UPSERT в Oracle: эффективное обновление или вставка строк

#Основы SQL  #INSERT / UPDATE / DELETE  #MERGE / UPSERT  
Быстрый ответ

Đля реализации операции UPSERT в PostgreSQL применяется конструкция INSERT ON CONFLICT:

SQL

INSERT INTO your_table (id, data) VALUES (1, 'new_data')
ON CONFLICT (id) DO UPDATE SET data = EXCLUDED.data; -- UPSERT легко и просто!

А в MySQL используйте ON DUPLICATE KEY UPDATE:

SQL

INSERT INTO your_table (id, data) VALUES (1, 'new_data')
ON DUPLICATE KEY UPDATE data = VALUES(data); -- MySQL автоматически обработает все детали!

В этих примерах осуществляется проверка по уникальному ключу (id) — производится вставка записи при отсутствии совпадений и обновление в случае их наличия. Не забывайте подставлять в запросы наименования ваших таблиц и столбцов.

UPSERT в Oracle – объединение данных с помощью MERGE

Для выполнения UPSERT в Oracle идеально подходит оператор MERGE. Стандартная структура запроса MERGE имеет следующий вид:

SQL

MERGE INTO target_table USING source_table ON (condition)
WHEN MATCHED THEN 
    UPDATE SET column1 = value1 [, column2 = value2 ...]  -- При совпадении обновляем данные
WHEN NOT MATCHED THEN 
    INSERT (column1 [, column2 ...]) VALUES (value1 [, value2 ...]); -- Если совпадения нет, вставляем новые строки

В качестве source_table может выступать не только таблица, но и подзапрос, а также специальная таблица DUAL, если вставляются конкретные значения. Пример использования:

SQL

MERGE INTO your_table yt
USING DUAL  -- Используем псевдо-таблицу для одиночной записи
ON (yt.id = 1)
WHEN MATCHED THEN 
    UPDATE SET yt.data = 'new_data'  -- При совпадении обновляем данные
WHEN NOT MATCHED THEN 
    INSERT (id, data) VALUES (1, 'new_data'); -- Если совпадения нет, вставляем новые строки

Понимаем операцию UPSERT в Oracle на более глубоком уровне

При использовании операции UPSERT в Oracle важно обращать внимание на производительность и надежность.

Особенности использования DUAL

Таблица DUAL может служить источником для однострочного INPUT в MERGE. Такой подход довольно удобен для работы со значениями напрямую.

Обработка дубликатов

Если оператор MERGE не соответствует требованиям, можно использовать INSERT с последующим перехватом исключений для дубликатов:

SQL

BEGIN
    INSERT INTO your_table (id, data) VALUES (1, 'new_data'); -- Сначала пытаемся вставить
EXCEPTION
    WHEN dup_val_on_index THEN  -- В случае обнаружения дубликата
        UPDATE your_table SET data = 'new_data' WHERE id = 1; -- осуществляем обновление
END;

Это как альтернативный план действий в случае, если первоначальный подход не принесёт успеха.

Тестирование

Важно выполнить тестирование логики UPSERT, особенно в условиях многопользовательской работы, чтобы исключить возможные ошибки, связанные с конкуренцией за ресурсы, дублированием данных или их потерей.

Визуализация

Можно представить каждую запись в базе данных как уникальное сокровище (💎). Суть операции UPSERT — обновить (🔄) уже имеющиеся сокровища и добавить (✨) новые к существующим:

  / 🔄 Обновляем текущее сокровище

🗃 /

\ ✨ Добавляем новое

До UPSERT склад заполнен дубликатами [💎, 💎, 💎], а после UPSERT он полон одних лишь уникальными элементами [💎🔄, 💎🔄, 💎🔄, ✨].

Производительность и надёжность — фундамент успешной работы

Сравнение производительности: MERGE и комбинация UPDATE/INSERT

Скорость выполнения при использовании MERGE и комбинации UPDATE/INSERT может быть схожей и зависит от объёма данных и загруженности системы. Важно провести замеры для того, чтобы обоснованно выбрать лучший вариант.

Согласованность и синхронизация

При выполнении операции UPSERT крайне важно обеспечивать согласованность данных и учитывать возможные проблемы конкуренции. Оператор MERGE в Oracle помогает поддерживать согласованность благодаря встроенным механизмам блокировок, однако для исключения аномалий в данных требуется глубокое понимание этих механизмов.

Сохранение стабильности системы

По возможности не удаляйте и не создавайте заново таблицы после выполнения UPSERT, так как это может снизить производительность и даже создать риск потери данных.

Алина Карпова

инженер по данным

