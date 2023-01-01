Условное выражение If-Else в SQL Select: ID или IDParent

Быстрый ответ

Для применения условной логики в SQL удобно использовать оператор CASE в рамках запроса SELECT . Этот оператор аналогичен структуре if-else в известных языках программирования и возвращает результат в зависимости от выполнения условий. Вот общий шаблон его использования:

SQL Скопировать код SELECT column1, CASE WHEN условие THEN 'РезультатЕслиИстина' ELSE 'РезультатЕслиЛожь' END AS ИмяРезультирующегоСтолбца FROM имя_таблицы;

Вам необходимо подставить свое условие , 'РезультатЕслиИстина' , 'РезультатЕслиЛожь' , ИмяРезультирующегоСтолбца и имя_таблицы в соответствии со своими задачами и данными. ИмяРезультирующегоСтолбца будет помогать точно отражать назначение колонок и делать результаты более понятными.

Обработка сложных условий

Полный потенциал оператора CASE проявляется через его способность управлять несколькими условиями, позволяя формировать вложенные структуры условного ветвления в запросе SQL SELECT . Рассмотрим расширенный пример:

SQL Скопировать код SELECT Имя, Возраст, CASE WHEN Возраст < 18 THEN 'Несовершеннолетний' WHEN Возраст BETWEEN 18 AND 65 THEN 'Взрослый' ELSE 'Пенсионер' END AS ВозрастнаяКатегория FROM Пользователи;

Детальное рассмотрение: Несколько выражений CASE в одном запросе

Рассмотрим пример использования различных условий в рамках одного запроса SELECT – каждое условие соответствует своему выражению CASE , придавая запросу функциональное разнообразие:

SQL Скопировать код SELECT ИдентификаторСотрудника, CASE WHEN Оценка > 80 THEN 'Превосходит ожидания' ELSE 'Соответствует ожиданиям' END AS КлассификацияПроизводительности, CASE WHEN Продажи > 10000 THEN 'Лучший продавец' ELSE 'Продавец' END AS СтатусПродаж FROM Сотрудники;

Пример иллюстрирует анализ разностороннего профиля каждого сотрудника и обеспечивает всесторонний анализ собранных данных.

Оптимизация и лучшие практики

Соблюдение следующих рекомендаций улучшает производительность и понятность кода SQL:

Давайте столбцам точные имена, чтобы избежать путаницы в сложных запросах. Задавайте уникальные псевдонимы для каждого CASE для лучшей интерпретации результатов. Всегда завершайте оператор CASE словом END , чтобы предотвратить ошибки. Помещайте сложные условия в функции для облегчения и сокращения кода. Помните, что CASE возвращает только одно скалярное значение на строку результата.

Визуализация

Исходя из примера книжного магазина ниже становится более наглядным:

SQL Скопировать код SELECT Название, CASE WHEN Количество > 0 THEN 'В наличии' WHEN Заказано > 0 THEN 'Под заказ' ELSE 'Отсутствует' END as СтатусНаличия FROM Книги;

Статус книги указывает на наличие или отсутствие книги в магазине, что влияет на выбор покупателей:

Markdown Скопировать код До: [📖 'SQL' x5, 📕 'Java' x0, 📘 'C#' x0 (5 заказано)] После: [📖 'SQL' 'В наличии', 📕 'Java' 'Отсутствует', 📘 'C#' 'Под заказ']

Остерегайтесь подводных камней

Особенности работы с NULL

NULL-значения могут привести к неожиданным результатам. Ниже приведен пример их корректной обработки:

SQL Скопировать код SELECT ИмяИгрока, CASE WHEN Очки IS NULL THEN 'Без результата' WHEN Очки >= 100 THEN 'Высокий результат' ELSE 'Низкий результат' END AS СтатусИгрока FROM ОчкиИгроков;

Не забывайте про условие ELSE

Использование ELSE создает защитную сетку, гарантирует наличие значения по умолчанию при невыполнении всех условий и предотвращает появление NULL в итоговом наборе данных.

