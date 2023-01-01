Условия в JOIN или WHERE в SQL: влияние на производительность

БЫСТРЫЙ ОТВЕТ

При использовании OUTER JOIN рекомендуется размещать условия прямо в секции JOIN. Это позволит включить все строки из одной таблицы и соответствующие строки из другой, сохраняя при этом логику OUTER JOIN.

SQL Скопировать код SELECT * FROM TableA LEFT JOIN TableB ON TableA.id = TableB.a_id AND TableB.column = 'value';

Если же вы поместите условие в секцию WHERE, после оператора OUTER JOIN, то запрос будет действовать как INNER JOIN, исключая строки из основной таблицы, которые не удовлетворяют критерию фильтрации.

SQL Скопировать код SELECT * FROM TableA LEFT JOIN TableB ON TableA.id = TableB.a_id WHERE TableB.column = 'value';

Для INNER JOIN расположение условия обычно не влияет на результат запроса, так как условие просто фильтрует строки либо в процессе соединения, либо после него. Помещение дополнительных условий внутри JOIN делает запрос более читаемым, так как все условия фильтрации сгруппированы в одном блоке.

ГОРАЗДО ГЛУБЖЕ: РАЗМЕЩЕНИЕ УСЛОВИЙ

Реляционная алгебра и оптимизация запросов

Реляционная алгебра, лежащая в основе SQL, влияет на создание и оптимизацию запросов. SQL-оптимизаторы могут производить манипуляции с предикатами, что делает воздействие размещения условия на производительность менее предсказуемым, особенно при использовании INNER JOIN.

Читаемость кода против размещения условий

При создании SQL-запросов важно наладить баланс между их читаемостью и возможностью поддержки. Условия, расположенные в секции JOIN , облегчают понимание логики соединений и упрощают документацию, что особенно ценно для сложных запросов.

Производительность: JOIN против WHERE

SQL-оптимизаторы предназначены для повышения эффективности запросов путём их перестроения. Грамотно построенный JOIN может уменьшить количество обрабатываемых строк, что в свою очередь потенциально ускоряет выполнение запроса.

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ: РАЗМЕЩЕНИЕ УСЛОВИЙ

Специфика фильтра и специфика таблицы

Для фильтрации записей, которые свойственны только одному из таблиц, в LEFT/RIGHT JOIN целесообразно использовать WHERE. Это позволяет сохранить логику OUTER JOIN и гарантировать, что результаты соответствуют ожиданиям.

Сложность и поддержка

Старайтесь избегать размещения слишком сложных предикатов в блоках JOIN . При формулировании запросов нужно стремиться к сочетанию эффективности и удобства чтения. Сложные условия, даже если они представляются оптимальными, могут затруднить поддержку и дальнейшее сопровождение кода.

Влияние типа соединения на результаты запроса

Размещение предикатов в LEFT/RIGHT JOIN имеет значительное значение. Использование WHERE вместо ON может радикально изменить результаты запроса, исключив строки, которые должны были быть представлены в результатах.

Размещение предикатов: INNER JOIN

При работе с INNER JOIN важно отдавать предпочтение читаемости кода при выборе места для предиката, а не производительности. Интерченджабельные условия для фильтрации целесообразнее размещать там, где они поспособствуют пониманию логики запроса.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Для более глубокого понимания работы JOIN с условиями рассмотрим пример танцевального вечера:

Markdown Скопировать код Танцпол (🕺💃): Танцор А (🧔) танцует сальсу, танго и вальс. Танцорка Б (👩) танцует танго, вальс и фокстрот.

Условие в JOIN аналогично выбору партнёра для определённого танца:

Markdown Скопировать код 🧔🌀💃 JOIN для 'Танго': # Соединение тех танцоров, которые могут танцевать 'Танго' (🧔🤝👩)

Условие в WHERE похоже на требование на входе:

Markdown Скопировать код 🧔💔💃 WHERE для 'Сальса', танцпол для 🧔: # Впускаются только танцоры, владеющие 'Сальсой' (только 🧔)

Иллюстрация идеи:

Markdown Скопировать код Условие JOIN: 🧔🌀👩 Танцуют танго вместе (🤝) Условие WHERE: 🧔 Танцует сальсу один (💃)

По сути, наиболее важным является то, где установить условие по стилю танца.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СЦЕНАРИИ И НЬЮАНСЫ

Оптимизация используя условия

Используйте условия в соединениях для работы с частями данных из разных таблиц. Это улучшит эффективность запросов, так как база данных не будет обрабатывать все возможные комбинации строк из всех таблиц.

Особенности работы с NULL

Фильтрация по значениям NULL в секции WHERE отличается от фильтрации при соединении. В разделе WHERE строки с NULL будут исключены из результатов, в отличие от JOIN , где NULL принимается во внимание при формировании результатов запроса.

Использование подзапросов для сложных задач

В сложных случаях стоит подумать о использовании подзапросов для фильтрации данных до операции соединения. Это может улучшить производительность, особенно при значительном различии размеров таблиц. В таких ситуациях подзапрос может значительно сократить объем данных для обработки.

ПОЛЕЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ