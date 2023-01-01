Условное заполнение колонок в MySQL: Case Statement#SQL для аналитиков #MySQL / MariaDB #CASE WHEN
Быстрый ответ
В MySQL условный оператор
CASE предоставляет возможность реализации условной логики в SQL-запросах, что позволяет присваивать данные в соответствии с заданными условиями:
SELECT employee_id,
CASE
WHEN salary < 3000 THEN 'Начальный уровень'
WHEN salary <= 7000 THEN 'Средний уровень'
ELSE 'Ведущий уровень'
END AS experience_level
FROM employees;
Выполнив этот запрос, мы получим идентификатор
employee_id каждого сотрудника и классифицируем его уровень опыта
experience_level в зависимости от размера его заработной платы
salary.
Портативность и специфические для MySQL функции
При использовании стандартного SQL-синтаксиса, особенно при работе с условным оператором
CASE, достигается максимальная переносимость запросов между различными SQL-системами. Функции, уникальные для MySQL, такие как
IF(), могут быть более интуитивно понятными, однако тем не менее,
CASE обеспечивает беспрепятственный переход между разными базами данных.
Пример запроса с использованием функции
IF():
SELECT employee_id,
IF(salary < 3000, 'Начальный уровень',
IF(salary <= 7000, 'Средний уровень',
'Ведущий уровень')) AS experience_level
FROM employees;
Экспериментируйте с различными запросами и сценариями данных, чтобы проверить преимущества использования условного оператора
CASE, который позволяет точно контролировать сложные условия.
Обработка неподходящих условий и задание значений по умолчанию
С помощью
ELSE в конструкции
CASE можно задать значение по умолчанию, что гарантирует присваивание результата каждой отдельной строке. Это помогает избежать проблем с пустыми полями, которые могут возникнуть при анализе данных.
SELECT product_id,
CASE
WHEN quantity > 50 THEN 'Массовый запас'
WHEN quantity > 10 THEN 'Достаточный запас'
ELSE 'Низкий запас'
END AS stock_status
FROM products;
Визуализация
Применим наш условный оператор
CASE в кулинарном контексте!
SELECT Dish,
CASE
WHEN main_ingredient = 'Tomato' THEN 'Томатный суп'
WHEN main_ingredient = 'Chicken' THEN 'Жареное куриное бедро'
WHEN main_ingredient = 'Eggplant' THEN 'Блюдо из баклажанов'
ELSE 'Свежий салат'
END AS 'Meal'
FROM Kitchen;
Оператор
CASE действует как секретный ингредиент,раскрывающий настоящее мастерство шеф-повара.
CASE во всей красе: погружаемся в детали
Комбинирование условий с AND, OR и другими!
CASE идеально подходит для обработки множественных условий, вложенных конструкций и логических операторов типа
AND и
OR:
SELECT customer_id,
CASE
WHEN age < 20 AND student = 'yes' THEN 'Скидка для молодых студентов'
WHEN age BETWEEN 20 AND 65 THEN 'Стандартная цена'
ELSE 'Скидка для пенсионеров'
END AS pricing_tier
FROM customers;
Не нашлось подходящих условий? Задействуем нули!
Используя
CASE, можно обрабатывать случаи с NULL, присваивая нулевое значение, когда нет подходящих условий:
SELECT product_id,
CASE
WHEN is_discounted THEN discount_value
ELSE 0
END AS discount_applied
FROM products;
Особенности обработки NULL
Следует быть внимательными при работе с
NULL в
CASE: в MySQL
NULL интерпретируется как значение, не соответствующее ни одному из условий
WHEN. Используйте эту особенность с осторожностью:
SELECT user_id,
CASE
WHEN last_login_date IS NULL THEN 'Никогда не входил в систему'
ELSE 'Активный пользователь'
END AS user_status
FROM users;
Полезные материалы
- MySQL :: Руководство по ссылке MySQL 8.0 :: 15.6.5.1 Оператор CASE — подробное описание условного оператора
CASEот разработчиков MySQL.
- Самые новые вопросы "mysql+case" – Stack Overflow — сборник практических вопросов и ответов, касающихся использования
CASEв MySQL.
- sql – Значения NULL внутри условия NOT IN – Stack Overflow — обсуждение нюансов обработки
NULLв SQL запросах.
- SQL CASE Expression — детальное объяснение синтаксиса и использования условного оператора
CASE.
Алина Карпова
инженер по данным