Условные запросы PostgreSQL: удаление или добавление

Быстрый ответ

В PostgreSQL для работы с логикой оператора IF обычно применяется конструкция CASE в стандартных SQL-запросах или же блоки IF ... THEN ... ELSE в функциях PL/pgSQL.

Вот пример использования CASE в SQL-запросе:

SQL Скопировать код SELECT (CASE WHEN quantity > 100 THEN 'Переизбыток' ELSE 'В наличии' END) AS status_stock FROM product_table;

В функциях PL/pgSQL это выглядит таким образом:

SQL Скопировать код CREATE FUNCTION status_stock() RETURNS text AS $$ BEGIN IF quantity > 100 THEN RETURN 'Переизбыток'; ELSE RETURN 'В наличии'; END IF; END; $$ LANGUAGE plpgsql;

Для реализации условия "на лету" без необходимости создавать функцию можно воспользоваться блоком DO :

SQL Скопировать код DO $$ BEGIN IF (SELECT count(*) FROM customers) > 1000 THEN RAISE NOTICE 'Пора открывать новое отделение!'; END IF; END $$;

Для проверки на существование строки перед выполнением DELETE или INSERT используется оператор EXISTS :

SQL Скопировать код DO $$ BEGIN IF NOT EXISTS(SELECT 1 FROM customers WHERE id = 123) THEN INSERT INTO customers(id, name) VALUES(123, 'Джон До'); ELSE RAISE NOTICE 'Извините, Джон. Вы уже существуете.'; END IF; END $$;

Для предупреждения конкурентных изменений данных необходимо применять WRITE-LOCK :

SQL Скопировать код BEGIN; LOCK TABLE customers IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE; -- Теперь проблемы гонок на данные исчезли. COMMIT;

Погружаемся в подробности

Изучаем PL/pgSQL

PL/pgSQL — это расширенный процедурный язык PostgreSQL, позволяющий использовать сложные условные конструкции, которые недоступны в стандартном SQL. Этот подход улучшает читаемость и структурированность кода.

IF — незаменимый помощник в транзакциях

IF в PL/pgSQL позволяет нам принимать решения в реальном времени при работе с данными:

Создать ли новый аккаунт для пользователя?

Выполнить ли удаление неактивных продуктов?

Стоит ли обновить цены при наличии низкого уровня запасов?

Синтаксис: акцент на деталях

Точность синтаксиса и правильное использование точек с запятой в PL/pgSQL критически важны. В противном случае, они могут стать источником ошибок, доставляющих столько же беспокойства, как наступление на маленький кусочек LEGO. Блоки BEGIN...END помогают поддерживать порядок в коде.

Условная логика

Выражение CASE не может полностью заменить IF -логику в функциях PL/pgSQL. С помощью блока DO можно выполнить анонимные блоки кода, содержащие условную логику, без создания полноценной функции.

Визуализация

Сравнение операторов IF с светофором упрощает запоминание их функций:

Markdown Скопировать код Светофор 🚦: - 🟢 Зелёный: движемся вперёд – условие выполнено, выполняем "зелёный" код - 🟠 Жёлтый: ожидание – условие ELSIF выполнено, готовимся к "жёлтому" коду - 🔴 Красный: стоп – ELSE, условия не выполнены, останавливаемся или выполняем "красный" код

Поведение SQL кода имеет аналогичную логику ответа на условия.

Дополнительные меры по увеличению производительности

EXISTS – скоростной помощник

Оператор EXISTS позволяет ускорить проверку наличия записей и повышает производительность. Этот механизм работает аналогично разминке перед пробежкой.

Блокирование записи – защита данных

Как полицейский в час пик, команда LOCK TABLE защищает от проблем с конкуренцией и обеспечивает защиту целостности данных.

Профессиональные приёмы

Мощь оператора RETURNING

RETURNING позволяет получить данные об обработанных строках без необходимости выполнять дополнительные запросы. Это удобно использовать для логирования и подтвержденияеждения изменений.

Условные триггеры

Триггеры в PostgreSQL создаются для автоматического выполнения операций при срабатывании определённых условий — это словно магические ловушки, активирующиеся в нужный момент.

Обработка ошибок – резервная сеть

EXCEPTION необходим для обработки исключений и ошибок, он выступает как вратарь в футболе, предотвращая потерю баллов.

