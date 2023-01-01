logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Условная выборка в MS SQL: CASE, UNION и приоритеты
Перейти

Условная выборка в MS SQL: CASE, UNION и приоритеты

#SELECT и выборка данных  #UNION / UNION ALL  #CASE WHEN  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

В SQL для реализации логики IF-THEN-ELSE используется конструкция CASE. Она обеспечивает условное ветвление прямо в SQL-запросах.

SQL

SELECT 
  CASE 
    WHEN условие THEN результат
    ELSE альтернативный_результат
  END 
FROM таблица;

Конструкция CASE позволяет оценить условие, вернуть результат, если оно выполнено, и отдать альтернативный_результат, в противном случае.

Композиция сложных условий

Для сложных запросов конструкция CASE облегчает организацию логики обработки критически важных для проекта, клиента или организации данных.

SQL

SELECT 
  CASE 
    WHEN условие_проекта THEN результат_проекта
    WHEN условие_клиента THEN результат_клиента
    WHEN условие_организации THEN результат_организации
    ELSE альтернативный_результат
  END 
FROM источник_данных;

Убедитесь, что заботливо проверили все сценарии с использованием логики CASE, чтобы все возможные варианты были учтены.

Проверка наличия данных

Перед выполнением ресурсозатратных запросов оцените доступность данных с помощью функции COUNT().

SQL

SELECT COUNT(*)
FROM таблица
WHERE условие;

Отсутствие данных (результат равен нулю) позволит отказаться от сложного запроса или же позволит уделить время для кофе-паузы! ☕

Объединение результатов разных запросов

Суммируйте результаты нескольких запросов с помощью ключевого слова UNION для получения полного обзора.

SQL

SELECT столбец FROM таблица1
WHERE условие1

UNION ALL

SELECT столбец FROM таблица2
WHERE условие2;

UNION позволяет объединять результаты разных SELECT, обрабатывающих данные по различным условиям, что делает анализ более многоаспектным.

Добавление гибкости с IF-ELSE

В MS SQL конструкция IF-ELSE используется для обработки сложных условий и напоминает управляющие структуры процедурных языков:

SQL

IF условие
BEGIN
  SELECT 'условие выполнено'
END
ELSE
BEGIN
  SELECT 'действие по умолчанию';
END

Это дает больше контроля над логикой и облегчает проверку условий до их выполнения.

Выборка данных с учетом приоритетности

При выборе продуктов можно установить приоритеты условий для определения соответствующей цены:

SQL

SELECT TOP 1 WITH TIES продукт, цена
FROM продукция
WHERE условие
ORDER BY критерий_приоритета;

Использование WITH TIES гарантирует, что всем продуктам, соответствующим выборочным условиям, будет надан приоритет.

Оптимизация сложной логики

Сложные запросы требуют декомпозиции логики на компоненты. В таких случаях обычно используются CTE или подзапросы для увеличения читаемости.

Функция COALESCE() полезна для выбора первого значимого значения, структуры BEGIN и END агрегируют условия в группы, облегчая структурирование кода.

Вопросы производительности

Производительность в SQL может стать проблемой, поэтому следует учитывать:

  • Влияние большого числа IF-ELSE
  • Необходимость направленного индексирования при использовании CASE
  • Использование @@ROWCOUNT для контроля количества измененных строк
  • Готовность к применению альтернативных планов при зависимости выполнения операций
  • Оптимизацию запросов сокращением количества выбираемых столбцов и оптимизацией структуры запросов

Запросы за актуальными данными

Для качественной выборки самых свежих данных можно применить управляемый запрос:

SQL

SELECT TOP 1 столбец
FROM таблица
WHERE условие
ORDER BY критерий_приоритета;

Таким образом, запрос быстро выводит наиболее актуальные данные.

Продвинутые инструменты SQL-логики

Общие табличные выражения (CTE) идеально подходят для работы со сложной логикой IF-THEN-ELSE:

SQL

WITH OrderedProducts AS (
  SELECT продукт, цена, ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY приоритет DESC) as rn
  FROM продукция
  WHERE условие
)
SELECT продукт, цена FROM OrderedProducts WHERE rn = 1;

С помощью CTE можно выбрать продукты с наивысшим приоритетом, упорядоченные по выбранному критерию.

Визуализация

В SQL логика ведет себя аналогично светофору:

Если 'количество_автомобилей' > 5, то 'Плотное движение' (🚦🟢) – активация блока THEN, если условие истинно.

Иначе 'Свободное движение' (🚦🔴) – в противном случае активация блока ELSE.

И диспетчер SQL-движения обрабатывает это так:

SQL

SELECT CASE
       WHEN 'количество_автомобилей' > 5 THEN 'Плотное движение'
       ELSE 'Свободное движение'
       END AS 'Состояние движения';

Полезные материалы

  1. IF...ELSE (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn — официальная документация по IF...THEN в T-SQL от Microsoft.
  2. PostgreSQL: Documentation: 9.18. Conditional Expressions — руководство по операторам CASE в PostgreSQL.
  3. SQL CASE Expression – W3Schools — учебник по освоению CASE в SQL.
  4. SQL CASE | Intermediate SQL – Mode – подробное руководство по применению синтаксиса CASE для условной логики.
  5. DECODE – Официальная документация Oracle – Oracle альтернатива для управления IF-THEN-ELSE, функция DECODE.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Что делает конструкция CASE в SQL?
1 / 5

Виктор Ермаков

SQL-разработчик

Свежие материалы
Системные требования для установки Swift
6 сентября 2024
Методы HTTP: GET, POST и другие
6 сентября 2024
Вопросы по SQL на собеседовании для тестировщиков
6 сентября 2024

Загрузка...