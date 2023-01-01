Условный SELECT в SQL: выбор колонки при NULL значении

Быстрый ответ

Для решения задачи используем функцию COALESCE :

SQL Скопировать код SELECT COALESCE(nullable_column, alternate_column) AS desired_output FROM table_name

Функция COALESCE возвращает первое значение, которое не равно NULL . Таким образом, если nullable_column равна NULL , будет выбрано значение из alternate_column .

Для более сложных условий подходит оператор CASE :

SQL Скопировать код SELECT CASE WHEN nullable_column IS NULL THEN alternate_column ELSE nullable_column END AS desired_output FROM table_name

В этом случае мы проверяем nullable_column на NULL , и если это так, выбираем значение alternate_column , в противном случае — nullable_column .

Глубокое погружение в стратегии обработки NULL

Два наиболее практичных инструмента для работы с NULL — это COALESCE и ISNULL . COALESCE может проверить несколько параметров, выбирая первый ненулевой из них. В SQL Server ISNULL используется только для двух параметров. В Oracle для аналогичных задач применяется NVL . Благодаря своим возможностям, COALESCE наиболее ценится.

Визуализация

Принцип работы функции легче всего понять на аналогии с поиском фонарика с батарейками:

Markdown Скопировать код | Состояние фонарика | Выбор | | ----------------------- | ----------------- | | С батарейками (🔋) | Берём как есть (🔦) | | Без батареек (null) | Добавляем батарейки (🔦+🔋) |

Если в фонарике нет батареек, мы их добавляем. Точно так же поступает и COALESCE , выбирая первый рабочий фонарик. 🛒✨

Работа с сложными условиями и псевдонимами

Оператор CASE особенно полезен при работе со сложными условиями, позволяя детально настроить логику выбора данных.

Например, если требуется использовать "InterimProgramID" вместо "ProgramID" в случае, когда "ProgramID" равен null, код будет следующим:

SQL Скопировать код -- Если "ProgramID" отсутствует, приходит на помощь "InterimProgramID"! SELECT CASE WHEN ProgramID IS NULL THEN InterimProgramID ELSE ProgramID END AS ProgramID FROM Programs;

Таким образом, возможно обеспечить корректное отображение названий столбцов, что важно для дальнейшей работы с данными или их визуализации в пользовательском интерфейсе.

Обращение с ситуациями множественных NULL

Когда в данных множество столбцов с NULL , на помощь приходит COALESCE , проверяющая столбцы последовательно до нахождения значения, отличного от NULL .

SQL Скопировать код -- Если "ProgramID" недоступен, "InterimProgramID" к вашим услугам. А в крайнем случае мы всегда можем опираться на "DefaultProgramID"! SELECT COALESCE(ProgramID, InterimProgramID, DefaultProgramID) AS ProgramID FROM Programs;

Функция последовательно проверяет "ProgramID", потом "InterimProgramID" и, в конце концов, "DefaultProgramID", если предыдущие столбцы содержат NULL .

