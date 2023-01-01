Условное выражение If-Else в SQL Select: ID или IDParent#Разное
Для применения условной логики в SQL удобно использовать оператор
CASE в рамках запроса
SELECT. Этот оператор аналогичен структуре if-else в известных языках программирования и возвращает результат в зависимости от выполнения условий. Вот общий шаблон его использования:
SELECT
column1,
CASE WHEN условие THEN 'РезультатЕслиИстина' ELSE 'РезультатЕслиЛожь' END AS ИмяРезультирующегоСтолбца
FROM
имя_таблицы;
Вам необходимо подставить свое
условие,
'РезультатЕслиИстина',
'РезультатЕслиЛожь',
ИмяРезультирующегоСтолбца и
имя_таблицы в соответствии со своими задачами и данными.
ИмяРезультирующегоСтолбца будет помогать точно отражать назначение колонок и делать результаты более понятными.
Обработка сложных условий
Полный потенциал оператора
CASE проявляется через его способность управлять несколькими условиями, позволяя формировать вложенные структуры условного ветвления в запросе SQL
SELECT. Рассмотрим расширенный пример:
SELECT
Имя,
Возраст,
CASE
WHEN Возраст < 18 THEN 'Несовершеннолетний'
WHEN Возраст BETWEEN 18 AND 65 THEN 'Взрослый'
ELSE 'Пенсионер'
END AS ВозрастнаяКатегория
FROM
Пользователи;
Детальное рассмотрение: Несколько выражений CASE в одном запросе
Рассмотрим пример использования различных условий в рамках одного запроса
SELECT – каждое условие соответствует своему выражению
CASE, придавая запросу функциональное разнообразие:
SELECT
ИдентификаторСотрудника,
CASE WHEN Оценка > 80 THEN 'Превосходит ожидания' ELSE 'Соответствует ожиданиям' END AS КлассификацияПроизводительности,
CASE WHEN Продажи > 10000 THEN 'Лучший продавец' ELSE 'Продавец' END AS СтатусПродаж
FROM
Сотрудники;
Пример иллюстрирует анализ разностороннего профиля каждого сотрудника и обеспечивает всесторонний анализ собранных данных.
Оптимизация и лучшие практики
Соблюдение следующих рекомендаций улучшает производительность и понятность кода SQL:
- Давайте столбцам точные имена, чтобы избежать путаницы в сложных запросах.
- Задавайте уникальные псевдонимы для каждого
CASEдля лучшей интерпретации результатов.
- Всегда завершайте оператор
CASEсловом
END, чтобы предотвратить ошибки.
Помещайте сложные условия в функции для облегчения и сокращения кода.
Помните, что
CASEвозвращает только одно скалярное значение на строку результата.
Визуализация
Исходя из примера книжного магазина ниже становится более наглядным:
SELECT Название,
CASE WHEN Количество > 0 THEN 'В наличии'
WHEN Заказано > 0 THEN 'Под заказ'
ELSE 'Отсутствует'
END as СтатусНаличия
FROM Книги;
Статус книги указывает на наличие или отсутствие книги в магазине, что влияет на выбор покупателей:
До: [📖 'SQL' x5, 📕 'Java' x0, 📘 'C#' x0 (5 заказано)]
После: [📖 'SQL' 'В наличии', 📕 'Java' 'Отсутствует', 📘 'C#' 'Под заказ']
Остерегайтесь подводных камней
Особенности работы с NULL
NULL-значения могут привести к неожиданным результатам. Ниже приведен пример их корректной обработки:
SELECT
ИмяИгрока,
CASE
WHEN Очки IS NULL THEN 'Без результата'
WHEN Очки >= 100 THEN 'Высокий результат'
ELSE 'Низкий результат'
END AS СтатусИгрока
FROM
ОчкиИгроков;
Не забывайте про условие ELSE
Использование
ELSE создает защитную сетку, гарантирует наличие значения по умолчанию при невыполнении всех условий и предотвращает появление NULL в итоговом наборе данных.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы