Условная вставка в Oracle, PostgreSQL, MySQL: проверка ключа#Основы SQL #INSERT / UPDATE / DELETE #MERGE / UPSERT
Быстрый ответ
Для устранения лишних дубликатов в Oracle используется оператор
MERGE:
MERGE INTO my_table t USING (SELECT 1 as id, 'Образец данных' as data FROM dual) s
ON (t.id = s.id)
WHEN NOT MATCHED THEN INSERT (id, data) VALUES (s.id, s.data);
Роль команды
MERGE заключается в проверке наличия соответствующих записей в
my_table по условию
ON. При их отсутствии (
WHEN NOT MATCHED) происходит добавление новой записи. Этот способ оптимально подходит для функции upsert в Oracle.
Знакомство с Oracle: условное добавление записей
Использование PL/SQL с обработкой исключительных ситуаций
В рамках задач, где идеалом является максимальная надежность и большая конкурентность, предварительная проверка наличия записи с помощью PL/SQL способна увеличить производительность.
BEGIN
INSERT INTO my_table (id, data)
SELECT 2, 'Еще один образец' FROM dual
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM my_table WHERE id = 2);
EXCEPTION
WHEN DUP_VAL_ON_INDEX THEN
NULL; // Исключение сработало, ошибка дублирования проигнорирована
END;
В этом примере демонстрируется попытка вставки данных. Если в процессе возникает ошибка дублирования ключа (
DUP_VAL_ON_INDEX), она перехватывается и обрабатывается без лишних хлопот.
IGNOREROWONDUPKEYINDEX: прощай, дубликаты (начиная с версии 11.2.0.1)
В Oracle версии
11.2.0.1 и более поздних доступна подсказка
IGNORE_ROW_ON_DUPKEY_INDEX, облегчающая процесс вставки данных:
INSERT /*+ IGNORE_ROW_ON_DUPKEY_INDEX(my_table, my_table_pk) */ INTO my_table (id, data)
VALUES (3, 'Уникальные данные');
Эта подсказка предотвращает добавление записей, уже присутствующих в таблице. Здесь
my_table_pk – это индекс первичного ключа таблицы
my_table.
Условная логика в Oracle SQL? Без проблем.
MERGE с оговоркой
Эффективность оператора
MERGE зависит от его правильного применения.
MERGE INTO my_table t USING (
SELECT 4 as id, 'Новые данные' as data FROM dual
) s ON (t.id = s.id)
WHEN MATCHED THEN UPDATE SET t.data = s.data
WHEN NOT MATCHED THEN INSERT (id, data) VALUES (s.id, s.data);
Здесь MERGE объединяет в себе UPDATE и INSERT. Вызываемые действия определяются в зависимости от результатов поиска с помощью
WHEN MATCHED. Таким образом, операция upsert происходит эффективно и легко.
На сцену выходит LEFT OUTER JOIN
Традиционные способы условных вставок вас не устраивают? Обратите внимание на
LEFT OUTER JOIN:
INSERT INTO my_table (id, data)
SELECT 5, 'Исключительные данные' FROM dual
WHERE NOT EXISTS (
SELECT 1 FROM my_table t
LEFT OUTER JOIN dual d ON t.id = 5
WHERE t.id IS NOT NULL
);
LEFT OUTER JOIN проверяет наличие
id в
my_table. Если таковой не находится,
NULL позволяет условию
WHERE добавить данные.
Условное добавление записей: в поисках максимальной эффективности
ТЕСТИРОВАНИЕ – ЗАЛОГ УСПЕХА!
Тестирование – это ваш главный союзник на пути к успеху. Обязательно учитывайте индексы, размер таблицы, нагрузку и конкурентность. Не бойтесь проходить этот путь не один раз: ТЕСТИРОВАНИЕ – ВАШ ЛУЧШИЙ ДРУГ!
Обращайте внимание на конкуренцию
При одновременном выполнении транзакций с операцией
MERGE, будьте внимательны. Используйте уровень изоляции
SERIALIZABLE или блокировки для предотвращения конфликтов.
Если не знаешь, спроси
Всегда продолжайте учиться. Не стесняйтесь изучать материалы – книги, блоги, форумы. Настоящие клады знаний ждут вас, например, в блоге Гая Харрисона.
Визуализация
'Insert if not exists' можно представить в виде сторожа, который пропускает в клуб только новых посетителей:
🛡: "Вы мне не знакомы, как вас зовут?"
// Новый гость
🧍♂️: "Меня зовут Джо."
🛡: "Рад вас видеть, Джо! Заходите! 🎪"
// Гость, который уже был в клубе
🧍♂️: "Я снова Джо."
🛡: "Джо, вы уже с нами. Не нужно дублируться! 🚫"
Если вас нет в списке, вам отказано в доступе:
INSERT INTO pavilion (visitor_name)
SELECT 'Joe' FROM DUAL
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM pavilion WHERE visitor_name = 'Joe');
Так сторож (🛡) и Джо (🧔🏽) становятся идеальным объяснением принципа действия!
Алина Карпова
инженер по данным