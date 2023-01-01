UPDATE vs DELETE+INSERT в SQL: сравнение скорости и эффективности

Быстрый ответ

В SQL нельзя утвердительно говорить о том, что быстрее – UPDATE или комбинация DELETE+INSERT. Обычно UPDATE более эффективен при незначительных изменениях в данных, модифицируя их в рамках одной строки. Однако если требуется значительная перестройка, комбинация DELETE+INSERT может оказаться более производительной, так как она оптимизирует обработку изменений базой данных.

Вот как это можно объяснить:

UPDATE : Идеально подходит для маленьких корректировок, что напоминает правку существующего текста – просто и быстро.

: Идеально подходит для маленьких корректировок, что напоминает правку существующего текста – просто и быстро. DELETE+INSERT: Это как начало написания нового текста – занимает больше времени, но иногда это более оптимальный вариант!

SQL Скопировать код -- Обновление данных без спешки UPDATE table_name SET column = new_value WHERE condition; -- Как тихая река! -- Если нужно новое начало – удаление и вставка данных! DELETE FROM table_name WHERE condition; INSERT INTO table_name (columns...) VALUES (values...); -- Это наш стартовый марафон!

Помните, что результаты могут варьироваться, поэтому проводите тестирование на реальных данных и нагрузках, чтобы сделать правильный выбор.

Сравниваем: UPDATE против DELETE+INSERT

DELETE+INSERT в больших таблицах – подумайте внимательно!

С ростом объема данных DELETE и INSERT становятся «дороже», подобно сложным проблемам взрослой жизни. В таких условиях UPDATE становится более предпочтительным, маневренным и быстрым.

Масштабные изменения – воссоздавать или ремонтировать?

Если требуется изменить большое количество строк, иногда имеет смысл использовать подход Create Table As Select (CTAS) и пересоздать таблицу. Это позволяет начать все с нуля!

Первичные ключи и интегриность данных

С помощью оператора UPDATE вы можете сохранять стабильность первичных ключей, которые осуществляют поддержку данных. В отличие от него, использование DELETE+INSERT может потребовать изменения этих ключей, что не всегда благоприятно сказывается на сохранности и связях данных.

При репликации баз данных UPDATE обычно вызывает меньше проблем и конфликтов, чем пара DELETE+INSERT. Чем Simpler, the better!

Визуализация

Представьте, что строка в базе данных – это самолет (🛫):

UPDATE: Технический останов ⏱

Самолет (🛫) перезаправляется топливом (🛢️), погружаются новые пассажиры (🧳), и он снова продолжает полет.

DELETE+INSERT: Полный переход на новый авиапарк ✈️✈️

Один самолет (🛫) уходит из строя (🛠️), в то время как другой (🛬) начинает полет.

Эффективность:

UPDATE : обычно ✈️ -> ⏱ -> 🛫 (Быстро и лладко)

: обычно ✈️ -> ⏱ -> 🛫 (Быстро и лладко) DELETE+INSERT : возможно 🛫 -> 🛠️ -> ✈️ -> 🛬 -> ✈️ (Требуется больше времени)

Моменты и их преодоление в сценариях UPDATE против DELETE+INSERT

Управление уникальными ключами и областью строк

UPDATE уникальных ключей или строк, в которых пространство ограничено, может проходить медленно, к примеру, как расстановка мебели в маленькой квартире. Правильное использование пространства (данных) может улучшить ситуацию!

Золотая середина

Команда INSERT INTO ... ON DUPLICATE KEY UPDATE может стать своеобразной "золотой серединой" между UPDATE и DELETE+INSERT. Видите – SQL тоже предлагает своего рода "шведский стол"!

Знание работы SQL движка

Важно понимать, как в вашей СУБД обрабатывается UNDO логирование и переиндексация. Это существенно влияет на производительность и может повлиять на ваш выбор между UPDATE и DELETE+INSERT.

Ведение истории изменений

Для исторических данных или для аудита UPDATE предпочтительнее, так как оставляет следы изменений, в отличие от использования DELETE+INSERT, которое обновляет историю вместе с данными.

Тестирование производительности

Прежде чем принять какое-либо решение, всегда проводите тестирование, включая SQL-операции. Используйте инструменты, такие как JMeter, для моделирования реальных нагрузок. Тестирование может показать, что UPDATE в среднем быстрее DELETE+INSERT в 3 раза. Интересно, правда?

Борьба с фрагментацией

На выбор между UPDATE и DELETE+INSERT может повлиять потенциальная фрагментация таблиц. Правильный выбор поможет избежать возможных проблем с эффективностью хранения данных.

Полезные материалы