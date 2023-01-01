Условные выражения IF в SQLite: синтаксис и примеры использования
Быстрый ответ
В SQLite условные операторы IF можно использовать через выражение CASE. Вот пример того, как применить условную логику в запросе:
SELECT
CASE
WHEN column1 > 10 THEN 'Больше 10'
ELSE '10 или меньше'
END AS result_label
FROM my_table;
В этом примере выбор текстового сообщения зависит от значения в столбце column1. Вкратце, это удобный метод реализации условной логики в SQLite.
Быстрая навигация: использование "iif"
Начиная с версии SQLite 3.32.0 доступна функция iif, позволяющая более компактно строить условные выражения:
SELECT iif(column1 > 10, 'Больше 10', '10 или меньше') AS result_label
FROM my_table;
Учтите, необходимо явно указать оба возможных значения — для случая истинного и ложного условий, чтобы избежать нежелательных результатов.
Работа с несколькими условиями
CASE без особых проблем справляется с множественными условиями, в чем искать аналоги с конструкциями
else if других языков программирования:
SELECT
CASE
WHEN column1 > 10 THEN 'Больше 10'
WHEN column1 = 10 THEN 'Ровно 10'
ELSE 'Меньше 10'
END AS result_label
FROM my_table;
Этот подход хорошо подходит для сценариев с многоуровневыми условиями.
Особенности и нюансы SQLite
Будьте сосредоточены на следующих особенностях SQLite:
- Значения NULL в условиях
WHENигнорируются.
- Сообразуйте условия так, чтобы конкретные условия были выше общих, чтобы избежать логических ошибок.
Визуализация
Представьте методы управления потоками данных в SQLite как светофоры для информации:
| Сигнал | Операция | Эквивалент в SQLite |
| ----------- | ---------------------- | ----------------------- |
|🟢 Зеленый | Осуществляем действие | `THEN` |
|🔴 Красный | Выбираем альтернативу | `ELSE` |
Пример запроса с условием:
SELECT CASE
WHEN condition1 THEN result1
WHEN condition2 THEN result2
ELSE alternative_result
END;
Читаемость – прежде всего
Для улучшения читаемости ваших запросов используйте отступы и не экономьте на комментариях, особенно при работе с сложными условиями, которые используют
CASE:
SELECT
CASE
-- Для значений больше 100
WHEN column1 > 100 THEN 'Высокая ценность'
-- Для значений от 50 до 100
WHEN column1 BETWEEN 50 AND 100 THEN 'Средняя ценность'
ELSE 'Низкая ценность'
END AS value_category
FROM my_table;
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы