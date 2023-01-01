UPSERT в Oracle: эффективное обновление или вставка строк#Основы SQL #INSERT / UPDATE / DELETE #MERGE / UPSERT
Быстрый ответ
Đля реализации операции UPSERT в PostgreSQL применяется конструкция
INSERT ON CONFLICT:
INSERT INTO your_table (id, data) VALUES (1, 'new_data')
ON CONFLICT (id) DO UPDATE SET data = EXCLUDED.data; -- UPSERT легко и просто!
А в MySQL используйте
ON DUPLICATE KEY UPDATE:
INSERT INTO your_table (id, data) VALUES (1, 'new_data')
ON DUPLICATE KEY UPDATE data = VALUES(data); -- MySQL автоматически обработает все детали!
В этих примерах осуществляется проверка по уникальному ключу (
id) — производится вставка записи при отсутствии совпадений и обновление в случае их наличия. Не забывайте подставлять в запросы наименования ваших таблиц и столбцов.
UPSERT в Oracle – объединение данных с помощью MERGE
Для выполнения UPSERT в Oracle идеально подходит оператор
MERGE. Стандартная структура запроса MERGE имеет следующий вид:
MERGE INTO target_table USING source_table ON (condition)
WHEN MATCHED THEN
UPDATE SET column1 = value1 [, column2 = value2 ...] -- При совпадении обновляем данные
WHEN NOT MATCHED THEN
INSERT (column1 [, column2 ...]) VALUES (value1 [, value2 ...]); -- Если совпадения нет, вставляем новые строки
В качестве
source_table может выступать не только таблица, но и подзапрос, а также специальная таблица
DUAL, если вставляются конкретные значения. Пример использования:
MERGE INTO your_table yt
USING DUAL -- Используем псевдо-таблицу для одиночной записи
ON (yt.id = 1)
WHEN MATCHED THEN
UPDATE SET yt.data = 'new_data' -- При совпадении обновляем данные
WHEN NOT MATCHED THEN
INSERT (id, data) VALUES (1, 'new_data'); -- Если совпадения нет, вставляем новые строки
Понимаем операцию UPSERT в Oracle на более глубоком уровне
При использовании операции UPSERT в Oracle важно обращать внимание на производительность и надежность.
Особенности использования DUAL
Таблица
DUAL может служить источником для однострочного INPUT в
MERGE. Такой подход довольно удобен для работы со значениями напрямую.
Обработка дубликатов
Если оператор
MERGE не соответствует требованиям, можно использовать INSERT с последующим перехватом исключений для дубликатов:
BEGIN
INSERT INTO your_table (id, data) VALUES (1, 'new_data'); -- Сначала пытаемся вставить
EXCEPTION
WHEN dup_val_on_index THEN -- В случае обнаружения дубликата
UPDATE your_table SET data = 'new_data' WHERE id = 1; -- осуществляем обновление
END;
Это как альтернативный план действий в случае, если первоначальный подход не принесёт успеха.
Тестирование
Важно выполнить тестирование логики UPSERT, особенно в условиях многопользовательской работы, чтобы исключить возможные ошибки, связанные с конкуренцией за ресурсы, дублированием данных или их потерей.
Визуализация
Можно представить каждую запись в базе данных как уникальное сокровище (💎). Суть операции UPSERT — обновить (🔄) уже имеющиеся сокровища и добавить (✨) новые к существующим:
/ 🔄 Обновляем текущее сокровище
🗃 /
\ ✨ Добавляем новое
До UPSERT склад заполнен дубликатами [💎, 💎, 💎], а после UPSERT он полон одних лишь уникальными элементами [💎🔄, 💎🔄, 💎🔄, ✨].
Производительность и надёжность — фундамент успешной работы
Сравнение производительности: MERGE и комбинация UPDATE/INSERT
Скорость выполнения при использовании MERGE и комбинации UPDATE/INSERT может быть схожей и зависит от объёма данных и загруженности системы. Важно провести замеры для того, чтобы обоснованно выбрать лучший вариант.
Согласованность и синхронизация
При выполнении операции UPSERT крайне важно обеспечивать согласованность данных и учитывать возможные проблемы конкуренции. Оператор MERGE в Oracle помогает поддерживать согласованность благодаря встроенным механизмам блокировок, однако для исключения аномалий в данных требуется глубокое понимание этих механизмов.
Сохранение стабильности системы
По возможности не удаляйте и не создавайте заново таблицы после выполнения UPSERT, так как это может снизить производительность и даже создать риск потери данных.
Алина Карпова
инженер по данным