DROP  #PRIMARY KEY  #Ограничения (Constraints)  
Быстрый ответ

Чтобы определить первичный ключ с автоинкрементом в SQL Server, используйте свойство IDENTITY при добавлении столбца:

ALTER TABLE YourTable ADD NewID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY;

Значение в столбце NewID будет автоматически увеличиваться на 1 с каждой новой записью, начиная с числа 1.

Ключевые особенности и ограничения

Создание первичного ключа с автоинкрементом – это важный шаг к эффективности структуры данных и оптимизации производительности. Использование INT в качестве типа данных вместо NVARCHAR способствует улучшению хранения данных и скорости индексации за счёт меньших затрат на память и быстроты сравнения чисел.

Если в таблице уже есть первичные ключи

Если таблица уже содержит первичный ключ без свойства IDENTITY, добавить его напрямую будет невозможно. Вам потребуется:

  1. Создать новую таблицу с первичным ключом с автоинкрементом.
  2. Перенести данные из старой таблицы в новую.
  3. Удалить старую таблицу и переименовать новую в её имя.

Для визуально ориентированных пользователей

В SQL Server Management Studio (SSMS) доступно настройка свойства IDENTITY через графический интерфейс. Открыв Конструктор, выберите столбец с ключом и установите соответствующие значения для свойства IDENTITY.

Возможность повторного использования структурных запросов

Для повторного использования структурированных запросов можно применить функцию SSMS SCRIPT TABLE AS -> CREATE TO, которая генерирует SQL-скрипт выполненных изменений.

Правильное и эффективное внедрение в работу

Аргумент в пользу INT, а не NVARCHAR

Использование INT для столбцов с автоинкрементом помогает предотвратить проблемы, связанные с занимаемым местом и производительностью. Важно установить условие NOT NULL для повышения надёжности ключа.

Используйте кластеризацию для ускорения работы

Кластеризованный индекс на первичном ключе способствует увеличению производительности и гарантирует уникальность столбца с автоинкрементом.

Обработка исключений на профессиональном уровне

Особенности работы с SQL Server 2008

В SQL Server 2008 и более ранних версиях есть ограничения на добавление свойства IDENTITY к существующим столбцам. В таких ситуациях лучшим решением будет создание новой таблицы.

Удалось ли применить свойство IDENTITY?

Проверьте таблицу в SSMS после добавления IDENTITY, чтобы убедиться в корректности его применения.

Визуализация

Можно представить таблицу SQL Server как кабинет для файлов, в котором каждый столбец – это отдельный ящик, нуждающийся в уникальной метке. Первичный ключ с автоинкрементом идеально выполняет роль такой метки:

ALTER TABLE Cabinet ADD DrawerID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY;

Теперь каждый "ящик" (запись) имеет свою уникальную маркировку.

Дополнительные сценарии и их решения

Сложные взаимосвязи между таблицами? Мы разберёмся.

Таблицы с сложными связями требуют удаления ограничений, выполнения изменений и восстановления ограничений.

Что делать с секционированными таблицами?

Убедитесь, что столбец с автоинкрементом соответствует схеме секционирования таблицы.

BIGINT для масштабируемости

Если предполагается, что таблица будет иметь более миллиарда записей, используйте BIGINT вместо INT.

Полезные материалы

  1. ALTER TABLE (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn —Детализированно о добавлении нового столбца с автоинкрементной структурой.
  2. IDENTITY (Property) (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn — Подробности о свойстве IDENTITY.
  3. Adding an identity to an existing column – Stack Overflow — Обсуждение и примеры добавления Identity в сообществе разработчиков.
  4. SQL PRIMARY KEY Constraint — Информация о создании первичных ключей в SQL Server.
  5. Create Primary Keys in SQL Server – SQL Server | Microsoft Learn — Руководство по созданию первичных ключей.
  6. Identity Columns – Simple Talk — Обсуждение и разъяснения по работе с автоинкрементными столбцами в SQL Server.
Какой тип данных рекомендуется использовать для столбца с автоинкрементом в SQL Server?
1 / 5

Алина Карпова

инженер по данным

