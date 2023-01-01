Ускорение экспорта данных в MS SQL через pandas to_sql#Разное
Быстрый ответ
Ускорение экспорта данных из pandas в MS SQL можно достичь, используя функцию
fast_executemany из SQLAlchemy. Она оптимизирует процедуру массовых вставок, значительно сокращая количество запросов к базе данных.
# Создаем скоростной движок — прекрасное решение для массовых вставок
engine = create_engine("mssql+pyodbc://user:pass@server/db?driver=SQL+Server", fast_executemany=True)
# Используем созданный движок для отправки DataFrame в MS SQL
df.to_sql('your_table', engine, if_exists='append', index=False)
Примечание: Проверьте, совместимы ли
fast_executemany с pyodbc и ODBC-драйвером. При необходимости отредактируйте строку подключения под свои параметры.
Повышаем скорость экспорта с помощью метода 'multi' и опции разбиения на части
Использование метода
multi в
to_sql позволяет отправлять на сервер несколько строк одним запросом INSERT.
Количество операторов уменьшаем, скорость работы повышаем
df.to_sql('your_table', engine, if_exists='append', method='multi', index=False)
Pandas генерирует меньше операторов INSERT, за счет чего увеличивается производительность при работе с экспортом данных.
Работаем с большими объемами данных? Используем частичную вставку!
Для задания максимального количества параметров, а также для предотвращения переполнения журнала транзакций при работе с большими объемами данных, используйте параметр
chunksize.
# Настраиваем эффективную передачу данных
df.to_sql('your_table', engine, if_exists='append', method='multi', chunksize=1000, index=False)
Оптимальный размер каждой части данных определяется экспериментально.
Выполняем полную оптимизацию: работаем с типами данных, CSV и применяем специальные приемы
Эффективность начинаем с выбора типов данных
Выбирайте типы данных, которые не требуют больших ресурсов для обработки: например,
INT вместо
BIGINT и
FLOAT вместо
DECIMAL. Меньше не всегда значит хуже.
CSV и BULK INSERT: решение для работы с большими объемами данных
Если процесс обработки данных слишком медленный — попробуйте сначала экспортировать их в CSV, а затем с помощью BULK INSERT загрузить в SQL Server.
d6tstack: решение для тех, кто ценит время
С помощью инструмента d6tstack вы сможете использовать функцию
pd_to_mssql, которая позволяет ускорить вставку данных из pandas.
Подготавливаем данные перед вставкой: предугадываем ситуацию
Использование функции
apply_after_read из d6tstack поможет вам предварительно обработать данные и ускорить их вставку.
Максимальная производительность с помощью SQLAlchemy и pandas
SQLAlchemy: знания дают скорость
Следите за обновлениями в документации SQLAlchemy и извлекайте максимальную выгоду из функции 'fast_executemany' и других технологических новинок, которые увеличивают производительность.
Pandas: когда отставания нет
Используйте последнюю версию pandas, чтобы не пропустить обновления, повышающие производительность, а также новые возможности, вроде
method='multi'.
Визуализация
Давайте визуализируем процесс экспорта данных в базу данных MS SQL:
До оптимизации:
🚰💧.....................(🎈)
Экспорт данных с использованием pandas по умолчанию сравним с капельным поливом — медленный и вялый
После оптимизации:
🚰🔧💦💨💥(🎈)
Применение **массовых вставок**, использование **многопоточности** и **оптимизация базы данных**
превращают процесс экспорта в дождь, который поливает густой сад — быстрый и эффективный!
В итоге мы получаем сверхбыстрый и высокоэффективный процесс экспорта данных. 🚀
Финальная стадия: настройка для максимальной производительности
Меряем процесс, чтобы его улучшить
Чтобы узнать время экспорта, используйте функцию
time.time() или модуль
timeit в Python и делайте выводы, исходя из количественных показателей.
Наши подключения максимально оптимизированы: настраиваем параметры под себя
Экспериментируйте с параметрами строки подключения
create_engine для оптимальной нагрузки, настройки опций пулинга и таймаутов.
Избавляемся от ненужных данных в таблице
Установите
index=False в
to_sql, чтобы избежать создания лишнего индексного столбца в таблице SQL. Лишний индекс — это лишние проблемы в ваших запросах!
Полезные материалы
- pandas.DataFrame.to_sql — документация pandas 2.2.0 — изучите документацию по методу to_sql pandas, предназначенному для экспорта данных в SQL.
- Дополнительные техники сохранности — Документация SQLAlchemy 1.4 — улучшите свои навыки работы с массовыми операциями в SQLAlchemy.
- Массовая вставка DataFrame pandas с использованием SQLAlchemy – Stack Overflow — дискуссия о совершенствовании метода
to_sql.
- Работа с большими наборами данных – Python Wiki — стратегии работы с большими объемами данных в Python и pandas.
- Turbodbc – Ускоренный доступ к базам данных для аналитиков данных — последняя документация turbodbc — узнайте о преимуществах turbodbc для быстрого доступа к базам данных.
- Обзор типов данных Pandas – Practical Business Python — полезное руководство по типам данных пакета pandas для оптимальной работы с большими данными.
Анна Мельникова
редактор про AI