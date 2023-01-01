logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Условие WHERE для объединённых таблиц в Sequelize ORM
Перейти

Условие WHERE для объединённых таблиц в Sequelize ORM

#Node.js  #WHERE и фильтрация  #JOIN (соединения таблиц)  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Для фильтрации записей в присоединённой таблице при использовании Sequelize, следует задействовать опцию include с параметром where:

const result = await MainModel.findAll({
  include: [{
    model: JoinedModel,
    where: { column: condition }
  }]
});

В данном примере MainModel и JoinedModel заменяются соответствующими моделями Sequelize, column — нужным полем, а condition — условием фильтрации. Таким образом условие where применяется к присоединённой таблице.

Потокобезопасная скобочная вложенность: Sequelize пребывает в непреходящей любви к вложенным скобкам, напоминающим матрёшку в JavaScript. 🇷🇺

Включение категории!

При включении моделей в запросы обратите внимание на параметры model и required, они играют ключевую роль для формирования корректных соединений.

JS
Скопировать код
{
  model: JoinedModel, // Модель Sequelize для присоединённой таблицы
  required: true, // Это означает использование INNER JOIN, для LEFT OUTER JOIN установите `false`
}

Динамические запросы и алиасы

При формировании динамических запросов и работы с псевдонимами полей присоединённой таблицы желательно использовать $$:

JS
Скопировать код
const result = await MainModel.findAll({
  include: [{
    model: JoinedModel,
    as: 'Alias',
    where: { '$Alias.column$': condition }
  }]
});

Здесь Alias следует заменить на ваш псевдоним в ассоциации, для того, чтобы Sequelize смог корректно опознать ссылку на алиасированное поле.

Согласованное сочетание условий

Для грамотного сочетания нескольких условий в одном запросе используйте $or:

JS
Скопировать код
const result = await MainModel.findAll({
  include: [{
    model: JoinedModel,
    where: {
      [Sequelize.Op.or]: [{ column1: condition1 }, { column2: condition2 }]
    }
  }]
});

Записи должны удовлетворять как минимум одному из условий, связанных с column1 или column2.

Необязательные соединения

Для указания необязательных связей, в include установите значение параметра required как false:

JS
Скопировать код
const result = await MainModel.findAll({
  include: [{
    model: JoinedModel,
    required: false  // В данном случае используем LEFT OUTER JOIN
  }]
});

Такой подход позволяет Sequelize порождать строки основной таблицы, даже если в присоединённой таблице отсутствуют связанные строки.

Переход на чистый SQL

Если с задачей не справляется Sequelize, можно написать запрос на чистом SQL:

JS
Скопировать код
const [results, metadata] = await sequelize.query(`SELECT * FROM MainTable m JOIN JoinedTable j ON m.id = j.MainTableId WHERE j.column = :condition`, {
  replacements: { condition: 'desiredCondition' }
});

Важно использовать параметризацию входных данных, чтобы избежать SQL-инъекций.

Визуализация

Представьте коробку с Lego-кубиками, где каждый цветной кубик — это отдельная таблица: Таблица A (🔵): Основная Модель и Таблица B (🟡): Присоединённая Модель.

Условие WHERE для присоединённых таблиц в этой аналогии представляет собой свет поиска, выделяющий требуемые кубики:

Markdown
Скопировать код
🔵🤝🟡 с WHERE-условием для Таблицы B (🟡): Искомые Кубики

Основная идея: WHERE-фильтр — это ваш световой маяк в навигации по поиску требуемых кубиков после объединения таблиц.

Это срочная ситуация

Если Sequelize не справляется с вашей задачей, вы всегда можете перейти к выполнению запроса на чистом SQL. Такой подход может быть уместен для сложных условий или когда важна производительность и собственный SQL-запрос окажется более эффективным.

Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой параметр следует использовать для фильтрации записей в присоединённой таблице с помощью Sequelize?
1 / 5

Софья Овчинникова

аналитик баз данных

