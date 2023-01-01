logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Условные выражения IF в SQLite: синтаксис и примеры использования
Перейти

Условные выражения IF в SQLite: синтаксис и примеры использования

#Разное  
Быстрый ответ

В SQLite условные операторы IF можно использовать через выражение CASE. Вот пример того, как применить условную логику в запросе:

SELECT 
  CASE 
    WHEN column1 > 10 THEN 'Больше 10'
    ELSE '10 или меньше'
  END AS result_label
FROM my_table;

В этом примере выбор текстового сообщения зависит от значения в столбце column1. Вкратце, это удобный метод реализации условной логики в SQLite.

Быстрая навигация: использование "iif"

Начиная с версии SQLite 3.32.0 доступна функция iif, позволяющая более компактно строить условные выражения:

SQL
Скопировать код
SELECT iif(column1 > 10, 'Больше 10', '10 или меньше') AS result_label
FROM my_table;

Учтите, необходимо явно указать оба возможных значения — для случая истинного и ложного условий, чтобы избежать нежелательных результатов.

Работа с несколькими условиями

CASE без особых проблем справляется с множественными условиями, в чем искать аналоги с конструкциями else if других языков программирования:

SQL
Скопировать код
SELECT 
  CASE 
    WHEN column1 > 10 THEN 'Больше 10'
    WHEN column1 = 10 THEN 'Ровно 10'
    ELSE 'Меньше 10'
  END AS result_label
FROM my_table;

Этот подход хорошо подходит для сценариев с многоуровневыми условиями.

Особенности и нюансы SQLite

Будьте сосредоточены на следующих особенностях SQLite:

  • Значения NULL в условиях WHEN игнорируются.
  • Сообразуйте условия так, чтобы конкретные условия были выше общих, чтобы избежать логических ошибок.

Визуализация

Представьте методы управления потоками данных в SQLite как светофоры для информации:

Markdown
Скопировать код
| Сигнал      | Операция               | Эквивалент в SQLite     |
| ----------- | ---------------------- | ----------------------- |
|🟢 Зеленый   | Осуществляем действие  | `THEN`                  |
|🔴 Красный   | Выбираем альтернативу  | `ELSE`                  |

Пример запроса с условием:

SQL
Скопировать код
SELECT CASE 
         WHEN condition1 THEN result1
         WHEN condition2 THEN result2
         ELSE alternative_result
       END;

Читаемость – прежде всего

Для улучшения читаемости ваших запросов используйте отступы и не экономьте на комментариях, особенно при работе с сложными условиями, которые используют CASE:

SQL
Скопировать код
SELECT 
  CASE
    -- Для значений больше 100
    WHEN column1 > 100 THEN 'Высокая ценность'
    -- Для значений от 50 до 100
    WHEN column1 BETWEEN 50 AND 100 THEN 'Средняя ценность'
    ELSE 'Низкая ценность'
  END AS value_category
FROM my_table;

Владимир Титов

редактор про сервисные сферы

