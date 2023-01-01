UPSERT в Oracle: эффективное обновление или вставка строк

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Đля реализации операции UPSERT в PostgreSQL применяется конструкция INSERT ON CONFLICT :

SQL Скопировать код INSERT INTO your_table (id, data) VALUES (1, 'new_data') ON CONFLICT (id) DO UPDATE SET data = EXCLUDED.data; -- UPSERT легко и просто!

А в MySQL используйте ON DUPLICATE KEY UPDATE :

SQL Скопировать код INSERT INTO your_table (id, data) VALUES (1, 'new_data') ON DUPLICATE KEY UPDATE data = VALUES(data); -- MySQL автоматически обработает все детали!

В этих примерах осуществляется проверка по уникальному ключу ( id ) — производится вставка записи при отсутствии совпадений и обновление в случае их наличия. Не забывайте подставлять в запросы наименования ваших таблиц и столбцов.

UPSERT в Oracle – объединение данных с помощью MERGE

Для выполнения UPSERT в Oracle идеально подходит оператор MERGE . Стандартная структура запроса MERGE имеет следующий вид:

SQL Скопировать код MERGE INTO target_table USING source_table ON (condition) WHEN MATCHED THEN UPDATE SET column1 = value1 [, column2 = value2 ...] -- При совпадении обновляем данные WHEN NOT MATCHED THEN INSERT (column1 [, column2 ...]) VALUES (value1 [, value2 ...]); -- Если совпадения нет, вставляем новые строки

В качестве source_table может выступать не только таблица, но и подзапрос, а также специальная таблица DUAL , если вставляются конкретные значения. Пример использования:

SQL Скопировать код MERGE INTO your_table yt USING DUAL -- Используем псевдо-таблицу для одиночной записи ON (yt.id = 1) WHEN MATCHED THEN UPDATE SET yt.data = 'new_data' -- При совпадении обновляем данные WHEN NOT MATCHED THEN INSERT (id, data) VALUES (1, 'new_data'); -- Если совпадения нет, вставляем новые строки

Понимаем операцию UPSERT в Oracle на более глубоком уровне

При использовании операции UPSERT в Oracle важно обращать внимание на производительность и надежность.

Особенности использования DUAL

Таблица DUAL может служить источником для однострочного INPUT в MERGE . Такой подход довольно удобен для работы со значениями напрямую.

Обработка дубликатов

Если оператор MERGE не соответствует требованиям, можно использовать INSERT с последующим перехватом исключений для дубликатов:

SQL Скопировать код BEGIN INSERT INTO your_table (id, data) VALUES (1, 'new_data'); -- Сначала пытаемся вставить EXCEPTION WHEN dup_val_on_index THEN -- В случае обнаружения дубликата UPDATE your_table SET data = 'new_data' WHERE id = 1; -- осуществляем обновление END;

Это как альтернативный план действий в случае, если первоначальный подход не принесёт успеха.

Тестирование

Важно выполнить тестирование логики UPSERT, особенно в условиях многопользовательской работы, чтобы исключить возможные ошибки, связанные с конкуренцией за ресурсы, дублированием данных или их потерей.

Визуализация

Можно представить каждую запись в базе данных как уникальное сокровище (💎). Суть операции UPSERT — обновить (🔄) уже имеющиеся сокровища и добавить (✨) новые к существующим:

До UPSERT склад заполнен дубликатами [💎, 💎, 💎], а после UPSERT он полон одних лишь уникальными элементами [💎🔄, 💎🔄, 💎🔄, ✨].

Производительность и надёжность — фундамент успешной работы

Скорость выполнения при использовании MERGE и комбинации UPDATE/INSERT может быть схожей и зависит от объёма данных и загруженности системы. Важно провести замеры для того, чтобы обоснованно выбрать лучший вариант.

Согласованность и синхронизация

При выполнении операции UPSERT крайне важно обеспечивать согласованность данных и учитывать возможные проблемы конкуренции. Оператор MERGE в Oracle помогает поддерживать согласованность благодаря встроенным механизмам блокировок, однако для исключения аномалий в данных требуется глубокое понимание этих механизмов.

Сохранение стабильности системы

По возможности не удаляйте и не создавайте заново таблицы после выполнения UPSERT, так как это может снизить производительность и даже создать риск потери данных.

Полезные материалы