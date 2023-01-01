Условие WHERE для объединённых таблиц в Sequelize ORM

Быстрый ответ

Для фильтрации записей в присоединённой таблице при использовании Sequelize, следует задействовать опцию include с параметром where :

JS Скопировать код const result = await MainModel.findAll({ include: [{ model: JoinedModel, where: { column: condition } }] });

В данном примере MainModel и JoinedModel заменяются соответствующими моделями Sequelize, column — нужным полем, а condition — условием фильтрации. Таким образом условие where применяется к присоединённой таблице.

Потокобезопасная скобочная вложенность: Sequelize пребывает в непреходящей любви к вложенным скобкам, напоминающим матрёшку в JavaScript. 🇷🇺

При включении моделей в запросы обратите внимание на параметры model и required , они играют ключевую роль для формирования корректных соединений.

JS Скопировать код { model: JoinedModel, // Модель Sequelize для присоединённой таблицы required: true, // Это означает использование INNER JOIN, для LEFT OUTER JOIN установите `false` }

Динамические запросы и алиасы

При формировании динамических запросов и работы с псевдонимами полей присоединённой таблицы желательно использовать $$ :

JS Скопировать код const result = await MainModel.findAll({ include: [{ model: JoinedModel, as: 'Alias', where: { '$Alias.column$': condition } }] });

Здесь Alias следует заменить на ваш псевдоним в ассоциации, для того, чтобы Sequelize смог корректно опознать ссылку на алиасированное поле.

Согласованное сочетание условий

Для грамотного сочетания нескольких условий в одном запросе используйте $or :

JS Скопировать код const result = await MainModel.findAll({ include: [{ model: JoinedModel, where: { [Sequelize.Op.or]: [{ column1: condition1 }, { column2: condition2 }] } }] });

Записи должны удовлетворять как минимум одному из условий, связанных с column1 или column2 .

Необязательные соединения

Для указания необязательных связей, в include установите значение параметра required как false :

JS Скопировать код const result = await MainModel.findAll({ include: [{ model: JoinedModel, required: false // В данном случае используем LEFT OUTER JOIN }] });

Такой подход позволяет Sequelize порождать строки основной таблицы, даже если в присоединённой таблице отсутствуют связанные строки.

Переход на чистый SQL

Если с задачей не справляется Sequelize, можно написать запрос на чистом SQL:

JS Скопировать код const [results, metadata] = await sequelize.query(`SELECT * FROM MainTable m JOIN JoinedTable j ON m.id = j.MainTableId WHERE j.column = :condition`, { replacements: { condition: 'desiredCondition' } });

Важно использовать параметризацию входных данных, чтобы избежать SQL-инъекций.

Визуализация

Представьте коробку с Lego-кубиками, где каждый цветной кубик — это отдельная таблица: Таблица A (🔵): Основная Модель и Таблица B (🟡): Присоединённая Модель .

Условие WHERE для присоединённых таблиц в этой аналогии представляет собой свет поиска, выделяющий требуемые кубики:

Markdown Скопировать код 🔵🤝🟡 с WHERE-условием для Таблицы B (🟡): Искомые Кубики

Основная идея: WHERE -фильтр — это ваш световой маяк в навигации по поиску требуемых кубиков после объединения таблиц.

Это срочная ситуация

Если Sequelize не справляется с вашей задачей, вы всегда можете перейти к выполнению запроса на чистом SQL. Такой подход может быть уместен для сложных условий или когда важна производительность и собственный SQL-запрос окажется более эффективным.

Полезные материалы