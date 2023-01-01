UPDATE vs DELETE+INSERT в SQL: сравнение скорости и эффективности#Оптимизация запросов #INSERT / UPDATE / DELETE #Производительность и тюнинг
Быстрый ответ
В SQL нельзя утвердительно говорить о том, что быстрее – UPDATE или комбинация DELETE+INSERT. Обычно UPDATE более эффективен при незначительных изменениях в данных, модифицируя их в рамках одной строки. Однако если требуется значительная перестройка, комбинация DELETE+INSERT может оказаться более производительной, так как она оптимизирует обработку изменений базой данных.
Вот как это можно объяснить:
- UPDATE: Идеально подходит для маленьких корректировок, что напоминает правку существующего текста – просто и быстро.
- DELETE+INSERT: Это как начало написания нового текста – занимает больше времени, но иногда это более оптимальный вариант!
-- Обновление данных без спешки
UPDATE table_name SET column = new_value WHERE condition; -- Как тихая река!
-- Если нужно новое начало – удаление и вставка данных!
DELETE FROM table_name WHERE condition;
INSERT INTO table_name (columns...) VALUES (values...); -- Это наш стартовый марафон!
Помните, что результаты могут варьироваться, поэтому проводите тестирование на реальных данных и нагрузках, чтобы сделать правильный выбор.
Сравниваем: UPDATE против DELETE+INSERT
DELETE+INSERT в больших таблицах – подумайте внимательно!
С ростом объема данных DELETE и INSERT становятся «дороже», подобно сложным проблемам взрослой жизни. В таких условиях UPDATE становится более предпочтительным, маневренным и быстрым.
Масштабные изменения – воссоздавать или ремонтировать?
Если требуется изменить большое количество строк, иногда имеет смысл использовать подход Create Table As Select (CTAS) и пересоздать таблицу. Это позволяет начать все с нуля!
Первичные ключи и интегриность данных
С помощью оператора UPDATE вы можете сохранять стабильность первичных ключей, которые осуществляют поддержку данных. В отличие от него, использование DELETE+INSERT может потребовать изменения этих ключей, что не всегда благоприятно сказывается на сохранности и связях данных.
Репликации – площадка для UPDATE
При репликации баз данных UPDATE обычно вызывает меньше проблем и конфликтов, чем пара DELETE+INSERT. Чем Simpler, the better!
Визуализация
Представьте, что строка в базе данных – это самолет (🛫):
UPDATE: Технический останов ⏱
Самолет (🛫) перезаправляется топливом (🛢️), погружаются новые пассажиры (🧳), и он снова продолжает полет.
DELETE+INSERT: Полный переход на новый авиапарк ✈️✈️
Один самолет (🛫) уходит из строя (🛠️), в то время как другой (🛬) начинает полет.
Эффективность:
UPDATE: обычно ✈️ -> ⏱ -> 🛫 (Быстро и лладко)
DELETE+INSERT: возможно 🛫 -> 🛠️ -> ✈️ -> 🛬 -> ✈️ (Требуется больше времени)
Моменты и их преодоление в сценариях UPDATE против DELETE+INSERT
Управление уникальными ключами и областью строк
UPDATE уникальных ключей или строк, в которых пространство ограничено, может проходить медленно, к примеру, как расстановка мебели в маленькой квартире. Правильное использование пространства (данных) может улучшить ситуацию!
Золотая середина
Команда
INSERT INTO ... ON DUPLICATE KEY UPDATE может стать своеобразной "золотой серединой" между UPDATE и DELETE+INSERT. Видите – SQL тоже предлагает своего рода "шведский стол"!
Знание работы SQL движка
Важно понимать, как в вашей СУБД обрабатывается UNDO логирование и переиндексация. Это существенно влияет на производительность и может повлиять на ваш выбор между UPDATE и DELETE+INSERT.
Ведение истории изменений
Для исторических данных или для аудита UPDATE предпочтительнее, так как оставляет следы изменений, в отличие от использования DELETE+INSERT, которое обновляет историю вместе с данными.
Тестирование производительности
Прежде чем принять какое-либо решение, всегда проводите тестирование, включая SQL-операции. Используйте инструменты, такие как JMeter, для моделирования реальных нагрузок. Тестирование может показать, что UPDATE в среднем быстрее DELETE+INSERT в 3 раза. Интересно, правда?
Борьба с фрагментацией
На выбор между UPDATE и DELETE+INSERT может повлиять потенциальная фрагментация таблиц. Правильный выбор поможет избежать возможных проблем с эффективностью хранения данных.
Полезные материалы
- Массовый импорт и экспорт данных (SQL Server) – полезный гид по работе с данными в SQL Server.
- Сравнение производительности операторов INSERT/UPDATE и DELETE/INSERT – подробное обсуждение вопроса производительности на форуме Stack Overflow.
- Чек-лист по декомиссии баз данных SQL Server – инструмент для выполнения операций обновления и поддержания производительности базы данных SQL Server.
Мария Шереметьева
DBA-консультант