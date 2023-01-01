Универсальный INSERT INTO SELECT в SQL: MySQL, Oracle

Быстрый ответ

Для переноса данных из одной таблицы в другую воспользуйтесь следующим шаблоном SQL:

SQL Скопировать код INSERT INTO целевая_таблица (целевой_столбец1, целевой_столбец2, ...) SELECT исходный_столбец1, исходный_столбец2, ... FROM исходная_таблица WHERE условие;

В данном слуае данные из исходная_таблица , отвечающие определенному условию , легко перенести в целевая_таблица . Успешное выполнение операции обеспечивается соответствующими типами данных и отсутствием конфликтов с уникальными ключами или ограничениями.

Рассмотрим пример, когда кандидат принимается на работу:

SQL Скопировать код INSERT INTO сотрудники (имя, отдел) SELECT имя_кандидата, желаемый_отдел FROM кандидаты WHERE прошли_собеседование AND приняты;

При необходимости вставить данные только в одну строку, используйте SELECT в комбинации с VALUES :

SQL Скопировать код INSERT INTO продукты (название, цена) VALUES ((SELECT название FROM ожидаемые_продукты WHERE id = 1), (SELECT цена FROM ожидаемые_продукты WHERE id = 1));

Убедитесь, что подзапрос возвращает только один результат.

Работа с данными и выбор столбцов

Вставка отдельных строк с уникальными значениями

Для добавления статических значений вместе с результатами подзапроса:

SQL Скопировать код INSERT INTO отчеты (дата, обобщение) VALUES (CURRENT_DATE, (SELECT COUNT(*) FROM продажи WHERE дата_продажи = CURRENT_DATE));

Здесь CURRENT_DATE является константой, а подзапрос подсчитывает количество совершенных сегодня продаж.

Выбор столбцов и особенности идентификаторов

Для указания конкретных столбцов для вставки, их нужно перечислить таким образом:

SQL Скопировать код -- Многие мечтают о работе в инженерной команде! INSERT INTO команда (id, имя, роль) SELECT идентификатор_сотрудника, имя_сотрудника, 'Член Отряда' FROM персонал WHERE отдел = 'Инженерия';

В каждой СУБД используются свои типы идентификаторов — MS SQL Server использует [ ] , а Informix — " .

Работа со схемами

При осуществлении вставки необходимо учитывать схему (или "владельца" в терминах Informix), это особенно важно в ANSI-режиме.

Агрегатные функции – наши помощники в формировании отчетов

Агрегатные функции добавляют дополнительную пользу, помогая создать сводные данные:

SQL Скопировать код -- Давайте изучим продажи за каждый месяц! INSERT INTO сводка_продаж_по_месяцам (месяц, всего_продаж) SELECT EXTRACT(MONTH FROM дата_продажи), SUM(сумма) FROM продажи WHERE EXTRACT(YEAR FROM дата_продажи) = 2023 GROUP BY EXTRACT(MONTH FROM дата_продажи);

Вставка нескольких констант и строк

Для добавления различных значений отдельными строками используйте:

SQL Скопировать код -- Расскажем о ряде интересных событий! INSERT INTO уведомления (сообщение, дата_отправки) SELECT 'Ознакомьтесь с новыми функциями!', CURRENT_DATE FROM generate_series(1, 10);

Для добавления нескольких строк не требуется использовать VALUES :

SQL Скопировать код -- "Хьюстон, мы приступаем к созданию резервной копии! INSERT INTO резервная_таблица SELECT * FROM основная_таблица WHERE последнее_обновление < CURRENT_TIMESTAMP – INTERVAL '1 month';

Визуализация

Действие INSERT INTO ... SELECT FROM можно представить как доставку еды: ресторан представляет собой исходная_таблица , грузовик доставки – это INSERT INTO , а дом – это целевая_таблица .

Markdown Скопировать код Дома (🏠): [Дом А, Дом Б, Дом В] Заказы на еду (🍝🍜🌯): [Пицца, Рамен, Буррито]

Доставка осуществляется так:

SQL Скопировать код -- Тук-тук! Ваш ужин готов! INSERT INTO Дома (Ужин) SELECT Блюда FROM Заказы;

И после доставки:

Markdown Скопировать код 🏠: [Дом А(Пицца), Дом Б(Рамен), Дом В(Буррито)]

Это просто, наглядно и понятно!

Решение проблем и оговорки

Работа с дубликатами и конфликтами

В случае появления дубликатов или конфликтов используйте такие инструменты, как ON CONFLICT в PostgreSQL или ON DUPLICATE KEY UPDATE в MySQL.

Условные вставки

Если нужно добавить данные только при выполнении определенных условий, примените к SELECT оператор WHERE , либо используйте конструкции CASE внутри SELECT .

Использование разделенных таблиц

При работе с разделенными таблицами обязательно убедитесь, что INSERT INTO сконцентрирован на нужном разделе, если ваша СУБД предусматривает такую возможность.

Блокировки и производительность

При массовых вставках необходимо контролировать блокировки и производительность, настраивая уровни изоляции транзакций или проводя вставку по частям. BULK INSERT в SQL Server может быть подходящим инструментом для работы с большим объемом данных.

