Условные запросы PostgreSQL: удаление или добавление#PostgreSQL #CASE WHEN #INSERT / UPDATE / DELETE
Быстрый ответ
В PostgreSQL для работы с логикой оператора
IF обычно применяется конструкция
CASE в стандартных SQL-запросах или же блоки
IF ... THEN ... ELSE в функциях PL/pgSQL.
Вот пример использования
CASE в SQL-запросе:
SELECT (CASE WHEN quantity > 100 THEN 'Переизбыток' ELSE 'В наличии' END) AS status_stock FROM product_table;
В функциях PL/pgSQL это выглядит таким образом:
CREATE FUNCTION status_stock() RETURNS text AS $$
BEGIN
IF quantity > 100 THEN
RETURN 'Переизбыток';
ELSE
RETURN 'В наличии';
END IF;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
Для реализации условия "на лету" без необходимости создавать функцию можно воспользоваться блоком
DO:
DO $$
BEGIN
IF (SELECT count(*) FROM customers) > 1000 THEN
RAISE NOTICE 'Пора открывать новое отделение!';
END IF;
END $$;
Для проверки на существование строки перед выполнением
DELETE или
INSERT используется оператор
EXISTS:
DO $$
BEGIN
IF NOT EXISTS(SELECT 1 FROM customers WHERE id = 123) THEN
INSERT INTO customers(id, name) VALUES(123, 'Джон До');
ELSE
RAISE NOTICE 'Извините, Джон. Вы уже существуете.';
END IF;
END $$;
Для предупреждения конкурентных изменений данных необходимо применять
WRITE-LOCK:
BEGIN;
LOCK TABLE customers IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE;
-- Теперь проблемы гонок на данные исчезли.
COMMIT;
Погружаемся в подробности
Изучаем PL/pgSQL
PL/pgSQL — это расширенный процедурный язык PostgreSQL, позволяющий использовать сложные условные конструкции, которые недоступны в стандартном SQL. Этот подход улучшает читаемость и структурированность кода.
IF — незаменимый помощник в транзакциях
IF в PL/pgSQL позволяет нам принимать решения в реальном времени при работе с данными:
- Создать ли новый аккаунт для пользователя?
- Выполнить ли удаление неактивных продуктов?
- Стоит ли обновить цены при наличии низкого уровня запасов?
Синтаксис: акцент на деталях
Точность синтаксиса и правильное использование точек с запятой в PL/pgSQL критически важны. В противном случае, они могут стать источником ошибок, доставляющих столько же беспокойства, как наступление на маленький кусочек LEGO. Блоки
BEGIN...END помогают поддерживать порядок в коде.
Условная логика
Выражение
CASE не может полностью заменить
IF-логику в функциях PL/pgSQL. С помощью блока
DO можно выполнить анонимные блоки кода, содержащие условную логику, без создания полноценной функции.
Визуализация
Сравнение операторов
IF с светофором упрощает запоминание их функций:
Светофор 🚦:
- 🟢 Зелёный: движемся вперёд – условие выполнено, выполняем "зелёный" код
- 🟠 Жёлтый: ожидание – условие ELSIF выполнено, готовимся к "жёлтому" коду
- 🔴 Красный: стоп – ELSE, условия не выполнены, останавливаемся или выполняем "красный" код
Поведение SQL кода имеет аналогичную логику ответа на условия.
Дополнительные меры по увеличению производительности
EXISTS – скоростной помощник
Оператор
EXISTS позволяет ускорить проверку наличия записей и повышает производительность. Этот механизм работает аналогично разминке перед пробежкой.
Блокирование записи – защита данных
Как полицейский в час пик, команда
LOCK TABLE защищает от проблем с конкуренцией и обеспечивает защиту целостности данных.
Профессиональные приёмы
Мощь оператора RETURNING
RETURNING позволяет получить данные об обработанных строках без необходимости выполнять дополнительные запросы. Это удобно использовать для логирования и подтвержденияеждения изменений.
Условные триггеры
Триггеры в PostgreSQL создаются для автоматического выполнения операций при срабатывании определённых условий — это словно магические ловушки, активирующиеся в нужный момент.
Обработка ошибок – резервная сеть
EXCEPTION необходим для обработки исключений и ошибок, он выступает как вратарь в футболе, предотвращая потерю баллов.
Полезные материалы
- PostgreSQL: Документация по управляющим структурам – Подробное руководство по использованию операторов IF в PostgreSQL.
- Ошибка синтаксиса PostgreSQL у "IF" на Stack Overflow – Обсуждение типичных ошибок и их решений.
- Условные выражения на PostgreSQL wiki – Полезные советы по использованию условных выражений.
- SQL CASE | Промежуточный SQL на Mode – Обзор возможностей оператора CASE.
- SQL CASE – универсальность условных выражений в SQL-базах данных – Анализ использования SQL CASE в различных БД, включая PostgreSQL.
Алина Карпова
инженер по данным