Условное заполнение колонок в MySQL: Case Statement

Быстрый ответ

В MySQL условный оператор CASE предоставляет возможность реализации условной логики в SQL-запросах, что позволяет присваивать данные в соответствии с заданными условиями:

SQL Скопировать код SELECT employee_id, CASE WHEN salary < 3000 THEN 'Начальный уровень' WHEN salary <= 7000 THEN 'Средний уровень' ELSE 'Ведущий уровень' END AS experience_level FROM employees;

Выполнив этот запрос, мы получим идентификатор employee_id каждого сотрудника и классифицируем его уровень опыта experience_level в зависимости от размера его заработной платы salary .

Портативность и специфические для MySQL функции

При использовании стандартного SQL-синтаксиса, особенно при работе с условным оператором CASE , достигается максимальная переносимость запросов между различными SQL-системами. Функции, уникальные для MySQL, такие как IF() , могут быть более интуитивно понятными, однако тем не менее, CASE обеспечивает беспрепятственный переход между разными базами данных.

Пример запроса с использованием функции IF() :

SQL Скопировать код SELECT employee_id, IF(salary < 3000, 'Начальный уровень', IF(salary <= 7000, 'Средний уровень', 'Ведущий уровень')) AS experience_level FROM employees;

Экспериментируйте с различными запросами и сценариями данных, чтобы проверить преимущества использования условного оператора CASE , который позволяет точно контролировать сложные условия.

Обработка неподходящих условий и задание значений по умолчанию

С помощью ELSE в конструкции CASE можно задать значение по умолчанию, что гарантирует присваивание результата каждой отдельной строке. Это помогает избежать проблем с пустыми полями, которые могут возникнуть при анализе данных.

SQL Скопировать код SELECT product_id, CASE WHEN quantity > 50 THEN 'Массовый запас' WHEN quantity > 10 THEN 'Достаточный запас' ELSE 'Низкий запас' END AS stock_status FROM products;

Визуализация

Применим наш условный оператор CASE в кулинарном контексте!

SQL Скопировать код SELECT Dish, CASE WHEN main_ingredient = 'Tomato' THEN 'Томатный суп' WHEN main_ingredient = 'Chicken' THEN 'Жареное куриное бедро' WHEN main_ingredient = 'Eggplant' THEN 'Блюдо из баклажанов' ELSE 'Свежий салат' END AS 'Meal' FROM Kitchen;

Оператор CASE действует как секретный ингредиент,раскрывающий настоящее мастерство шеф-повара.

CASE во всей красе: погружаемся в детали

Комбинирование условий с AND, OR и другими!

CASE идеально подходит для обработки множественных условий, вложенных конструкций и логических операторов типа AND и OR :

SQL Скопировать код SELECT customer_id, CASE WHEN age < 20 AND student = 'yes' THEN 'Скидка для молодых студентов' WHEN age BETWEEN 20 AND 65 THEN 'Стандартная цена' ELSE 'Скидка для пенсионеров' END AS pricing_tier FROM customers;

Не нашлось подходящих условий? Задействуем нули!

Используя CASE , можно обрабатывать случаи с NULL, присваивая нулевое значение, когда нет подходящих условий:

SQL Скопировать код SELECT product_id, CASE WHEN is_discounted THEN discount_value ELSE 0 END AS discount_applied FROM products;

Особенности обработки NULL

Следует быть внимательными при работе с NULL в CASE : в MySQL NULL интерпретируется как значение, не соответствующее ни одному из условий WHEN . Используйте эту особенность с осторожностью:

SQL Скопировать код SELECT user_id, CASE WHEN last_login_date IS NULL THEN 'Никогда не входил в систему' ELSE 'Активный пользователь' END AS user_status FROM users;

