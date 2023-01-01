Условная вставка в Oracle, PostgreSQL, MySQL: проверка ключа

Быстрый ответ

Для устранения лишних дубликатов в Oracle используется оператор MERGE :

SQL MERGE INTO my_table t USING (SELECT 1 as id, 'Образец данных' as data FROM dual) s ON (t.id = s.id) WHEN NOT MATCHED THEN INSERT (id, data) VALUES (s.id, s.data);

Роль команды MERGE заключается в проверке наличия соответствующих записей в my_table по условию ON . При их отсутствии ( WHEN NOT MATCHED ) происходит добавление новой записи. Этот способ оптимально подходит для функции upsert в Oracle.

Знакомство с Oracle: условное добавление записей

Использование PL/SQL с обработкой исключительных ситуаций

В рамках задач, где идеалом является максимальная надежность и большая конкурентность, предварительная проверка наличия записи с помощью PL/SQL способна увеличить производительность.

SQL BEGIN INSERT INTO my_table (id, data) SELECT 2, 'Еще один образец' FROM dual WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM my_table WHERE id = 2); EXCEPTION WHEN DUP_VAL_ON_INDEX THEN NULL; // Исключение сработало, ошибка дублирования проигнорирована END;

В этом примере демонстрируется попытка вставки данных. Если в процессе возникает ошибка дублирования ключа ( DUP_VAL_ON_INDEX ), она перехватывается и обрабатывается без лишних хлопот.

IGNOREROWONDUPKEYINDEX: прощай, дубликаты (начиная с версии 11.2.0.1)

В Oracle версии 11.2.0.1 и более поздних доступна подсказка IGNORE_ROW_ON_DUPKEY_INDEX , облегчающая процесс вставки данных:

SQL INSERT /*+ IGNORE_ROW_ON_DUPKEY_INDEX(my_table, my_table_pk) */ INTO my_table (id, data) VALUES (3, 'Уникальные данные');

Эта подсказка предотвращает добавление записей, уже присутствующих в таблице. Здесь my_table_pk – это индекс первичного ключа таблицы my_table .

Условная логика в Oracle SQL? Без проблем.

MERGE с оговоркой

Эффективность оператора MERGE зависит от его правильного применения.

SQL MERGE INTO my_table t USING ( SELECT 4 as id, 'Новые данные' as data FROM dual ) s ON (t.id = s.id) WHEN MATCHED THEN UPDATE SET t.data = s.data WHEN NOT MATCHED THEN INSERT (id, data) VALUES (s.id, s.data);

Здесь MERGE объединяет в себе UPDATE и INSERT. Вызываемые действия определяются в зависимости от результатов поиска с помощью WHEN MATCHED . Таким образом, операция upsert происходит эффективно и легко.

На сцену выходит LEFT OUTER JOIN

Традиционные способы условных вставок вас не устраивают? Обратите внимание на LEFT OUTER JOIN :

SQL INSERT INTO my_table (id, data) SELECT 5, 'Исключительные данные' FROM dual WHERE NOT EXISTS ( SELECT 1 FROM my_table t LEFT OUTER JOIN dual d ON t.id = 5 WHERE t.id IS NOT NULL );

LEFT OUTER JOIN проверяет наличие id в my_table . Если таковой не находится, NULL позволяет условию WHERE добавить данные.

Условное добавление записей: в поисках максимальной эффективности

ТЕСТИРОВАНИЕ – ЗАЛОГ УСПЕХА!

Тестирование – это ваш главный союзник на пути к успеху. Обязательно учитывайте индексы, размер таблицы, нагрузку и конкурентность. Не бойтесь проходить этот путь не один раз: ТЕСТИРОВАНИЕ – ВАШ ЛУЧШИЙ ДРУГ!

Обращайте внимание на конкуренцию

При одновременном выполнении транзакций с операцией MERGE , будьте внимательны. Используйте уровень изоляции SERIALIZABLE или блокировки для предотвращения конфликтов.

Если не знаешь, спроси

Всегда продолжайте учиться. Не стесняйтесь изучать материалы – книги, блоги, форумы. Настоящие клады знаний ждут вас, например, в блоге Гая Харрисона.

Визуализация

'Insert if not exists' можно представить в виде сторожа, который пропускает в клуб только новых посетителей:

Markdown Скопировать код 🛡: "Вы мне не знакомы, как вас зовут?" // Новый гость 🧍‍♂️: "Меня зовут Джо." 🛡: "Рад вас видеть, Джо! Заходите! 🎪" // Гость, который уже был в клубе 🧍‍♂️: "Я снова Джо." 🛡: "Джо, вы уже с нами. Не нужно дублируться! 🚫"

Если вас нет в списке, вам отказано в доступе:

SQL INSERT INTO pavilion (visitor_name) SELECT 'Joe' FROM DUAL WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM pavilion WHERE visitor_name = 'Joe');

Так сторож (🛡) и Джо (🧔🏽) становятся идеальным объяснением принципа действия!

