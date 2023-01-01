Условия в JOIN или WHERE в SQL: влияние на производительность
БЫСТРЫЙ ОТВЕТ
При использовании OUTER JOIN рекомендуется размещать условия прямо в секции JOIN. Это позволит включить все строки из одной таблицы и соответствующие строки из другой, сохраняя при этом логику OUTER JOIN.
SELECT *
FROM TableA
LEFT JOIN TableB ON TableA.id = TableB.a_id AND TableB.column = 'value';
Если же вы поместите условие в секцию WHERE, после оператора OUTER JOIN, то запрос будет действовать как INNER JOIN, исключая строки из основной таблицы, которые не удовлетворяют критерию фильтрации.
SELECT *
FROM TableA
LEFT JOIN TableB ON TableA.id = TableB.a_id
WHERE TableB.column = 'value';
Для INNER JOIN расположение условия обычно не влияет на результат запроса, так как условие просто фильтрует строки либо в процессе соединения, либо после него. Помещение дополнительных условий внутри
JOIN делает запрос более читаемым, так как все условия фильтрации сгруппированы в одном блоке.
ГОРАЗДО ГЛУБЖЕ: РАЗМЕЩЕНИЕ УСЛОВИЙ
Реляционная алгебра и оптимизация запросов
Реляционная алгебра, лежащая в основе SQL, влияет на создание и оптимизацию запросов. SQL-оптимизаторы могут производить манипуляции с предикатами, что делает воздействие размещения условия на производительность менее предсказуемым, особенно при использовании INNER JOIN.
Читаемость кода против размещения условий
При создании SQL-запросов важно наладить баланс между их читаемостью и возможностью поддержки. Условия, расположенные в секции
JOIN, облегчают понимание логики соединений и упрощают документацию, что особенно ценно для сложных запросов.
Производительность: JOIN против WHERE
SQL-оптимизаторы предназначены для повышения эффективности запросов путём их перестроения. Грамотно построенный
JOIN может уменьшить количество обрабатываемых строк, что в свою очередь потенциально ускоряет выполнение запроса.
ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ: РАЗМЕЩЕНИЕ УСЛОВИЙ
Специфика фильтра и специфика таблицы
Для фильтрации записей, которые свойственны только одному из таблиц, в LEFT/RIGHT JOIN целесообразно использовать WHERE. Это позволяет сохранить логику
OUTER JOIN и гарантировать, что результаты соответствуют ожиданиям.
Сложность и поддержка
Старайтесь избегать размещения слишком сложных предикатов в блоках
JOIN. При формулировании запросов нужно стремиться к сочетанию эффективности и удобства чтения. Сложные условия, даже если они представляются оптимальными, могут затруднить поддержку и дальнейшее сопровождение кода.
Влияние типа соединения на результаты запроса
Размещение предикатов в LEFT/RIGHT JOIN имеет значительное значение. Использование
WHERE вместо
ON может радикально изменить результаты запроса, исключив строки, которые должны были быть представлены в результатах.
Размещение предикатов: INNER JOIN
При работе с INNER JOIN важно отдавать предпочтение читаемости кода при выборе места для предиката, а не производительности. Интерченджабельные условия для фильтрации целесообразнее размещать там, где они поспособствуют пониманию логики запроса.
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Для более глубокого понимания работы
JOIN с условиями рассмотрим пример танцевального вечера:
Танцпол (🕺💃):
Танцор А (🧔) танцует сальсу, танго и вальс.
Танцорка Б (👩) танцует танго, вальс и фокстрот.
Условие в
JOIN аналогично выбору партнёра для определённого танца:
🧔🌀💃 JOIN для 'Танго':
# Соединение тех танцоров, которые могут танцевать 'Танго' (🧔🤝👩)
Условие в
WHERE похоже на требование на входе:
🧔💔💃 WHERE для 'Сальса', танцпол для 🧔:
# Впускаются только танцоры, владеющие 'Сальсой' (только 🧔)
Иллюстрация идеи:
Условие JOIN: 🧔🌀👩 Танцуют танго вместе (🤝)
Условие WHERE: 🧔 Танцует сальсу один (💃)
По сути, наиболее важным является то, где установить условие по стилю танца.
ПРАКТИЧЕСКИЕ СЦЕНАРИИ И НЬЮАНСЫ
Оптимизация используя условия
Используйте условия в соединениях для работы с частями данных из разных таблиц. Это улучшит эффективность запросов, так как база данных не будет обрабатывать все возможные комбинации строк из всех таблиц.
Особенности работы с NULL
Фильтрация по значениям NULL в секции
WHERE отличается от фильтрации при соединении. В разделе
WHERE строки с NULL будут исключены из результатов, в отличие от
JOIN, где NULL принимается во внимание при формировании результатов запроса.
Использование подзапросов для сложных задач
В сложных случаях стоит подумать о использовании подзапросов для фильтрации данных до операции соединения. Это может улучшить производительность, особенно при значительном различии размеров таблиц. В таких ситуациях подзапрос может значительно сократить объем данных для обработки.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы