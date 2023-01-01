Управление открытыми транзакциями в MySQL: коммит и отмена

Быстрый ответ

Чтобы просмотреть активные транзакции InnoDB, обратитесь к таблице INFORMATION_SCHEMA.INNODB_TRX :

SQL Скопировать код SELECT TRX_ID, TRX_STATE, TRX_STARTED, TRX_REQUESTED_LOCK_ID, TRX_WAIT_STARTED FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_TRX;

Этот запрос предоставит вам информацию об идентификаторах транзакций (TRXID), их состояниях (TRXSTATE) и времени запуска (TRX_STARTED).

Обеспечение целостности данных и предотвращение проблем с производительностью немыслимы без отслеживания состояния транзакций. Незавершённые транзакции, удерживая блокировки, могут влиять на выполнение операций и вызывать взаимные блокировки.

Потоки и соединения: Менеджеры и архитекторы процессов

Отслеживание активности потоков в реальном времени

Для мониторинга активности потоков в реальном времени используйте команду:

SQL Скопировать код SHOW FULL PROCESSLIST;

Она позволит определить потоки, связанные с транзакциями, и выявить запросы, выполнение которых занимает слишком много времени.

Особенности механизмов переподключения

Переподключение в MySQL приводит к прекращению сессии и потере объектов сеанса, а функция автоматического переподключения может скрывать ошибки. Рекомендуется:

Отключить автоматическое переподключение по умолчанию.

Разработать собственный способ переподключения.

Сохранять последний запрос на стороне клиента для возможности его повторного выполнения.

Проверить, что вы всё ещё работаете в том же потоке, можно с помощью:

SQL Скопировать код SELECT CONNECTION_ID() = mysql_thread_id() AS is_same_thread; -- Всё ли в порядке с потоком?

Диагностика на уровне профессионала: История транзакций

Всё о внутреннем устройстве транзакций

Детальное понимание механизма транзакций и информация о запросах на блокировку доступны через:

SQL Скопировать код SHOW ENGINE INNODB STATUS\G

Ориентируйтесь на секцию TRANSACTIONS , где приводится подробная информация о каждой транзакции, включая статистику взаимоблокировок, сведения об откате и журналах.

Управление активными транзакциями: счёт, завершение, спокойствие

Чтобы узнать количество текущих активных транзакций и их общее число:

SQL Скопировать код SELECT COUNT(*) FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_TRX; -- Сколько транзакций в работе?

Эти данные помогут вам контролировать состояние системы обработки транзакций. Прервать конкретную транзакцию можно, применив:

SQL Скопировать код KILL 12345; -- Прощай, транзакция под номером 12345.

Обратите внимание, что принудительное завершение транзакции вызывает ее откат и освобождает все блокировки.

Визуализация

Сервер MySQL — это библиотека, где каждая транзакция — книга. Всякий, кто ее читает, решает: взять книгу с собой (зафиксировать) или оставить на месте (откатить):

Markdown Скопировать код 📚 Библиотека MySQL 📚 | Статус транзакции | Книги | | ------------------ | ------------- | | ОТКРЫТА | 📕📗📘📙 | | ЗАФИКСИРОВАННА | ✅ (Взята) | | ОТКАТ | ❌ (Возвращена) |

Чтобы проверить статус текущих незавершённых транзакций, используйте:

SQL Скопировать код SHOW ENGINE INNODB STATUS; -- Какие транзакции заморожены?

По аналогии с журналом библиотекаря вы узнаете, какие транзакции открыты и вызывают проблемы.

Дополнительные шаги в работе с транзакциями

Разработка собственной процедуры переподключения

Создавая процедуру переподключения, учтите:

Обработку исключений при отказе соединения.

Обеспечение согласованности после восстановления связи.

Предусмотрение обработки ошибок и исключений в случае транзакционных проблем.

Обеспечение целостности транзакций

При сбоях всегда помните о:

Ведении журнала транзакций для восстановления состояния приложения.

Реализации идемпотентных операций, чтобы избегать дублирования или некорректности данных при повторной отправке транзакций.

Решение проблем с сложными транзакциями

При возникновении проблем с транзакциями определяйте корень проблемы:

Долгие запросы.

Задержки из-за ожидающих блокировок.

Недостаток ресурсов или неправильная конфигурация.

Каждую из этих проблем можно решить путем оптимизации запросов, изменения архитектуры или настройки системы.

