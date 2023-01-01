Условные выражения IF в SQLite: синтаксис и примеры использования

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

В SQLite условные операторы IF можно использовать через выражение CASE. Вот пример того, как применить условную логику в запросе:

SQL Скопировать код SELECT CASE WHEN column1 > 10 THEN 'Больше 10' ELSE '10 или меньше' END AS result_label FROM my_table;

В этом примере выбор текстового сообщения зависит от значения в столбце column1. Вкратце, это удобный метод реализации условной логики в SQLite.

Быстрая навигация: использование "iif"

Начиная с версии SQLite 3.32.0 доступна функция iif, позволяющая более компактно строить условные выражения:

SQL Скопировать код SELECT iif(column1 > 10, 'Больше 10', '10 или меньше') AS result_label FROM my_table;

Учтите, необходимо явно указать оба возможных значения — для случая истинного и ложного условий, чтобы избежать нежелательных результатов.

Работа с несколькими условиями

CASE без особых проблем справляется с множественными условиями, в чем искать аналоги с конструкциями else if других языков программирования:

SQL Скопировать код SELECT CASE WHEN column1 > 10 THEN 'Больше 10' WHEN column1 = 10 THEN 'Ровно 10' ELSE 'Меньше 10' END AS result_label FROM my_table;

Этот подход хорошо подходит для сценариев с многоуровневыми условиями.

Особенности и нюансы SQLite

Будьте сосредоточены на следующих особенностях SQLite:

Значения NULL в условиях WHEN игнорируются.

игнорируются. Сообразуйте условия так, чтобы конкретные условия были выше общих, чтобы избежать логических ошибок.

Визуализация

Представьте методы управления потоками данных в SQLite как светофоры для информации:

Markdown Скопировать код | Сигнал | Операция | Эквивалент в SQLite | | ----------- | ---------------------- | ----------------------- | |🟢 Зеленый | Осуществляем действие | `THEN` | |🔴 Красный | Выбираем альтернативу | `ELSE` |

Пример запроса с условием:

SQL Скопировать код SELECT CASE WHEN condition1 THEN result1 WHEN condition2 THEN result2 ELSE alternative_result END;

Читаемость – прежде всего

Для улучшения читаемости ваших запросов используйте отступы и не экономьте на комментариях, особенно при работе с сложными условиями, которые используют CASE :

SQL Скопировать код SELECT CASE -- Для значений больше 100 WHEN column1 > 100 THEN 'Высокая ценность' -- Для значений от 50 до 100 WHEN column1 BETWEEN 50 AND 100 THEN 'Средняя ценность' ELSE 'Низкая ценность' END AS value_category FROM my_table;

